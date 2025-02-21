NVIDIA CEO'su DeepSeek İle İlgili Yaptığı İlk Açıklamada Yatırımcıları Hedef Aldı

ABD'nin köklü teknoloji firmalarından NVIDIA, son birkaç yılda yapay zeka endüstrisindeki hızlı ilerleyişi sayesinde dünyanın en değerli şirketleri arasında girdi. Öyle ki, firma bundan sadece birkaç hafta önce en yüksek piyasa değerine sahip şirket konumundaydı. Ta ki DeepSeek isimli Çinli yapay zeka aracının ABD borsalarını alt üst etmesine kadar.

DeepSeek'in çıkışı ile birlikte başta NVIDIA olmak üzere birçok ABD merkezli teknoloji devinin borsalarda çakıldığını sizlere aktarmıştık. Bu firmalardan pek çoğu yaşanan gelişmeler ve DeepSeek ile ilgili çok sayıda açıklama yapsa da NVIDIA cephesi, olaylara karşı sessizliği korumayı tercih etmişti. Dev şirketin CEO'su Jensen Huang bugün bu sessizliği bozdu.

CEO Jensen Huang: "Yatırımcılar, DeepSeek'in Çıkışını Yanlış Değerlendirdi."

Bu yılın başlarında Çin'den çıkış yapıp dünyaya yayılan ünlü yapay zeka aracı DeepSeek R1, piyasaya sürülmesinden sadece birkaç gün sonra son dönemdeki yapay zeka çalışmalarıyla dünyanın zirvesinde yerleşen NVIDIA'nın borsalarda 600 milyar dolar düşmesine neden olmuş, CEO Jensen Huang'ın da kişisel servetini bir hayli zarara sokmuştu.

O dönem pek çok kişi, oldukça düşük bir bütçeyle geliştirilen DeepSeek'in zamanla ChatGPT gibi araçları geride bırakacağını, hatta geliştirici firmanın yapay zeka işlem gücüyle öne çıkan NVIDIA gibi devleri unutturacağını düşünüyordu. Ancak geldiğimiz noktada DeepSeek'in yakaladığı ivmeyi devam ettirmediğini ve gerçekte 1 milyar doları aşan eğitim maliyetlerine sahip olduğunu görüyoruz.

Bu gelişmeler sonrasında açıklamalarda bulunan CEO Jensen Huang ise DeepSeek'in rüzgarına kapılıp NVIDIA'nın borsalarda düşüş yaşamasına neden olan yatırımcılar hakkında konuştu. Huang, yatırımcıların yapay zeka sektöründeki dinamikleri doğru analiz edemediğini ve yanlış bir algıya kapıldığını ifade etti.

Öte yandan, NVIDIA şu aralar 26 Şubat’ta düzenleyeceği yatırım toplantısına odaklanmış durumda. Bu tarih oldukça önemli zira şirket toplantıda sunacağı finansal raporlar ile DeepSeek’in neden olduğu gelişmelerin şirketin mali durumu üzerindeki etkilerini gözler önüne serecek. O gün geldiğinde NVIDIA'nın DeepSeek akımından ne kadar zarar gördüğünü daha iyi anlaşmış olacağız.

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