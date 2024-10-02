Dragon Age: The Veilguard Deluxe Edition Yanlış Fiyatlandırma Nedeniyle Çok Ucuza Satılıyor!

Duyurulduğu günden itibaren büyük bir merak içerisinde beklenen Dragon Age: The Veilguard Deluxe Edition için yanlış fiyatlandırma yapıldı. Bu nedenden ötürü oyun şu anda normal fiyatından çok ucuza satılıyor.

Yeni Dragon Age Oyunu Bir Hatadan Dolayı Çok Uygun Fiyata Satılıyor

BioWare tarafından geliştirilen Dragon Age: The Veilguard'ın Deluxe sürümü Xbox mağazasında hatalı fiyatlandırıldı. En iyi RPG oyunları arasında yerini almaya hazırlanan oyun, şu anda Xbox mağazasında 255 TL'ye satılıyor.

Xbox Game Pass ile birlikte gelen EA Play aboneliği sayesinde oyunu şu anda 229,50 TL'ye satın alabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey Xbox mağazası üzerinden oyunun Deluxe sürümü sayfasını ziyaret etmek ve "Satın al" butonuna basıp işlemi onaylamak.

Hata fark edildikten sonra fiyat etiketi düzeltilecektir. Yanlış fiyatlandırma nedeniyle çok ucuza satın alınan oyunların iptal edilip edilmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Dragon Age: The Veilguard Ne Zaman Çıkacak?

Electronic Arts'ın yeni oyunu Dragon Age: The Veilguard 31 Ekim 2024 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için piyasaya sürülecek.

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