Türkiye'de Erişime Kapalı Olan Discord Ücretli Olabilir!

Halihazırda Türkiye'de girişi birkaç aydır yasaklı olan Discord'un en güzel taraflarından biri muhtemelen tamamen reklamsız olması. Pek çok ücretsiz uygulama, oluşan boşluğu kapatmak için reklamlarla dolu bir deneyim sunarken Discord hiçbir zaman uygulamasını reklamlarla donatmadı.

Bilindiği üzere ücretli abonelik sistemi olan Discord Nitro haricinde ek bir ücret istediği herhangi bir şey yok. Yani Discord esas kazancını Nitro abonelik sisteminden elde ediyor.

Nitro alan kullanıcılar daha uzun mesajlar yazabiliyor, profillerini süslüyor, özel emojiler ve daha yüksek kalitede video ve ses görüşmeleri yapabiliyorlar. Ayrıca online mağazası da var ve burada özel profil dekorları satılıyor.

Peki tüm bunlardan sonra Discord neden halka arz oluyor?

Discord Halka Arz Edilince Ne Olacak?

Discord'un halka arz sürecine girmesi yeni bir haber değil. Şirketin değeri 2021 yılında 15 milyar dolar olarak belirlenmişti. O zamandan beri büyümeye devam etti ve kullanıcı sayısı 200 milyonu aştı. Ancak ekonomideki dalgalanmalardan ötürü pek çok şirket IPO sürecini erteliyordu.

Şimdi bu hareketlenme yeniden başladı; bulut bilişim ve yapay zeka alanı genişlediğinden ötürü Discord gibi platformlar IPO sürecini bir fırsat olarak değerlendiriyor.

Borsaya açılan şirketler, yatırımcıları mutlu etmek için sürekli büyümek ve gelişmek zorundadır. Bu yüzden Discord borsaya çıktığı andan itibaren yeni özellikler geliştirmeye ve platformu daha iyi hale getirmeye devam edebilir.

Bu kapsamda daha çeşitli özellikler bekleyebiliriz. Belki yeni abonelik sistemleri, interaktif içerikler, sadece belli bir kesime hitap edecek özellikler görebiliriz.

Ne Zaman Arz Edilecek?

Burada unutulmaması bir detay var: Borsaya açıldığında yatırımcıların beklentilerine göre hareket etmek zorunda kalacak ve bu durumda gelir artırma çabaları nedeniyle abonelik fiyatlarında değişiklik olabilir.

Şimdilik elimizde net bir tarih yok. Discord yetkilileri de bu konuda sessizliğini koruyor. Kesin olan şu ki, platform büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Oyuncular için bir sohbet uygulaması olarak başlayan Discord, şimdi devasa bir topluluk merkezi haline geldi. Beklentilerin bu doğrultuda olması gayet doğal.

Siz ne düşünüyorsunuz? Discord’un halka arz olması iyi bir şey mi, yoksa bağımsız kalması daha mı iyi olurdu? Yorumlarda buluşalım.