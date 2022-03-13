Discord, oyuncuların giriş yapabileceği popüler sesli, görüntülü ve yazılı iletişim programıdır.

Can Erdil Şentürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Discord, oyuncuların ihtiyaçları göz önünde tutularak geliştirilmiş bir sesli, yazılı ve görüntülü sohbet programı olarak tanımlanabilir. Aylık 100 milyonun üzerinde aktif kullanıcı, haftalık 13.5 milyon aktif sunucu, günlük 4 milyar sunucu sohbet süresi ile oyuncular tarafından tercih edilen en popüler iletişim programı olan Discord, Windows, Mac, Linux, mobil (Android ve iOS), tüm platformlarda kullanılabilmektedir.

Oldukça başarılı bir mesajlaşma uygulaması olan Discord, kullanıcılara yazışarak mesajlaşmanın yanı sıra sesli ve görüntülü sohbetler de sunuyor. Türkçe dil desteğine de sahip olan uygulama ücretsiz olarak ullanılıyor. Mobil ve bilgisayar platformunda milyonlarca kullanıcıya ulaşan Discord, aldığı güncellemeler ile de yepyeni içeriklere kavuşmaya devam ediyor.

Discord İndir

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip faydalanabileceğiniz bir yazılım olan Discord, Teamspeak gibi oyunlar için kullanılan diğer sesli sohbet yazılımlarının sunduğu özellikleri ücretsiz olarak sunmasıyla kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Discord bütün özelliklerini sisteminizin oyun performansını düşürmeden sunabilmesi sayesinde oyunlar için ideal bir sesli sohbet çözümü olmakta.

Discord kullanıcıları farklı sohbet kanalları oluşturabiliyorlar. Bu kanallar arasında dilediğiniz zaman geçiş yapabiliyorsunuz. Ayrıca açtığınız kanalların izinlerini de siz ayarlayabiliyorsunuz. Discord'un güzel yönü kanal açmak için herhangi bir sunucu kirası ödemenize gerek olmaması. Discord'da dahil olduğunuz veya kendi kurduğunuz kanallar yazılı sohbet veya sesli sohbet kanalları olarak gruplanıyor. Bu sayede derli toplu bir görünüm sunuluyor. Grup sohbet özelliğine sahip olan program aynı kanalda birden fazla kullanıcının sesli görüşme yapmasına imkan tanıyor.

Discord üzerinden yazışan kullanıcılar fotoğrafları, internet sitesi bağlantılarını ve hastagları kolayca paylaşabiliyorlar. Programın sahip olduğu GIF desteği sayesinde GIF animasyonlar sohbet penceresinde oynatılabiliyor. Bu GIF animasyonlar ancak kullanıcı fare imlecini animasyonların üzerine taşıdığında oynatılıyor. Bu sayede sisteminizin gereksiz yere işlem yapmasının önüne geçiliyor.

Discord'un mobil versiyonları sayesinde programı farklı platformlarda da kullanabiliyorsunuz.

Başlarken: PC, Mac, telefon, hangi cihazı kullandığınız fark etmeksizin Discord'u kullanabilirsiniz. Discord hesabı oluşturmak çok basittir. E-posta adresi ve kullanıcı adınızı girerek Discord'a katılabilirsiniz.

Discord sunucunuzu oluşturun: Sunucunuz, topluluklarınız veya arkadaşlarınızla konuşup vakit geçirebileceğiniz, davetle katılanabilen bir yerdir. Konuşmayı sevdiğiniz konulara göre ayrı metin kanalları oluşturarak sunucunuzu kişiselleştirebilirsiniz.

Konuşmaya başlayın: Bir ses kanalına girin. Sunucunuzdaki arkadaşlarınız sizi görebilir ve hemen sesli veyahut görüntülü sohbet başlatabilirler.

Vakit geçirin: Ekranınızı diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınıza oyun yayını yapın, topluluğunuza canlı şovlar yapın, tek tıkla gruba sunum yapın.

Üyelerinizi organize edin: Üye erişimlerini rol atayarak kişiselleştirebilirsiniz. Bu özelliği moderatör yapmak, hayranlara özel ödüller dağıtmak, tek seferde mesaj gönderebileceğiniz çalışma grupları oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Kendinizi ifade edin: Emoji kütüphanesi ile Discord sunucunuzu istediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz. Kendi yüzünüzü, evcil hayvanınızın bir fotoğrafını veya arkadaşınızın bir resmini sunucunuzda kullanılabilecek emojiye dönüştürebilirsiniz.

Discord Nitro ile zengin deneyim: Discord ücretsizdir; üye veya mesaj sınırı yoktur. Ancak Discord Nitro ve Sunucu Takviyesi ile emojileri yükseltebilir, ekran paylaşımını güçlendirebilir, sunucunuzu kişiselleştirebilirsiniz.