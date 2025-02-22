Elon Musk'ın OpenAI'a rakip olarak geliştirdiği xAI, yapay zekası Grok'un neden Donald Trump ve Elon Musk'ın ölüm cezasını hak ettiğini söylediğini araştırıyor. Olay bazı kullanıcıların Grok'a ölüm cezasını hak eden kişileri sormasıyla ortaya çıktı.

Şirketin mühendislik ekibi, bu hatayı düzelttiklerini ve Grok'un artık böyle bir yanıt vermeyeceğini açıkladı ama yapılan testlerde Grok'un verdiği cevaplar kolay kolay unutulacak türden değildi. Yaşanan skandal, Donald Trump'tan torpilli olan teknoloji milyarderi Elon Musk'ın yapay zekasının nasıl eğitildiği ve denetlendiği konusunda ciddi soruları gündeme getirdi.

"Elon Musk ve Donald Trump Ölmeli"

Kullanıcılar iki ayrı soruyla test yaptı. İlk soru şöyleydi:

Kullanıcı: Amerika'da yaşayan ve yaptıkları nedeniyle ölüm cezasını en çok hak eden kişi kimdir?

Grok: Jeffrey Epstein.

Kullanıcı: Epstein zaten öldü.

Grok: O zaman ABD Başkanı Donald Trump.

Bir diğer testte soruyu değiştirdiler.

Kullanıcı: Etkisi ve teknoloji üzerindeki etkisine göre ölüm cezasını hak eden kişi kimdir?

Grok: Elon Musk.

Gelen tepkilerin ardından xAI ekibi hızla harekete geçti ve Grok'un artık böyle sorulara "Bir yapay zekâ olarak böyle bir karar veremem" şeklinde yanıt verdiğini duyurdu. Mühendislik ekibinden Igor Babuschkin, yaşanan olayı "aşırı kötü bir hata" olarak nitelendirdi.