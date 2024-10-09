En İyi Discord Benzeri Uygulamalar

Discord benzeri uygulamalar hangileri? Bu sorunun cevabı, başarılı anlık mesajlaşma hizmeti Discord yerine farklı bir program kullanmak isteyen çok sayıda kişi tarafından merak ediliyor. Hazırladığımız yazıda merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

Yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan Discord, mesajlaşmanın yanı sıra sesli ve görüntülü görüşmenin yapılabilmesine de imkân tanıyor. Modern bir arayüze sahip olan uygulamada erkan paylaşımı gibi kullanışlı özellikler mevcut.

Herhangi bir nedenden ötürü popüler mesajlaşma uygulaması yerine farklı bir hizmet kullanmak isteyebilirsiniz. Bu yazıda Discord yerine kullanılacak uygulamalar listesi hazırladık. Listede birbirinden başarılı hizmetler yer alıyor.

Discord Benzeri Uygulamalar Listesi

Teamspeak

Mumble

Steam Chat

Skype

Telegram

Microsoft Teams

Slack

Element

Yukarıda Discord gibi uygulamalar listesi yer alıyor. Listede yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca güvenliği üst düzeye çıkaran mesajlaşma hizmetlerini merak ediyorsanız en güvenli mesajlaşma uygulamaları listesine de göz atabilirsiniz.

Teamspeak

Başarılı bir Discord alternatifi olan TeamSpeak 3, düşük gecikmeli sesli iletişim için opus kodek teknolojisini kullanıyor. Popüler hizmet, kullanıcıların ihtiyaçları için özel sunucular oluşturmasına izin veriyor. Kullanıcılar, ortak bir konu hakkında birbirleriyle iletişim kurmak için bu sunuculara katılabiliyor.

TeamSpeak 3, kullanıcıların konuşmalarını gizli tutmak için AES şifreleme teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji, tüm konuşmalarınızın meraklı gözlerden korunmasını sağlıyor. Başarılı bir arayüze sahip olan hizmet, Discord'dan farklı olarak, tarayıcı desteğini içermediğinden dolayı cihazınızda kullanmak için TeamSpeak 3 istemcisini indirmeniz gerekiyor.

Mumble

Discord gibi uygulamalar arasında yer alan Mumble, düşük gecikmeli sesli arama için tasarlanan açık kaynaklı bir VoIP platformudur. Tarayıcı desteği içermeyen Mumble, tıpkı Teamspeak 3 gibi cihazınızda kullanmak için Mumble istemcisini indirmeniz gerekiyor.

Kullanımı ücretsiz olan Mumble, DDOS korumasına sahip değildir. Discord ile karşılaştırıldığında, Mumble'ın ses kalitesi oldukça iyidir. Söz konusu program Android, iOS, Windows, MacOS ve Linux platformlarında yer alıyor.

Steam Chat

Valve’ın mesajlaşma ve sesli sohbet uygulaması Steam Chat, Discord’u kullanmak istemeyen oyuncular için çok başarılı bir alternatiftir. Kullanımı ücretsiz olan Steam Chat üzerinden arkadaşlarınız ile metin ve sesli sohbet yoluyla iletişim kurabilirsiniz.

Grup sohbet desteğine sahip olan Steam Chat, grup yöneticilerinin üyeler için roller belirlemesine izin verir. Grup yöneticileri, diğer üyeleri atama, grup bilgilerini yönetme ve sohbet kısıtlamaları belirleme gibi çeşitli izinler verebilir.

Skype

Bir dönemin en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan Skype, günümüzde hâlâ çok sayıda kişi tarafından kullanılmaya devam ediliyor. Kolay bir kullanıma sahip olan programda mesajlaşabilir, sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirebilirsiniz.

Bir milyardan fazla indirme sayısına sahip olan uygulamayı kullanarak fotoğraf, emoji, ses kaydı, dosya video ve çıkartma gönderebilirsiniz. Başarılı arayüzü ile dikkat çeken uygulamaya dair daha fazla bilgiye sahip olmak için Skype nedir, nasıl kullanılır sorularını cevapladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.

Telegram

Şifreleme teknolojisini destekleyen ve bu sayede güvenli bir iletişim imkânı sunan Telegram, Discord tarzı uygulamalar arasında yer alıyor. Uygulama üzerinden mesajlaşabilir, görüntülü ve sesli görüşme gerçekleştirebilirsiniz. Popüler hizmette yer alan grup sohbetleri 200 bin üyeye kadar destekliyor.

Çok başarılı bir arayüze sahip olan uygulama, dünya çapında milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor. Kullanım deneyimini üst düzeye çıkaran çeşitli özelliklerin yer aldığı hizmette temalar ve hareketli çıkarmalar gibi özelliklerin yanı sıra Gizli Sohbetler adlı bir özellik de mevcut.

Microsoft Teams

Yazılım devi Microsoft tarafından sunulan Microsoft Teams, internet kullanıcıların pratik bir şekilde iletişim kurabilmesine imkân tanıyor. Görüntülü arama yapılabilmesine olanak tanıyan hizmette mesajlaşarak da iletişim kurabilme imkânına sahipsiniz.

Slack

Başarılı bir kullanıcı arayüze sahip olan Slack'te kanal desteği mevcut. Örneğin ekibinizle birlikte bir proje üzerinde çalışıyorsanız projeye özel bir kanal oluşturabilirsiniz. Windows, Mac, Android, Linux ve iOS platformlarında kullanılabilen uygulamaayı kullanmak için hesap açmanız gerekiyor.

Element

Element, sahip olduğu uçtan uca şifreleme teknolojisi sayesinde güvenli bir iletişim imkânı sunuyor. Kullanıcıların mesaj, video, fotoğraf ve dosya gönderebilmesini sağlayan hizmette başarılı bir arayüz bulunuyor. Programın Windows, macOS, Linux, Android, iOS ve Web sürümleri yer alıyor.

Bu yazıda Discord benzeri uygulamalar listesi hazırladık. Peki, sizce diğer kullanıcılarla iletişim kurulabilmesine imkân tanıyan en başarılı hizmet hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı untumayın.

Ayrıca en fazla batarya tüketen uygulamaların neler olduğunu merak ediyorsanız en çok batarya tüketen uygulamalar listesine göz atabilirsiniz.