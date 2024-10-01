Steam'de RPG Oyunlarında %95'e Varan İndirim: Büyük Fırsat!

Steam, sıra tabanlı RPG oyunları için bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında çok sayıda oyun yüzde 95'a varan oranlarda indirime girdi. İndirime giren oyunlar arasında XCOM 2'den Warhammer 40,000: Rogue Trader'a kadar pek çok yapım bulunuyor.

Steam'de İndirime Giren RPG Oyunları

XCOM 2: 59,99 dolar yerine %95 indirim ile 2,99 dolar

59,99 dolar yerine %95 indirim ile 2,99 dolar Darkest Dungeon: 12,49 dolar yerine %85 indirim ile 1,87 dolar

12,49 dolar yerine %85 indirim ile 1,87 dolar Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered: 32,99 dolar yerine %85 indirim ile 4,94 dolar

32,99 dolar yerine %85 indirim ile 4,94 dolar Marvel's Midnight Suns: 59,99 dolar yerine %75 indirim ile 14,99 dolar

59,99 dolar yerine %75 indirim ile 14,99 dolar Pathfinder: Wrath of the Righteous: 19,99 dolar yerine %70 indirim ile 5,99 dolar

19,99 dolar yerine %70 indirim ile 5,99 dolar Warhammer 40,000: Rogue Trader: 24,99 dolar yerine %40 indirim ile 14,99 dolar

24,99 dolar yerine %40 indirim ile 14,99 dolar Coromon: 10,49 dolar yerine %75 indirim ile 2,62 dolar

10,49 dolar yerine %75 indirim ile 2,62 dolar Heroes of Might and Magic 3 - HD Edition: 11,99 dolar yerine %75 indirim ile 2,99 dolar

11,99 dolar yerine %75 indirim ile 2,99 dolar Solasta: Crown of the Magister: 14,99 dolar yerine %70 indirim ile 4,49 dolar

14,99 dolar yerine %70 indirim ile 4,49 dolar Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout: 49,99 dolar yerine %67 indirim ile 16,49 dolar

49,99 dolar yerine %67 indirim ile 16,49 dolar UnderRail: 7,99 dolar yerien %65 indirim ile 2,79 dolar

7,99 dolar yerien %65 indirim ile 2,79 dolar Expeditions: Rome: 20,99 dolar yerine %60 indirim ile 8,39 dolar

20,99 dolar yerine %60 indirim ile 8,39 dolar Age of Wonders 4: 29,99 dolar yerine %35 indirim ile 19,49 dolar

29,99 dolar yerine %35 indirim ile 19,49 dolar Songs of Conquest: 17,99 dolar yerien %50 indirim ile 8,99 dolar

17,99 dolar yerien %50 indirim ile 8,99 dolar Jagged Alliance 3: 20,99 dolar yerine %50 indirim ile 10,49 dolar

20,99 dolar yerine %50 indirim ile 10,49 dolar SpellForce: Conquest of Eo: 14,99 dolar yerine %50 indirim ile 7,49 dolar

14,99 dolar yerine %50 indirim ile 7,49 dolar The Lamplighters League: 29,99 dolar yerine %50 indirim ile 14,99 dolar

29,99 dolar yerine %50 indirim ile 14,99 dolar Persona 4 Golden: 19,99 dolar yerine %40 indirim ile 11,99 dolar

19,99 dolar yerine %40 indirim ile 11,99 dolar OCTOPATH TRAVELER: 59,99 dolar yerine %50 indirim ile 29,99 dolar

59,99 dolar yerine %50 indirim ile 29,99 dolar TRIANGLE STRATEGY: 44,99 dolar yerine %60 indirim ile 17,99 dolar

44,99 dolar yerine %60 indirim ile 17,99 dolar DRAGON QUEST XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition: 31,99 dolar yerine %50 indirim ile 15,99 dolar

Popüler dijital oyun mağazası Steam'de "Sıra Tabanlı RYO Festivali" başladı. 7 Ekim TSİ 20.00'ye kadar devam edecek kampanya kapsamında piyasaya sürüldüğü dönemde büyük beğeni toplayan XCOM 2 isimli yapım yüzde 95 oranında indirime girdi. İndirime giren oyunların bir kısmına yukarıdaki listeden göz atabilirsiniz.

Steam'de başlatılan sıra tabanlı rol yapma oyunları kampanyası hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi oyunları satın almayı düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.