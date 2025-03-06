Düşük Fiyatlı Abonelik: YouTube Premium Lite Yolda!

YouTube Premium Lite uzun zamandır pek çok kullanıcı tarafından beklenen bir abonelik sistemi. Sunduğu uygun fiyatların yanı sıra pek çok premium özelliğini kullanmanıza imkan tanıyan içeriği sayesinde yeni dönemde büyük bir kullanıcı kitlesinin ilk tercihi olacak. Abonelik fiyatları geçtiğimiz günlerde belli olan üyelik paketi içerisinde reklamsız video izleme, arka planda oynatma, çevrimdışı video izleme, video indirme gibi pek çok özelliği sunacak. Konuyla ilgili olarak abonelik sisteminin kullanıma sunulduğu ilk bölge belli oldu. Peki YouTube Premium Lite Türkiye'ye ne zaman gelecek? İşte detaylar...

YouTube Premium Lite Yolda: Amerika'da Kullanıma Sunuldu!

YouTube reklamları pek çok kişinin sevmediği ve görmekten keyif almadığı içerikler arasında. Geçmişte bu reklamların sıklıkları azdı ve katlanabilir düzeydeydi. Ancak yeni düzende neredeyse videonun her dakikasına bir reklam yerleştirilmiş durumda. Bu konuyla ilgili olarak büyük tepkiler alan YouTube "maliyetler" gereği bu tarz bir uygulamaya gidildiğini ve reklamsız bir video deneyimi için kullanıcıların YouTube Premium almaları gerektiğini bildirdi.

Google'ın aslında ilk olarak kullanıcılarına bir Spotify alternatifi olarak sunduğu YouTube Music aboneliğinin devşirmesi olan Premium reklamsız video deneyimi konusunda gerçekten kullanıcı dostu.Ancak YouTube Premium fiyatlarının da can sıkıcı bir seviyede olduğunu bildirmemiz gerekli. Bu konuya alternatif olarak sunulan plan ise YouTube Premium Lite. Şirketin uygun fiyatlı Premium deneyimi olarak piyasaya sürdüğü abonelik sisteminde fiyatlar yarı yarıya.

Normalde 13.99 dolar olan Premium üyeliğini Lite versiyonla satın almanız haline 7.99 dolar ödüyorsunuz. İçeriğinde ise özel video ayarlamaları dışında sadece reklamsız video izleme deneyimi sunuluyor. Kısacası reklamları kaldırma özelliği diyebiliriz. İlk olarak Avustralya, Almanya ve Tayland'da piyasaya sürülen üyelik paketi anlaşıldığı üzere kullanım testlerini tamamladı. Google, Premium Lite'ı bugün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıcılarına sundu.

YouTube Premium Lite Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?