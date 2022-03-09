Steam, Valve firması tarafından geliştirilen popüler dijital oyun satın alma ve oyun platformudur.

Can Çevrim - 21 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Steam, Half-Life adlı popüler FPS oyununun yaratıcısı olan şirket Valve tarafından ortaya çıkan dijital oyun satın alma ve oyun platformudur. Dünyanın çeşitli yerlerinden milyonlarca oyunsevere ev sahipliği yapan Steam, her yıl binlerce farklı oyuna ev sahipliği yapıyor. Günümüzün en popüler oyunlarını bünyesinde bulunduran platform, Türkçe dil desteğine de sahip. Ülkemiz oyuncuları tarafından da kullanılan Steam, gerçek zamanlı olarak kullanılıyor.

Kullanıcıların sevdikleri oyunların dijital kopyalarını satın alabilecekleri, piyasaya yeni çıkacak olan oyunlarla ilgili en son haberlere, ekran görüntülerine ve videolara ulaşabileceği, farklı oyun topluluklarına katılabileceği, arkadaşlarıyla sohbet edebileceği, sahip olduğu tüm oyunları en güncel versiyonlarıyla oynayabileceği, sorunsuz bir şekilde çoklu oyunculu ağlar üzerinde yer alabileceği mükemmel bir oyun platformunu kullanıcılara sunan Steam, bu alanda uzun yıllardır liderliğini sürdürmektedir.

Türkçe dil desteğine de sahip olan Steam'i bilgisayarınıza indirip kurduktan sonra, öncelikli olarak kendinize bir kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekmektedir. Oldukça kolay bir adımdan sonra kendi kullanıcı hesabınızı oluşturarak, Steam ailesi üzerinde sizler de yerinizi alabilirsiniz.

Steam İndir

Oldukça sade ve kullanışlı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan program, farklı başlıklar altında satın alabileceğiniz birçok oyunu ve oyun modunu içerisinde barındırmaktadır. Satın aldığınız oyunları yine Steam yardımıyla bilgisayarınıza hızlı bir şekilde indirerek doğrudan oynamaya başlayabilirsiniz. Aynı zamanda satın almış olduğunuz oyunla ilgili herhangi bir güncelleme çıktığı zaman, Steam oyunu sizin için güncelleyecektir. Bu şekilde satın almış olduğunuz oyunları en stabil haliyle oynayabilirsiniz.

Tüm bunların dışında oyunlarla ilgili farklı modlara, yamalara, videolara, ekran görüntülerine ve demolara da ulaşabileceğiniz Steam ile farklı oyun topluluklarına üye olarak oyunlar hakkında en son bilgilere ulaşabilir, farklı kullanıcılarla tanışabilir veya kendi arkadaşlarınızı listenize ekleyerek, onlarla sohbet edebilir veya oyun oynayabilirsiniz.

Ayrıca Steam üzerinde sık sık gerçekleştirilen indirimlerden yararlanarak sevdiğiniz oyunları piyasa fiyatına göre çok daha uygun fiyatlarla satın alma şansını da yakalayabilirsiniz.

Her ne kadar dünya üzerindeki bütün oyunları barındırmıyor olsa da oynamak isteyebileceğiniz birçok oyunu sizlere sunan Steam, alanındaki en mükemmel oyun topluluğu özelliklerine ve en stabil oyun indirme aracına sahiptir. Tüm oyun severlerin mutlaka bilgisayarları üzerinde sahip olması gerektiğini düşündüğüm Steam'i hemen indirerek, keşfetmeye başlayabilirsiniz.