Discord
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 182,772
- DOSYA BOYUTU 62.60 MB
- Üretici Discord Inc.
-
Discord, oyuncuların giriş yapabileceği popüler sesli, görüntülü ve yazılı iletişim programıdır.
Discord, oyuncuların ihtiyaçları göz önünde tutularak geliştirilmiş bir sesli, yazılı ve görüntülü sohbet programı olarak tanımlanabilir. Aylık 100 milyonun üzerinde aktif kullanıcı, haftalık 13.5 milyon aktif sunucu, günlük 4 milyar sunucu sohbet süresi ile oyuncular tarafından tercih edilen en popüler iletişim programı olan Discord, Windows, Mac, Linux, mobil (Android ve iOS), tüm platformlarda kullanılabilmektedir.
Oldukça başarılı bir mesajlaşma uygulaması olan Discord, kullanıcılara yazışarak mesajlaşmanın yanı sıra sesli ve görüntülü sohbetler de sunuyor. Türkçe dil desteğine de sahip olan uygulama ücretsiz olarak ullanılıyor. Mobil ve bilgisayar platformunda milyonlarca kullanıcıya ulaşan Discord, aldığı güncellemeler ile de yepyeni içeriklere kavuşmaya devam ediyor.
Discord İndir
Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip faydalanabileceğiniz bir yazılım olan Discord, Teamspeak gibi oyunlar için kullanılan diğer sesli sohbet yazılımlarının sunduğu özellikleri ücretsiz olarak sunmasıyla kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Discord bütün özelliklerini sisteminizin oyun performansını düşürmeden sunabilmesi sayesinde oyunlar için ideal bir sesli sohbet çözümü olmakta.
Discord kullanıcıları farklı sohbet kanalları oluşturabiliyorlar. Bu kanallar arasında dilediğiniz zaman geçiş yapabiliyorsunuz. Ayrıca açtığınız kanalların izinlerini de siz ayarlayabiliyorsunuz. Discord'un güzel yönü kanal açmak için herhangi bir sunucu kirası ödemenize gerek olmaması. Discord'da dahil olduğunuz veya kendi kurduğunuz kanallar yazılı sohbet veya sesli sohbet kanalları olarak gruplanıyor. Bu sayede derli toplu bir görünüm sunuluyor. Grup sohbet özelliğine sahip olan program aynı kanalda birden fazla kullanıcının sesli görüşme yapmasına imkan tanıyor.
Discord üzerinden yazışan kullanıcılar fotoğrafları, internet sitesi bağlantılarını ve hastagları kolayca paylaşabiliyorlar. Programın sahip olduğu GIF desteği sayesinde GIF animasyonlar sohbet penceresinde oynatılabiliyor. Bu GIF animasyonlar ancak kullanıcı fare imlecini animasyonların üzerine taşıdığında oynatılıyor. Bu sayede sisteminizin gereksiz yere işlem yapmasının önüne geçiliyor.
Discord'un mobil versiyonları sayesinde programı farklı platformlarda da kullanabiliyorsunuz.
- Başlarken: PC, Mac, telefon, hangi cihazı kullandığınız fark etmeksizin Discord'u kullanabilirsiniz. Discord hesabı oluşturmak çok basittir. E-posta adresi ve kullanıcı adınızı girerek Discord'a katılabilirsiniz.
- Discord sunucunuzu oluşturun: Sunucunuz, topluluklarınız veya arkadaşlarınızla konuşup vakit geçirebileceğiniz, davetle katılanabilen bir yerdir. Konuşmayı sevdiğiniz konulara göre ayrı metin kanalları oluşturarak sunucunuzu kişiselleştirebilirsiniz.
- Konuşmaya başlayın: Bir ses kanalına girin. Sunucunuzdaki arkadaşlarınız sizi görebilir ve hemen sesli veyahut görüntülü sohbet başlatabilirler.
- Vakit geçirin: Ekranınızı diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınıza oyun yayını yapın, topluluğunuza canlı şovlar yapın, tek tıkla gruba sunum yapın.
- Üyelerinizi organize edin: Üye erişimlerini rol atayarak kişiselleştirebilirsiniz. Bu özelliği moderatör yapmak, hayranlara özel ödüller dağıtmak, tek seferde mesaj gönderebileceğiniz çalışma grupları oluşturmak için kullanabilirsiniz.
- Kendinizi ifade edin: Emoji kütüphanesi ile Discord sunucunuzu istediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz. Kendi yüzünüzü, evcil hayvanınızın bir fotoğrafını veya arkadaşınızın bir resmini sunucunuzda kullanılabilecek emojiye dönüştürebilirsiniz.
- Discord Nitro ile zengin deneyim: Discord ücretsizdir; üye veya mesaj sınırı yoktur. Ancak Discord Nitro ve Sunucu Takviyesi ile emojileri yükseltebilir, ekran paylaşımını güçlendirebilir, sunucunuzu kişiselleştirebilirsiniz.
Medya ve url paylaşımı destekli yazışma pencereleri
Ücretsiz kanal açma ve kanal izinlerini yönetme imkanı
Düşük sistem yükü
Discord
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,733
- DOSYA BOYUTU 15.00 MB
- Üretici Discord Inc.
-
Discord oyun içi sohbet için kullanabileceğiniz bir mobil uygulamadır
Discord oyunculara arkadaşlarıyla oyun içerisinde kolay bir şekilde sesli sohbet ve yazışma yapma imkanı tanıyan bir mobil uygulama.
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize tamamen ücretsiz olarak indirip kullanabilecğeiniz bir uygulama olan Discord sahip olduğu grup sohbet imkanı, farklı sohbet kanalları oluşturma, yönetme ve fakrlı kanallara katılma imkanı sayesinde Teamspeak gibi benzerlerine kuvvetli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Üstelik Discord kullanıcıları bir sohbet kanalı açmak ve kullanmak için herhangi bir sunucu kirası ödemek zorunda da değil. Discord sahip olduğu bütün özellikleri ücretsiz olarak sunmasıyla çok daha geçerli bir çözüm olarak öne çıkmakta.
Discord kullanıcıları hangi arkadaşlarının online olduklarını, hangi oyunları oynadıklarını takip edebiliyorlar. Dilerseniz arkadaşlarınızla grup sohbeti yapabilir, dilerseniz yazışabilirsiniz. Uygulamanın yazışma bölümünde resimler, videolar, internet bağlantıları paylaşabiliyorsunuz. Ayrıca dilediğiniz kullanıcıya özel mesaj da gönderebilirsiniz.
Discord'un sahip olduğu bildirim desteği uygulamayı raid gibi etkinlikleri organize etmek için ideal bir araç yapmakta. Bu özellik sayesinde Discord kullanıcılarına mention gönderebiliyor ve bildirimler almalarını sağlayabiliyorsunuz.
Discord ile sesli sohbet ederken dilerseniz bir tuşa basarak, dilerseniz sesle aktifleştirme yöntemini kullanarak sohbet edebilirsiniz.
Moderrn yazışma arayüzü
Ücretsiz kanal açma ve kanal izinlerini yönetme imkanı
Bildirimler gönderebilme
Discord
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 510
- DOSYA BOYUTU 8.70 MB
- Üretici Discord Inc.
-
Discord ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir mobil grup sohbet uygulamasıdır
Discord eğer online oyunlar oynuyorsanız oldukça işinize yarayabilecek bir sesli sohbet uygulaması.
iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabeltlerinize tamamen ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bir grup sohbet sistemi olan Discord temel olarak oyunlardaki büün anlık mesajlaşma ve sesli görüşme ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde geliştirilmiş bir uygulama. Discord kullanıcıları ücretsiz bir şekilde kanallar açabiliyorlar ve bu kanallarda birden fazla kullanıcı aynı anda sesli görüşme yapabiliyor. Discord bu özelliği sayesinde kanallar açmak ve kullanmak için sunucu kirası ödediğiniz Teamspeak'e göre çok daha avantajlı olmakta. Discord kullanıcıları açtıkları sohbet kanallarındaki izinleri yönetebiliyorlar.
Discord'un modern yazışma arayüzü uygulamayı benzer uygulamalardan bir adım öne taşıyor. Bu özellik sayesinde yazışırken resimler, videolar, internet sayfası bağlantıları ve hashtagler paylaşabiliyorsunuz. Ayrıca istediğiniz kullanıcıya direkt mesaj gönderebilmeniz mümkün. Discord'u bir etkinlik planlama aracı olarak da kullanabilmeniz mümkün. Uygulama üzerinden hangi kullanıcının online olduğunu ve hangi oyunu oynadığını takip edebilirsiniz. Kullanıcılara mention göndererek onlara bildirimler iletebilirsiniz.
Discord'un sesli sohbet özelliğini aktifleştirmek için 2 yöntem kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz bir tuşa basarak (push to talk) görüşebilir, dilerseniz sesinizi otomatik algılayacak şekilde (voice activation) görüşme yapabilirsiniz.
Ücretsiz kanal açma ve kanal izinlerini yönetme imkanı
Modern anlık mesajlaşma arayüzü
Bildirimler gönderebilme
Discord
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 731
- DOSYA BOYUTU 40.93 MB
- Üretici Discord Inc.
-
Discord ücretsiz kanallar açabileceğiniz bir sesli görüşme programıdır
Discord eğer online oyunlar oynuyorsanız size benzerlerine göre büyük avantajlar sunacak bir anlık mesajlaşma ve sesli sohbet programı.
Mac işletim sistemini kullanan bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip faydalanabileceğiniz Discord temelde bir oyuncunun bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde hazırlanmış, grup sohbet imkanlarıyla benzer yazılımların eksiklerini hissettirmeyen bir program. Oyuncuların iletişim kurmak için yayın olarak tercih ettikleri Teamspeak'te oyuncular bir kanal açmak ve kullanmak için belli bir sunucu kirası ödemek zorundalar. Fakat Discord oyuncuları bu ödeme yapma zorunluluğundan kurtarıyor ve tamamen ücretsiz olarak kanal açma ve kullanma imkanı veriyor. Ayrıca açtığınız kanalın izinlerini de yönetebiliyorsunuz.
Discord modern bir arayüze sahip. Bu arayüzde sesli konuşma ve anlık mesajlaşma kanallarını ayrı ayrı gruplayabilirsiniz. Programın anlık mesajlaşma arayüzü de bu modern tasarımla uygun olarak resim göndermeyi, link paylaşmayı, hashtag paylaşmayı mümkün kılıyor. GIF animasyonları paylaşarak sohbet penceresine renk katabiliyorsunuz.
Discord oyun performansınızı düşürmemek adına düşük sistem yükü oluşturacak şekilde tasarlanmış. Programın bu yönü de onu Skype gibi alternatiflere göre daha başarılı bir çözüm yapıyor. Programın mobil versiyonları da mevcut:
Ücretsiz kanal açma ve kanal izinlerini yönetme imkanı
Modern ve derli toplu arayüz
Düşük sistem yükü