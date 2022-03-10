Açlık Sınırı ve Yoksulluk Sınırı Nedir? Türkiye'de Ne Kadar?

Açlık Sınırı Nedir?

Yoksulluk ve açlık sınırı belirlenirken ortalama dört kişilik bir ailenin standart bir yaşam sürebilmeleri için gerekli olan ihtiyaçlar belirlenerek hesaplama yapılır. Açlık sınırı hesaplaması yapılırken minimum kalori ve minimum maliyet hesaplaması yapılır.

Açlık Sınırı Neye Göre Hesaplanır?

Açlık sınırının kapsamına bakıldığı zaman Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiş olan standartlara göre hesaplandığı görülür. Açlık sınırı için belirlenen değerler, çalışan ya da bir tane 0 ile 6 yaş arasında olan bir başkası ile 6 ile 15 yaş aralığında olan dört kişilik bir aileye göre hesaplanır.

Açlık sınırı hesaplaması yapılırken şu değerler dikkate alınır;

Süt, peynir, yoğurt

Tavuk, et, balık

Meyve, sebze ve bakliyat

Un, ekmek, makarna ve pirinç dikkate alınarak hesaplama yapılır.

İkinci aşamada ise besin gruplarının aylık değerleri hesaplanır. Bu duruma göre ise bazı düşüşler ve artışlar hesaplanır. Bunun sonucunda yıllık ortalamalar hesap edilir. Yoksulluk sınırı dört kişilik bir ailenin tüm zorunlu ihtiyaçlarının TL cinsinden minimum olarak hesaplanması ile yapılır. Açlık sınırına kıyasla yoksulluk sınırının belirlenmesi için ortaya konulmuş net bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat açlık sınırında odluğu gibi zorunlu ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmaktadır.

Türkiye'de Açlık Sınırı Ne Kadar?

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 4.552,56 TL’dir. Açlık sınırı 4.552,56 TL ile 2022 yılı asgari ücretinin 300 TL üzerinde yer almaktadır.

Yoksulluk Sınırı Nedir?

Yoksulluk sınırı, yeterli yaşam standardında yaşayabilmek amacı için gereken asgari gelir miktarına denir. Uygulamada veya algılamada, yoksulluk kavramında olduğu üzere gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında uçurum şeklinde kabul edilebilecek nitelikte farklar bulunmaktadır ve bununla birlikte ülkeler bazında olan sınır rakamlar değişiklik göstermektedir.

Yoksulluk Sınırı Neye Göre Hesaplanır?

Yoksulluk sınırının hesaplanması veya belirlenmesi, genel olarak normal bir yetişkin kişinin kabul edilebilir düzeyde hayatına devam edebilmesini sağlayabilecek bir sene zarfında tüketebileceği bütün kaynakların değerinin toplanması ile bulunmaktadır. Zaman geçtikçe enflasyon oranında artışın mevcut olması da yoksulluk sınırını büyük ölçüde etkilemektedir.

Bu kaynaklar arasında en önemlisini yaşayabilmek için kullanılacak olan yerin kirası veya gideri oluşturmaktadır. Bu sebepten dolayı, yoksulluk sınırı ile direkt bir şekilde bağlantılı olan ekonomistler gayrimenkul fiyatlarındaki inişleri veya çıkışları yakından takip etmektedir.

Türkiye'de Yoksulluk Sınırı Ne Kadar?

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 4.552,56 TL’ye, Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 15.139,90 TL’ye yükseldi.

Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 5.969,80 TL oldu.