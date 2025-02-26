DeepSeek, Yeni R2 Modeliyle Piyasayı Dağıtacak

Yapay zeka yarışı şirketler arasında tüm hızıyla devam ederken bir süredir kendisinden haber alamadığımız DeepSeek modeli de yeni R2 modelini hızlıca piyasaya sürmek için kolları sıvamış durumda. Hatırlanacağı üzere şirket Ocak ayında R1 modelini tanıtarak büyük yankı uyandırmış ve bu modelde yer alan özelliklerin Grok, ChatGPT, Gemini gibi diğer yapay zeka botları tarafından "kopyalandığını" görmüştük.

Ocak ayında tanıttığı R1 modeliyle büyük yankı uyandıran şirket, şimdi de R2 modeli için süreci hızlandırdı. Asıl plan, bu yeni modelin mayıs ayında tanıtılmasıydı, ancak kaynaklara göre DeepSeek bunu daha erken bir tarihe çekmeye çalışıyor.

DeepSeek'in başarısının ardında, geleneksel Çinli teknoloji devlerinden farklı bir yönetim anlayışı yatıyordu. Hiyerarşik yapılar yerine daha özgür ve yatay bir organizasyon modeli benimseyen şirket, genç yetenekleri çekmek için cazip maaşlar sunmasıyla da gündemde.

Yani Çin'de teknoloji sektörünün düşük maaş ve sık çalışma saatlerini benimsemiş şirketlerden sonra bu oluşum özellikle genç mühendislere ilaç gibi geliyor.

DeepSeek R2 Kodlama Yeteneği Geliştiriliyor

Silikon Vadisi şirketlerinin modelleri devasa bütçelerle geliştirilirken DeepSeek R1 onların parasına kıyasla sakız parası kadar bir bütçeyle geliştirilmişti. Buna rağmen rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Üstelik Nvidia çiplerinin güçlü versiyonlarına da resmi olarak erişimi olmamasına rağmen daha az güçlü çipler yordamıyla Google ve OpenAI gibi şirketlere meydan okudu. Şirket şimdi yeni nesil R2 modeliyle bir kez daha yerini sağlamlaştırmaya geliyor.

Şirketin yeni nesil modeli R2'nin çok daha gelişmiş kodlama yeteneklerine sahip olacağı ve yalnızca İngilizceyle sınırlı kalmayıp birçok farklı dili anlayabileceği söyleniyor.

Şirketin büyük başarısı Çin hükümetinin de ilgisini çekti. Başlangıçta büyük miktarda çip satın alması nedeniyle düzenleyici kurumların radarına girse de, zamanla Pekin yönetimi DeepSeek'i desteklemeye başladı. Ancak bu destek medyada çok fazla öne çıkmamaları yönündeki bir uyarıyla geldi.

Pek Çok Ülkede Yasaklandı

Çin yönetimi, DeepSeek'in fazla dikkat çekerek Batılı ülkelerin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmasını istemiyor. Özellikle ABD'nin yapay zeka alanında liderliği ulusal bir öncelik olarak görmesi, bu tür Çinli firmaların üzerindeki baskıyı artırıyor.

DeepSeek zaten İtalya, Güney Kore gibi ülkelerde yasaklanmış konumda. Batı dünyası, DeepSeek'in Çinli bir ajan olduğu gerekçesiyle kullanılmasını uygun bulmayarak yasaklama kararı getirdi.

Öte yandan Pekin yönetimi, DeepSeek modellerinin devlet kurumlarında ve büyük şirketlerde yaygın olarak kullanılmasını teşvik ediyor. Lenovo, Baidu ve Tencent gibi devler, DeepSeek’in yapay zeka modellerini kendi sistemlerine entegre etti bile. Çin'in en üst düzey yetkilileri de DeepSeek’in başarısını bir ulusal gurur kaynağı olarak görüyor.

DeepSeek'in önündeki en büyük engel, yüksek kaliteli çiplere erişimde yaşanabilecek kısıtlamalar. R2 modeli Batı'da nasıl karşılanacak ilerleyen günlerde göreceğiz.