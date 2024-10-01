Steam'de RPG Oyunlarında %95'e Varan İndirim: Büyük Fırsat!
Steam'de başlatılan kampanya kapsamında RPG oyunları yüzde 95'e varan indirime girdi. İşte oyunculara sunulan önemli fırsatın detayları!
Steam, sıra tabanlı RPG oyunları için bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında çok sayıda oyun yüzde 95'a varan oranlarda indirime girdi. İndirime giren oyunlar arasında XCOM 2'den Warhammer 40,000: Rogue Trader'a kadar pek çok yapım bulunuyor.
Steam'de İndirime Giren RPG Oyunları
- XCOM 2: 59,99 dolar yerine %95 indirim ile 2,99 dolar
- Darkest Dungeon: 12,49 dolar yerine %85 indirim ile 1,87 dolar
- Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered: 32,99 dolar yerine %85 indirim ile 4,94 dolar
- Marvel's Midnight Suns: 59,99 dolar yerine %75 indirim ile 14,99 dolar
- Pathfinder: Wrath of the Righteous: 19,99 dolar yerine %70 indirim ile 5,99 dolar
- Warhammer 40,000: Rogue Trader: 24,99 dolar yerine %40 indirim ile 14,99 dolar
- Coromon: 10,49 dolar yerine %75 indirim ile 2,62 dolar
- Heroes of Might and Magic 3 - HD Edition: 11,99 dolar yerine %75 indirim ile 2,99 dolar
- Solasta: Crown of the Magister: 14,99 dolar yerine %70 indirim ile 4,49 dolar
- Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout: 49,99 dolar yerine %67 indirim ile 16,49 dolar
- UnderRail: 7,99 dolar yerien %65 indirim ile 2,79 dolar
- Expeditions: Rome: 20,99 dolar yerine %60 indirim ile 8,39 dolar
- Age of Wonders 4: 29,99 dolar yerine %35 indirim ile 19,49 dolar
- Songs of Conquest: 17,99 dolar yerien %50 indirim ile 8,99 dolar
- Jagged Alliance 3: 20,99 dolar yerine %50 indirim ile 10,49 dolar
- SpellForce: Conquest of Eo: 14,99 dolar yerine %50 indirim ile 7,49 dolar
- The Lamplighters League: 29,99 dolar yerine %50 indirim ile 14,99 dolar
- Persona 4 Golden: 19,99 dolar yerine %40 indirim ile 11,99 dolar
- OCTOPATH TRAVELER: 59,99 dolar yerine %50 indirim ile 29,99 dolar
- TRIANGLE STRATEGY: 44,99 dolar yerine %60 indirim ile 17,99 dolar
- DRAGON QUEST XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition: 31,99 dolar yerine %50 indirim ile 15,99 dolar
Popüler dijital oyun mağazası Steam'de "Sıra Tabanlı RYO Festivali" başladı. 7 Ekim TSİ 20.00'ye kadar devam edecek kampanya kapsamında piyasaya sürüldüğü dönemde büyük beğeni toplayan XCOM 2 isimli yapım yüzde 95 oranında indirime girdi. İndirime giren oyunların bir kısmına yukarıdaki listeden göz atabilirsiniz.
Steam, Haftanın En Çok Satan Oyunlarını Açıkladı: Zirvedeki Oyun Değişmedi!
Steam'in haftanın en çok satanlar listesi belli oldu. Peki, geçtiğimiz hafta içerisinde en fazla hangi oyunlar satıldı? İşte paylaşılan listenin detayları!
Steam'de başlatılan sıra tabanlı rol yapma oyunları kampanyası hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi oyunları satın almayı düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.