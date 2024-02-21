Dolar Yeni Bir Rekor Kırdı: Kaç TL Oldu?

Mekkez Bankasının (TCMB) faiz kararına bir gün kala döviz kurunda hareketlilik yaşandı. Bu hareketlilik ile beraber dolar yeni bir rekor daha kırdı. Peki, dolar kaç TL oldu?

TCMB tarafından alınacak faiz kararının yarın saat 14.00'te belli olması bekleniyor. Fatih Karahan başkanlığında açıklanacak faiz kararının ne olacağı henüz bilinmiyor. Son toplantıda 250 baz puanlık faiz artırımı uygulanmıştı. Politika faizi yüzde 45 seviyesine yükseltilmişti.

Dolar Kaç TL Oldu?

Bir süredir döviz kurundaki artış devam ediyor. Yaşanan yeni gelişme ile beraber yeni bir artış gerçekleşti. 1 dolar 31,0030 TL'ye kadar çıktı. Dolar kuru zaman içinde değişebilir.

Euro Kaç TL Oldu?

Doların rekor kırması üzerine euro'nun kaç TL olduğu da merak edilmeye başlandı. 1 euro şu anda 33,50 TL seviyesinde ancak bu zaman içerisinde değişebilir.