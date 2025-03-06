İnternette Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak: Google'ın Yeni Sistemi Her Şeyi Değiştiriyor

Google, arama motorları dünyasında devrim yaratacak yeni bir hamleyle yıllardır aşinâ olduğumuz arama alışkanlıklarımızı geride bırakacak. Bundan böyle bir arama yaptığımızda klasik mavi bağlantılar yerine yapay zekanın dokunuşlarıyla donatılmış özetler karşımıza çıkacak. Üstelik bu özetlerin yeterli gelmediği durumlarda ek sorular sorarak yapay zekanın boşlukları doldurmasını sağlayabileceksiniz.

Google'ın bir süredir test ettiği "AI Mode", tamamen yeni bir arama deneyimi vaat ediyor ve aramalarda karşımıza çıkan sonsuz mavi linklerin yerine özetler getiriyor. Yani sıradan arama motoru deneyiminin yerini yapay zeka destekli aramalar alıyor.

Şimdilik Aylık Ücret Ödenmesi Gerekiyor

Tabii bu özellik şu an Google One AI premium abonelerine sunuluyor. Eğer denemek isterseniz aylık 19.99 dolar ödemeniz gerekiyor. Ücreti ödeyip abone olduktan sonra hem bu özel yapay zeka araçlarını kazanıyorsunuz hem de daha fazla bulut depolama alanınız oluyor. Bu yeni modun arkasında Google’ın Gemini 2.0 modelinin optimize edilmiş bir versiyonu bulunuyor.

Gemini 2.0, karmaşık sorguları anlamak ve detaylı yanıtlar üretmek konusunda oldukça iddialı. Google, bu hamleyi kullanıcılardan gelen geri bildirimlere yanıt olarak geliştirdiğini söylüyor. Çünkü kullanıcılar; yapay ve duygusuz cevaplar yerine artık daha derinlemesine, zeki ve kişiselleştirilmiş cevaplar bekliyor.

Yeni özellik, Google One AI Premium abonelerine sunuluyor. Yani, aylık 19.99 dolar ödeyerek hem daha fazla bulut depolama alanı, hem de bu özel yapay zeka araçlarından faydalanabilirsiniz. AI Mode, arama sonuçlarındaki detaylı özetleri ve referans bağlantılarını bir araya getiriyor. Böylece, hem hızlıca bilgi edinebiliyor hem de ek bilgiler için takip soruları sorabiliyorsunuz.

İnternet Yayıncılığı İçin Kötü Haber Mi?

Google'ın arama iş modeli, 2024'te Alphabet'in toplam 350 milyar dolarlık gelirinin büyük bir kısmını oluşturuyordu. Bu nedenle, arama motorunda devrim niteliğinde bir değişiklik yapmak, hem şirket için büyük bir risk hem de devasa bir fırsat. Çünkü rakipleri de AI destekli arama özellikleri sunmaya başladı. Microsoft destekli OpenAI, geçen Ekim'de ChatGPT'ye arama işlevselliği ekleyerek bu alanda önemli bir hamle yapmıştı.

Alphabet yatırım başkanı Ruth Porat, AI'yı aramaya entegre etmenin şirketin en üst düzey önceliği olduğunu belirtmişti.

Ancak, Google'ın bu yöndeki artan yapay zeka kullanımının yayıncılar ve içerik üreticileri arasında endişelere yol açtığını açıkça görebiliyoruz. Edtech şirketi Chegg, geçen ayki açıklamasında Google AI'ın oluşturduğu önizlemelerin orijinal içeriğe olan talebi azalttığını ve bu sebeple içerik üreticilerinin iş modellerini tehdit ettiğini iddia eden bir dava açmıştı.

Şimdi Google'ın AI Mode'u herkes için devreye sokup sokmayacağı merak konusu. Şayet para ödemeden ulaşılabilecek bir araç haline gelirse yalnızca arama alışkanlıkları değil, internet yayıncılığı yapan hemen herkesin kaderi değişecektir.