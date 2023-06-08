Discord Nitro Türkiye Fiyatı Zamlandı: Cep Yakıyor!

Discord Nitro Türkiye fiyatı uygulanan zam nedeniyle arttı. Peki, popüler iletişim hizmetinin yeni abonelik ücreti ne kadar oldu? Nitro isimli abonelik sisteminin fiyatlarında yaşanan gelişmeye dair tüm detaylar haberimizde.

Discord Nitro Türkiye Fiyatı

Aylık ücret : 74,99 TL

: 74,99 TL Yıllık ücret: 749,99 TL

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih edilen ve Türkiye'de de oldukça popüler olan Discord'un Nitro olarak isimlendirilen abonelik sistemine zam uygulandı. Zamla birlikte abonelik planının fiyatı önemli ölçüde arttı.

Zam gelmeden önce kullanıcılar aylık 26,99 TL ya da yıllık 269,99 TL ödeyerek Nitro planına abone olabiliyordu. Söz konusu zam ile beraber aylık ücret 74,99 TL, yıllık ücret ise 749,99 TL'ye yükseldi. Discord kullanıcılarının söz konusu sisteme abone olabilmesi için artık yüksek ücret ödemesi gerekecek.

Discord Nitro Nedir? Avantajları Neler?

Discord Nitro, popüler iletişim hizmetinde kullanıcılara çeşitli avantajlar sunan bir abonelik sistemidir. Nitro abonelerine sunulan avantajların bir kısmı şu şekilde:

500 MB yükleme sınırı

Profilde Nitro rozeti

Discord teması için renkler

Özel emojiler

HD video yayınları

Etkinliklere Erişim

2 Sunucu Takviyesi

Dünya genelinde yıllardır popülerliğini sürdürerek büyük bir başarının altına imza atan mesajlaşma hizmetinin abonelik sistemine gelen zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.