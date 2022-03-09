Steam
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 377,898
- DOSYA BOYUTU 1.41 MB
- Üretici Steam
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Steam, Valve firması tarafından geliştirilen popüler dijital oyun satın alma ve oyun platformudur.
Steam, Half-Life adlı popüler FPS oyununun yaratıcısı olan şirket Valve tarafından ortaya çıkan dijital oyun satın alma ve oyun platformudur. Dünyanın çeşitli yerlerinden milyonlarca oyunsevere ev sahipliği yapan Steam, her yıl binlerce farklı oyuna ev sahipliği yapıyor. Günümüzün en popüler oyunlarını bünyesinde bulunduran platform, Türkçe dil desteğine de sahip. Ülkemiz oyuncuları tarafından da kullanılan Steam, gerçek zamanlı olarak kullanılıyor.
Kullanıcıların sevdikleri oyunların dijital kopyalarını satın alabilecekleri, piyasaya yeni çıkacak olan oyunlarla ilgili en son haberlere, ekran görüntülerine ve videolara ulaşabileceği, farklı oyun topluluklarına katılabileceği, arkadaşlarıyla sohbet edebileceği, sahip olduğu tüm oyunları en güncel versiyonlarıyla oynayabileceği, sorunsuz bir şekilde çoklu oyunculu ağlar üzerinde yer alabileceği mükemmel bir oyun platformunu kullanıcılara sunan Steam, bu alanda uzun yıllardır liderliğini sürdürmektedir.
Türkçe dil desteğine de sahip olan Steam'i bilgisayarınıza indirip kurduktan sonra, öncelikli olarak kendinize bir kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekmektedir. Oldukça kolay bir adımdan sonra kendi kullanıcı hesabınızı oluşturarak, Steam ailesi üzerinde sizler de yerinizi alabilirsiniz.
Steam İndir
Oldukça sade ve kullanışlı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan program, farklı başlıklar altında satın alabileceğiniz birçok oyunu ve oyun modunu içerisinde barındırmaktadır. Satın aldığınız oyunları yine Steam yardımıyla bilgisayarınıza hızlı bir şekilde indirerek doğrudan oynamaya başlayabilirsiniz. Aynı zamanda satın almış olduğunuz oyunla ilgili herhangi bir güncelleme çıktığı zaman, Steam oyunu sizin için güncelleyecektir. Bu şekilde satın almış olduğunuz oyunları en stabil haliyle oynayabilirsiniz.
Tüm bunların dışında oyunlarla ilgili farklı modlara, yamalara, videolara, ekran görüntülerine ve demolara da ulaşabileceğiniz Steam ile farklı oyun topluluklarına üye olarak oyunlar hakkında en son bilgilere ulaşabilir, farklı kullanıcılarla tanışabilir veya kendi arkadaşlarınızı listenize ekleyerek, onlarla sohbet edebilir veya oyun oynayabilirsiniz.
Ayrıca Steam üzerinde sık sık gerçekleştirilen indirimlerden yararlanarak sevdiğiniz oyunları piyasa fiyatına göre çok daha uygun fiyatlarla satın alma şansını da yakalayabilirsiniz.
Her ne kadar dünya üzerindeki bütün oyunları barındırmıyor olsa da oynamak isteyebileceğiniz birçok oyunu sizlere sunan Steam, alanındaki en mükemmel oyun topluluğu özelliklerine ve en stabil oyun indirme aracına sahiptir. Tüm oyun severlerin mutlaka bilgisayarları üzerinde sahip olması gerektiğini düşündüğüm Steam'i hemen indirerek, keşfetmeye başlayabilirsiniz.
Steam APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,494
- DOSYA BOYUTU 2.80 MB
- Üretici Steam
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PC oyun indirme mağazası Steam'in Android uygulaması ile oyuncularla sohbet edebilir, oyun haberleri okuyabilir, Steam indirimlerini takip edebilirsiniz.
Steam APK, hesabınızla giriş yaparak arkadaşlarınızla sohbet edebileceğiniz, güncel oyunlar hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz ve en önemlisi indirimlerden mobil platform aracılığı ile haberdar olabileceğiniz bir uygulama. Steam programı ile karıştırılmamalı.
Steam APK İndir
Steam, orijinal oyun almak ve bu oyunları internet üzerinden oynamak isteyen bilgisayar kullanıcılarına göre bir programdır. Steam sayesinde kendinize ücretsiz bir hesap oluşturabilir ve oluşturduğunuz hesap ile orijinal oyun satın alabilirsiniz hem de aldığınız bütün oyunları oluşturmuş olduğunuz hesapta saklanabilecek ve internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan bilgilerinizi girdiğinizde satın almış olduğunuz oyunlarınızı yükleyebileceksiniz.
Steam uygulaması, Android telefonunuzdan hesabınızı yönetmenize, PC oyunlarını satın almanıza, en son çıkan ve en popüler oyunlara ilişkin haberlere erişmenize ve geniş oyuncu topluluğuyla sohbet etmenize imkan tanıyan resmi nitelikli uygulama.
Steam APK Uygulaması Özellikleri
- Steam Guard
- Takas ve Pazar Onaylamaları
- Steam’de Alışveriş
Steam Guard, oyuncuların hesaplarının çalınmasını önlemek amacıyla geliştirilmiş ek güvenlik. Steam hesabınızı Steam Guard ile telefonunuzdan koruma altına alabilirsiniz. Steam Guard’ı açtığınızda, hesabınıza tanınmayan bir cihazdan giriş yapıldığında hesabın size ait olduğunu gösteren özel bir kodu girmeniz gerekir. E-posta veya Steam mobil uygulamasına gönderilen bu kodu girmeden hesabınıza erişilemez.
Steam’de takas işlemini tamamlanmadan önce doğrulama yapmanız gerekir. Pazar onaylamaları takas onaylamalarıyla aynıdır, sizin onayınız olmadan öğelerinizin pazarda listelenmesini veya satılmasını önler. Akıllı telefonunuzda Steam mobil uygulamasından kimlik doğrulamayı açtıysanız, onaylamaları uygulama üzerinden alabilirsiniz.
Steam’in Windows, Mac, Linux bilgisayarlarda oynanabilen oyunlarına telefonunuzdan göz atabilir, daha da önemlisi oyun indirimlerini daha rahat kovalayabilirsiniz.
Steam
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 364
- DOSYA BOYUTU 10.90 MB
- Üretici Steam
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Steam iPhone uygulaması ile arkadaşlarınızla sohbet edebilir, kampanyaları takip edebilirsiniz.
40 milyondan üyesi bulunan çevrimiçi oyun platformu Steam'in iPhone uygulamasıdır. Stream tarafından ücretsiz sunulan uygulama ile Steam hesabınızdaki gelişmeleri iPhone ve iPad'inizden takip edebilirsiniz.
Kullanıcı dostu arayüze sahip uygulamayı mobil cihazınıza yükleyerek Steam üzerindeki arkadaşlarınızla sohbet edebilir, topluluk gruplarına göz atabilir, kullanıcı profillerini görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca oyunlar hakkında son gelişmeleri okuyabilir, indirme giren Steam oyunlarını, kampanyaları takip edebilirsiniz.
Çevrimdışı sohbet etme imkanı sunan Steam mobil uygulama, push bildirim desteğine sahiptir. Bu sayede Steam'in geniş topluluğunda olan bitenden anında haberiniz olur. Uygulamanın 1.3 sürümü ile gelen yenilikler ise;
- Yen görünüm ve izlenim
- Çevrimdışı sohbet
- Gelişmiş push bildirim ve simge
- Davetleri aynı ekranda görüntüleme
- Arkadaş davetlerini yanıtlamak için modern arayüz
- Arkadaş takma adlarını görüntüleme
- Mobil olan veya Big Picture'ı kullanan arkadaşları kolayca görme
- Davetler listesinde önerilen arkadaşları görme
- İyileştirilmiş kararlılık ve performans
Steam
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 21,915
- DOSYA BOYUTU 3.80 MB
- Üretici Steam
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İnternet üzerinden en güncel sunucuları (serverlar) görmenizi ve orijinal oyunlarınızla internet üzerinden (online) multiplayer oynamanızı sağlayan oyun platformu.
Steam; orjinal oyun almak ve bu oyunları internet üzerinden oynamak isteyen bilgisayar kullanıcılarına göre bir programdır. Steam sayesinde kendinize ücretsiz bir hesap oluşturabilir ve oluşturduğunuz hesap ile orjinal oyun satın alabilirsiniz hem de aldığınız bütün oyunları oluşturmuş olduğunuz hesapta saklanabilecek ve internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan bilgilerinizi girdiğinizde satın almış olduğunuz oyunlarınızı yükleyebileceksiniz. Bu sayede bağlı olduğunuz sunuculara heryerden erişebileceksiniz.
Steam programı oyuncuların işini kolaylaştıracak birçok özelliğe de sahip. Bunlardan bazıları;
*Oyun içinde arkadaşlarınızla mesajlaşabilme
*Satın almış olduğunuz oyunların otomatik olarak güncellenmesi
*Hesabınızda bulunan oyunları internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan oynayabilmek
*Steam'in sahip olduğu özel kampanyalardan yararlanabilmek
*Yeni sunucuları otomatik güncellemek
Sistem Gereksinimleri
*Intel Mac, Leopard 10.5.8, Snow Leopard 10.6.3 veya daha sonrası.
*İki tuşlu fare mutlaka önerilir
Steam ile çalışan bazı oyunlar: Call of Duty Modern Warfare 2, Final Fantasy, Lego, Half-Life, Command Conquer Tiberium Wars, Football Manager, Fifa Manager, Counter Strike ve diğer yüzlerce oyun... Tümünü görmek için tıklayın.
Steam
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 478
- DOSYA BOYUTU 3.00 MB
- Üretici Steam
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Steam Windows Phone uygulaması ile son oyunları, topluluğu takip etmekten uzaktan oyun indirmeye pek çok şeyi yapabilirsiniz.
PC oyunlarını dijital olarak satın almayı tercih edenlerin vazgeçilmezi Steam’in resmi Windows Phone uygulaması. Steam’in can alıcı özelliklerini mobil üzerinden kullanmamızı sağlayan uygulama Windows Phone 8.1 üzeri tüm telefonlarla uyumlu ancak evrensel uygulama olarak yayınlanmadığından sadece mobilde kullanabiliyoruz.
Ülkemizde de hatrı sayılır aktif oyuncunun kullandığı dijital oyun satın alma platformu Steam’in Windows Phone platformuna çıkan uygulamasının Android ve iOS’tan çok farklı olmayışı oldukça sevindirici. Arayüz olarak biraz geride olsa sunduğu özelliklerle resmi olmayan Steam uygulamalarının yerini rahatlıkla alabilir.
Windows Phone için Steam uygulamasında yapabildiklerinizi sıralamam gerekirse;
- Steam hesabınız için iki adımlı doğrulama sistemi Steam Guard’ı etkinleştirme
- Arkadaşlarınızla yaptığınız alım satımları görüntüleme, işlem onaylama
- Oyun içi öğelerinizi Steam Topluluk Pazarı’nda satışa sunma
- Steam vitrinine göz atma (son oyunlar, promosyonlar, satışlar)
- Uzaktan doğrudan evdeki PC’nize oyun indirme ve yükleme
Steam
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,503
- DOSYA BOYUTU 2.62 MB
- Üretici Steam
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Steam oyun platformunun Linux versiyonudur.
Steam, günümüzde en popüler oyun platformlarından birisidir. Half Life oyununun yapımcısı olan Valve şirketi tarafından geliştirilmiş olan platform gittikçe büyümüş ve pek çok oyuna ev sahipliği yapmaya başlamıştır.
Bu platformdan sevdiğiniz oyunların dijital kopyalarını satın alma şansına sahipsiniz. Ayrıca en son haberlere, çıkacak olan yeni oyunlara, oyunların videolarına ve ekran görüntülerine bu platformdan erişebilir, oyunları inceleyebilir, buna göre satın alıp almamaya karar verebilirsiniz.
Steam tamamen Türkçe olması sebebiyle kullanımı da gayet kolay diyebilirim. Sade bir arayüze sahip olan platform artık Linux'te de kullanılabiliyor. Siz de Linux kullanıyorsanız bu uygulamayı indirerek Steam ailesine dahil olabilirsiniz.
Programı indirdikten sonra yapmanız gereken bir kullanıcı hesabı oluşturup giriş yapmak. Ardından sevdiğiniz oyunları sepetinize atabilir ve kolayca satın alabilirsiniz.
Ardından satın aldığınız oyunlar Steam üzerinden kolayca inecek ve oynamaya başlayabileceksiniz. Ayrıca herhangi bir güncelleme geldiğinde Steam onları otomatik olarak güncelleyecektir.
Steam'ın en önemli özelliklerinden birisi de sık sık gerçekleştirdiği indirimler diyebilirim. Yılın belli dönemlerinde neredeyse yüzde doksana kadar gerçekleştirdiği bu indirimlerle sevdiğiniz oyunlara uygun fiyatlara kavuşabilirsiniz.
Eğer siz de oyun meraklısıysanız bu uygulamayı indirmenizi tavsiye ederim.