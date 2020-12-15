Amazon Prime Video Türkiye içerikleri (orijinal diziler ve filmler) günden güne artıyor. Amazon Prime üyelik alın, en iyi filmleri ve dizileri kaçırmayın!

Erkan Calp - 5 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

Amazon Prime Video, Türkiye'de film ve dizi severlerin Netflix'ten sonra en çok izlediği dijital platformlardan biri. Amazon Prime video üyelik fiyatının uygun olmasıyla Türkiye'deki film ve dizi izleyicilerinin favorileri arasında. Netflix gibi içerikleri artıyor; Türkçe dublaj ve altyazılı filmler, Amazo Prime orijinal yapımlar ve diğer Amazon Prime Video içeriklerine göz atmak için hemen Amazon Prime üyelik alın. Amazon Prime Video ilk kez üye olanlar için 30 gün ücretsiz deneme fırsatı da sunuyor. Platforma katılmak için hemen yukarıdaki Amazon Prime Video İndir butonuna tıklayın.

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Amazon Prime Video, Netflix gibi orijinal dizileri ve filmleri ile dikkat çeken online film ve dizi izleme sitelerinden. The Grand Tour’u, The Man in the High Castle ve Mozart in the Jungle gibi ödüllü Amazon Originals yapımları da dahil popüler filmleri ve TV dizileri 4K Ultra HD kalitede izlemek için hemen Amazon Prime’lı olun. Amazon Prime Video, 30 gün ücretsiz deneme süresi sunar. Amazon'un orijinal yapımlarını izlemek için hemen yukarıdaki Amazon Prime Video İndir butonuna tıklayın.

Amazon Prime Video, webden, telefonunuzdan, tabletinizden, Smart TV’nizden film ve dizi izleme keyfi yaşatan dijital platformlardan biri. amazon Prime Video dizileri ve filmlerini aynı anda üç cihazdan izleme şansına sahipsiniz. İçerikleri online izleyebilir veya cihazınıza indirerek internetsiz izleyebilirsiniz. Veri tasarrufu özelliği, internet bağlantınızın iyi olmaması durumunda filmleri ve dizileri kesintisiz, duraksız, takılmadan izlemenizi sağlar. Netflix gibi sadece Amazon Prime’da bulunan orijinal yapımlar dahil en çok izlenen filmler ve dizileri 30 gün boyunca ücretsiz izleyebilirsiniz. Deneme süresinin ardından 7.90 TL ödeyerek (Amazon Prime üyeliğinizin içinde) izlemeye devam edebilirsiniz. Prime Video üyeliğinizi istediğiniz zaman iptal etme şansına sahipsiniz.