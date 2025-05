En İyi Amazon Prime Video Dizileri ve Filmleri - 2025

En iyi Amazon Prime Video dizileri ve filmleri neler? Bu yazıda 2025 yılında popüler dijital yayın platformu üzerinden izleyebileceğiniz en başarılı yapımları bir arada topladık. Hazırladığımız listeler üzerinden dizi ve film keşfedebilirsiniz. Beğendiğiniz yapımı hemen izlemeye başlayabilirsiniz.

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de de hizmet vermeye başlayan Amazon Prime Video, dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip. Popüler dijital yayın platformunun kütüphanesinde çeşitli yapımlar bulunuyor. Peki, en iyi Amazon Prime dizisi ve filmi hangisi?

En İyi Amazon Prime Video Dizileri Listesi

Invincible

Fallout

Secret Level

Mr. & Mrs. Smith

Gen V

Upload

Last Light

Harlan Coben's Shelter

Fleabag

Good Omens

Bosch

The Marvelous Mrs. Maisel

The Boys

The Expanse

Reacher

Dead Ringers

Greek Salad

The Lord of the Rings: The Rings of Power

Daisy Jones & The Six

Yukarıda Amazon Prime Video'da yer alan en başarılı diziler bulunuyor. Listede yer alan dizilerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Invincible

IMDb Puanı: 8,7

Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Steven Yeun, J.K. Simmons, Sandra Oh ve dahası.

Amazon Prime Video'nun en çarpıcı animasyon dizilerinden bir olan Invincible, Mark Grayson adındaki babası uzaylı annesi ise insan olan bir gencin süper kahraman olma yolundaki zorlu mücadelesini konu alıyor. Yetişkinlere yönelik şiddet sahneleri ve sürükleyici hikayesiyle IMDb 8,7 puanını fazlasıyla hak ediyor. Eğer karanlık temalı, dinamik bir animasyon arıyorsanız bu dizi tam size göre.

Fallout

IMDb Puanı: 8,7

Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins ve dahası.

Fallout oyunlarından ilham alan bu Amazon Prime Video dizisi, post-apokaliptik bir dünyada aksiyon dolu derin bir hikaye sunuyor. Görsel şölen sunan sahneleri ve beklenmedik olay örgüsüyle, bilim kurgu severlerin mutlaka izlemesi gereken bir seri.

Secret Level

IMDb Puanı: 7,3

Yaş Sınırı : 14+

: 14+ Oyuncular: Aleks Le, Nelson Lee, Bridget Oberlin ve dahası.

Netflix'in Love, Death & Robots dizisini adeta oyun dünyası ile birleştiren Secret Level, her bölümde farklı bir hikaye sunan etkileyici bir animasyon olarak dikkat çekiyor. İlk sezonu 15 bölümden oluşan yapımın ikinci sezonuyla çok yakında dönmesi bekleniyor.

Mr. & Mrs. Smith

IMDb Puanı: 7,0

Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Donald Glover, Maya Erskine, Paul Dano ve dahası.

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in unutulmaz eseri Mr. & Mrs. Smith'i farklı bir hikaye ile anlatan bu Amazon Prime Video dizisi kuşkusuz 205'te izleyebileceğiniz en iyi yapımlardan biri. Birbirini tanımayan iki ajanın birden hem iş hem de özel hayatlarında bir ortaklık kurmalarını konu alan yapım, sürpriz hikayesi, eğlenceli temposu ve komik diyaloglarıyla başarılı bir uyarlama olarak dikkat çekiyor.

Gen V

IMDb Puanı : 7,8

: 7,8 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway ve dahası

The Boys dizisinin spin-off'u Gen V, süper güçlere sahip olan üniversiteli gençlerin hikâyesini konu alıyor. 2023 yılında yayımlanmaya başlayan dizinin ilk sezonu sekiz adet bölümden oluşuyor.

Upload

IMDb Puanı : 7,9

: 7,9 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Robbie Amell, Andy Allo, Allegra Edwards ve dahası

Nathan isimli bilgisayar programcısı, hayatını kaybettikten sonra kendisini Lakeview olarak isimlendirilen sanal dünyaya yükletir. 2020 yılında yayımlanmaya başlayan dizide 3 sezon yer alıyor.

Last Light

IMDb Puanı : 5,4

: 5,4 Yaş Sınırı : 16+

: 16+ Oyuncular: Matthew Fox, Joanne Froggatt, Alyth Ross ve dahası

Petrol kaynaklarına bulaşan bir madde nedeniyle küresel felaket yaşanır. Bu, bir ailenin hayatını da sonsuza dek değiştirir. 2022 yılında yayımlanmaya başlayan dizinin ilk sezonunda 6 bölüm bulunuyor.

Harlan Coben's Shelter

IMDb Puanı : 6,6

: 6,6 Yaş Sınırı : 16+

: 16+ Oyuncular: Jaden Michael, Constance Zimmer, Adrian Greensmith ve dahası

2023 yılında yayımlanan Harlan Coben's Shelter (Sığınak), babası hayatını kaybettikten sonra yeni bir hayata başlayan Mickey Bolitar'ın hikâyesini konu alıyor. Harlan Coben'in romanından uyarlanan dizinin ilk seoznunda 8 bölüm mevcut.

Fleabag

IMDb Puanı : 8,7

: 8,7 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Phoebe Waller-Bridge, Sian Clifford, Olivia Colman ve dahası

2016 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2019 yılında sona eren başarılı dizi, Fleabag isimli bir kadının hikâyesini konu alıyor. Phoebe Waller-Bridge tarafından yaratılan dizi iki sezondan oluşuyor. Toplamda 12 bölümün yer aldığı dizinin fragmanını aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Good Omens

IMDb Puanı : 8,0

: 8,0 Yaş Sınırı : 16+

: 16+ Oyuncular: David Tennant, Michael Sheen, Frances McDormand ve dahası

Amazon Prime dizileri arasında Good Omens de yer alıyor. Terry Pratchett'in aynı adlı romanından uyarlanan Good Omens isimli dizide kıyameti durdurmak için iblis ve melek iş birliği yapmak zorunda kalır. Yönetmenliğini Douglas Mackinnon'un üstlendiği yapım 2019 yılında yayımlanmaya başladı.

Bosch

IMDb Puanı : 8,5

: 8,5 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Titus Welliver, Jamie Hector, Amy Aquino ve dahası

Michael Connelly’nin romanlarından uyarlanan dizide bir seri katili vurmaktan dolayı yargılanan Harry Bosch isimli LAPD cinayet masası dedektifi, faili meçhul bir cinaheti çözmeye çalışır. Suç ve dram ögelerine sahip olan yapım 7 sezondan oluşuyor.

The Marvelous Mrs. Maisel

IMDb Puanı : 8,7

: 8,7 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Rachel Brosnahan, Alex Borstein, Michael Zegen ve dahası

The Marvelous Mrs. Maisel, komedyenliğe olan yeteneğini keşfeden Midge Maisel isimli kadının hikâyesini konu alıyor. 2017 yılında yayımlanmaya başlayan dizi, Amy Sherman-Palladino tarafından yaratıldı. Komedi ve dram ögelerinin yer aldığı dizinin fragmanını aşağıdaki oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

The Boys

IMDb Puanı : 8,7

: 8,7 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Karl Urban,Jack Quaid, Antony Starr ve dahası

En iyi süper kahraman dizileri arasında yer alan yapım, süper güçlerini kötüye kullanan süper kahramanlara karşı mücadele eden The Boys isimli ekibin hikâyesini anlatıyor. En iyi amazon Prime dizileri listesinde bulunan The Boys Aksiyon, suç ve dram ögelerine sahip.

The Expanse

IMDb Puanı : 8,5

: 8,5 Yaş Sınırı : 16+

: 16+ Oyuncular: Steven Strait, Dominique Tipper, Wes Chatham ve dahası

Dedektif Joe Miller, gemi kaptanı James Holden ve BM politikacısı Chrisjen Avasarala, bu zamana kadarki en büyük komployu ortaya çıkarır. 2015 yılında yayımlanmaya başlayan yapım bilim kurgu, gizem ve dram ögelerini içeriyor.

Reacher

IMDb Puanı : 8,1

: 8,1 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Alan Ritchson, Malcolm Goodwin, Willa Fitzgerald ve dahası

Lee Child'ın The Killing Floor isimli romanından uyarlanan dizi, işlemediği bir cinayet nedeni ile tutuklanan Jack Reacher'ın hikâyesini konu alıyor. 2022 yılında yayımlanmaya başlayan dizide aksiyon, dram ve suç ögeleri bulunuyor.

Dead Ringers

IMDb Puanı : 6,3

: 6,3 Yaş Sınırı : TV-MA

: TV-MA Oyuncular: Rachel Weisz, Britne Oldford, Poppy Liu ve dahası

2023 yılında yayımlanmaya başlayan Dead Ringers (İkizler), Elliot ve Beverly Mantle ikizlerinin hikâyesini konu alıyor. Elliot ve Beverly isimlli karakterleri Rachel Weisz canlandırıyor. Dizinin ilk sezonunda 6 bölüm mevcut.

Greek Salad

IMDb Puanı : 7,2

: 7,2 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Romain Duris, Aliocha Schneider, Megan Northam ve dahası

Tom ve Mia'ya vefat eden dedelerinden bir bina miras kalmıştır. Tom, miras için Atina'ya seyahat eder fakat kardeşinin aslında okulu bıraktığını öğrenir. İlk sezonu 8 bölümden oluşan dizi 2023 yılında yayımlanmaya başladı.

The Lord of the Rings: The Rings of Power

IMDb Puanı : 6,9

: 6,9 Yaş Sınırı : 13+

: 13+ Oyuncular: Morfydd Clark, Ismael Cruz Cordova, Charlie Vickers ve dahası

En iyi Amazon Prime dizileri arasında yer alan The Lord of the Rings: The Rings of Power (Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri), JRR Tolkien'in "Hobbit" ve "Yüzüklerin Efendisi" filmlerindeki olaylardan binlerce yıl öncesini anlatıyor. Dizinin ilk sezonunda 8 bölüm bulunuyor.

Daisy Jones & The Six

IMDb Puanı : 8,1

: 8,1 Yaş Sınırı : 16+

: 16+ Oyuncular: Riley Keough, Camila Morrone, Suki Waterhouse ve dahası

Daisy Jones & The Six, Rock grubu Daisy Jones ve The Six'in dünya çapında yükselişini konu alıyor. 2023 yılında yayımlanan mini dizide 10 bölüm yer alıyor.

En İyi Amazon Prime Filmleri Listesi

John Wick

The Covenant

Bullet Train

Moonfall

The Report

The Tomorrow War

Rüyanda Görürsün

On a Wing and a Prayer

The Upside

The Mad Women's Ball

Being The Ricardos

Beautiful Boy

Greenland

Samaritan

Yukarıda Amazon Prime Video'da yer alan en başarılı 14 film bulunuyor. En iyi Amazon Prime filmleri listesinde bulunan yapımların ayrıntılarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

John Wick

IMDb Puanı : 7,4

: 7,4 Yaş Sınırı : 15+

: 15+ Oyuncular: Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Alfie Allen ve dahası

Eski kralık katil, köpeğini öldüren ve arabasını çalan gangsterleri yakalamaya çalışır. 2014 yılında vizyona giren film 1 saat 41 dakika uzunluğunda. Amazon Prime Video üzerinden ayrıca popüler serinin diğer filmlerini de izleyebilirsiniz.

The Covenant

IMDb Puanı : 7,5

: 7,5 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Dar Salim, Sean Sagar ve dahası

Afganistan'da Ahmed isimli yerli tercüman, yaralı askeri zorlu arazide kilometrelerce taşıyarak güvenli bölgeye götürmeye çalışır. Yönetmenliğini Guy Ritchie'nin üstlendiği film 2 saat 2 dakika uzunluğunda. 2023 yılında çıkan filmin senaristliğini ise Guy Ritchie, Ivan Atkinson ve Marn Davies üstlendi.

Bullet Train

IMDb Puanı : 7,3

: 7,3 Yaş Sınırı : 16+

: 16+ Oyuncular: Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson ve dahası

En iyi Amazon Prime filmleri arasında yer alan Bullet Train'de hızlı trende yer alan beş suikastçı, kendilerine verilen görevlerin ortak bir yönü olduğunu keşfeder. Aksiyon, komedi ve gerilim türlerindeki filmin yönetmenliğini David Leitch yaptı. 2 saat 6 dakika uzunluğundaki film 2022 yılında çıktı.

Moonfall

IMDb Puanı : 5,1

: 5,1 Yaş Sınırı : 16+

: 16+ Oyuncular: Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley ve dahası

2022 yapımı Moonfall isimli filmde a Ay yörüngeden çıkıp Dünya'ya doğru yaklaşmaya başlar. Yönetmenliğini Roland Emmerich'in yaptığı film 2 saat 10 dakika uzunluğunda. Filmin senaristliğini Roland Emmerich, Harald Kloser ve Spenser Cohen bulunuyor.

The Report

IMDb Puanı : 7,2

: 7,2 Yaş Sınırı : 16+

: 16+ Oyuncular: Adam Driver, Annette Bening, Jon Hamm ve dahası

2019 yapımı The Report, CIA'in 9 Eylül sonrasında uyguladığı Gözaltı ve Sorgulama PRogramı'nı araştıran ve kurumun vatandaşlardan sakladığı sırları gün yüzüne çıkaran Senato çalışanının hikâyesini konu alıyor. Biyograf, suç ve dram ögelerini içeren filmin yönetmenliğini Scott Z. Burns üstlendi.

The Tomorrow War

IMDb Puanı : 6,5

: 6,5 Yaş Sınırı : 16+

: 16+ Oyuncular: Chris Pratt, Yvonne Strahovski, J.K. Simmons ve dahası

Dünya, 2051 yılında uzaylılar tarafından istila edilir. Hayatta kalmayı başaran bir ekip, dünyayı uzaylılardan kurtarmak için zamanda yolculuk yaparak geçmişe gider. Dünyanın uzaylılardan kurtarılabilmesi için askerlerin ve sivillerin geleceğe giderek savaşa dahil olması gerekir. Kızı için dünyayı kurtarmak isteyen Dan Forester, bilim insanıyla ve babasıyla iş birliği yapar.

Rüyanda Görürsün

IMDb Puanı : 5,6

: 5,6 Yaş Sınırı : 16+

: 16+ Oyuncular: Burcu Özberk, Murat Boz, Ekin Mert Daymaz ve dahası

En iyi Amazon filmleri arasında Rüyanda Görürsün de bulunuyor. 2023 yılında yayımlanan Rüyanda Görürsün, birbirine aşık olan Pelin ve Engin'in hikâyesini konu alıyor. Yönetmenliğini Cemal Alpan'ın üstlendiği film 1 saat 30 dakika uzunluğunda.

Die Hart

IMDb Puanı : 5,1

: 5,1 Yaş Sınırı : 16+

: 16+ Oyuncular: Kevin Hart, John Travolta, Nathalie Emmanuel ve dahası

Yönetmenliğiin Eric Appel, senaristliğini ise Derek Kolstad'ın üstlendiği Die Hart filminde aksiyon yıldızı olmak isteyen Kevin Hart'ın maceralarını konu alıyor. 2023 yılında çıkan film 1 saat 24 dakika uzunluğunda.

The Upside

IMDb Puanı : 7,0

: 7,0 Yaş Sınırı : 13+

: 13+ Oyuncular: Kevin Hart, Bryan Cranston, Nicole Kidman ve dahası

Şartlı tahliye ile cezaevinden çıkan Dell Scott, yamaç paraşütü kazası nedeniyle boyundan aşağısı felç olan Phillip isimli multi milyoner kişiye bakmaya başlar. Yönetmenliğini Neil Burger'ın üstlendiği film komedi ve dram ögelerini içeriyor.

The Mad Women's Ball

IMDb Puanı : 6,6

: 6,6 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Lou de Laâge, Mélanie Laurent, Emmanuelle Bercot ve dahası

2021 yılında vizyona giren The Mad Women's Ball, babası ve erkek kardeşi tarafından nörolojik kliniğe götürülen Eagenie'nin hikâyesini konu alıyor. Dram ve gerilim ögelerine sahip olan filmin yönetmenliğini Mélanie Laurent üstlendi.

Being The Ricardos

IMDb Puanı : 6,5

: 6,5 Yaş Sınırı : 16+

: 16+ Oyuncular: Nicole Kidman, Javier Bardem, J.K. Simmons ve dahası

Yönetmenliğini ve senaristliğini Aaron Sorkin'in üstlendiği Being The Ricardos isimli filmde Lucille Ball ve Desi Arnaz, senaryo okumasından sonra bir hafta boyunca çeşitli krizler ile karşı karşıya kalır. 2021 yapımı film 2 saat 12 dakika uzunluğunda.

Beautiful Boy

IMDb Puanı : 7,3

: 7,3 Yaş Sınırı : 15+

: 15+ Oyuncular: Steve Carell, Maura Tierney, Jack Dylan Grazer ve dahası

Yıllarca bağımlılık ile savaşan bir ailenin hikâyesini konu alan Beatiful Boy, 2018 yılında vizyona girdi. Biyografi ve dram ögelerini içeren filmin yönetmenliğini Felix van Groeningen üstlendi. 2 saat uzunluğundaki yapımın fragmanını aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

Greenland

IMDb Puanı : 6,4

: 6,4 Yaş Sınırı : 16+

: 16+ Oyuncular: Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd ve dahası

En iyi Amazon Prime filmleri listesinde Greenland de yer alıyor. Bilim kurgu, aksiyon ve dram ögelerine sahip olan Greenland (Greenland: Son Sığınak) isimli filmde bir aile, korkunç felaket karşısında hayatta kalmaya çalışır. 2020 yılında vizyona giren yapım 1 saat 59 dakika uzunluğunda.

Samaritan

IMDb Puanı : 5,7

: 5,7 Yaş Sınırı : 16+

: 16+ Oyuncular: Sylvester Stallone, Javon 'Wanna' Walton, Pilou Asbæk ve dahası

Samaritan (Kahramanın Dönüşü) 25 yıl önce hayatını kaybettiği sanılan süper kahraman Samaritan'ın maceralarını konu alıyor. 1 saat 42 dakika uzunluğundaki film 2022 yılında yayımlandı.

