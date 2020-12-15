Amazon Prime Video
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 2,558
- DOSYA BOYUTU 39.62 MB
- Üretici Amazon Mobile LLC
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Amazon Prime Video Türkiye içerikleri (orijinal diziler ve filmler) günden güne artıyor. Amazon Prime üyelik alın, en iyi filmleri ve dizileri kaçırmayın!
Amazon Prime Video, Türkiye'de film ve dizi severlerin Netflix'ten sonra en çok izlediği dijital platformlardan biri. Amazon Prime video üyelik fiyatının uygun olmasıyla Türkiye'deki film ve dizi izleyicilerinin favorileri arasında. Netflix gibi içerikleri artıyor; Türkçe dublaj ve altyazılı filmler, Amazo Prime orijinal yapımlar ve diğer Amazon Prime Video içeriklerine göz atmak için hemen Amazon Prime üyelik alın. Amazon Prime Video ilk kez üye olanlar için 30 gün ücretsiz deneme fırsatı da sunuyor. Platforma katılmak için hemen yukarıdaki Amazon Prime Video İndir butonuna tıklayın.
Amazon Prime Video İndir
Amazon Prime Video, Netflix gibi orijinal dizileri ve filmleri ile dikkat çeken online film ve dizi izleme sitelerinden. The Grand Tour’u, The Man in the High Castle ve Mozart in the Jungle gibi ödüllü Amazon Originals yapımları da dahil popüler filmleri ve TV dizileri 4K Ultra HD kalitede izlemek için hemen Amazon Prime’lı olun. Amazon Prime Video, 30 gün ücretsiz deneme süresi sunar. Amazon'un orijinal yapımlarını izlemek için hemen yukarıdaki Amazon Prime Video İndir butonuna tıklayın.
Amazon Prime Video, webden, telefonunuzdan, tabletinizden, Smart TV’nizden film ve dizi izleme keyfi yaşatan dijital platformlardan biri. amazon Prime Video dizileri ve filmlerini aynı anda üç cihazdan izleme şansına sahipsiniz. İçerikleri online izleyebilir veya cihazınıza indirerek internetsiz izleyebilirsiniz. Veri tasarrufu özelliği, internet bağlantınızın iyi olmaması durumunda filmleri ve dizileri kesintisiz, duraksız, takılmadan izlemenizi sağlar. Netflix gibi sadece Amazon Prime’da bulunan orijinal yapımlar dahil en çok izlenen filmler ve dizileri 30 gün boyunca ücretsiz izleyebilirsiniz. Deneme süresinin ardından 7.90 TL ödeyerek (Amazon Prime üyeliğinizin içinde) izlemeye devam edebilirsiniz. Prime Video üyeliğinizi istediğiniz zaman iptal etme şansına sahipsiniz.
- Amazon dizileri ve filmleri cihazınıza indirerek istediğiniz yerde, zamanda izleyin.
- Windows bilgisayarınızı HDMI ile TV’nize bağlayarak veya yansıtma özelliğiyle büyük ekranda izleme keyfi yaşayın.
- X-Ray ile izlerken videolara ilişkin oyuncular, müzikler ve trivia hakkında IMDb verilerini görüntüleyin.
- Prime Video Kanalları ile Prime üyeleri HBO, SHOWTIME, STARZ ve Cinemax gibi 150’den fazla premium ve özel kanala abone olabilir. Yalnızca istediğiniz kanallar için ödeme yapın, kablo gerekmez, istediğiniz zaman iptal edin (tüm ülkelerde/ bölgelerde yok)
- Yeni çıkan filmler ve güncel TV dizileri dahil olmak üzere videolar satın alın veya kiralayın. (tüm ülkelerde / bölgelerde yok)
Amazon Prime Video
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 693
- DOSYA BOYUTU 54 MB
- Üretici Amazon Mobile LLC
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Amazon Prime Video, popüler dizi ve filmleri 4K, HDR kalitede sunan Netflix alternatifidir.
Amazon Prime Video, Netflix gibi yeni ve popüler yabancı film – dizi çoğunlukta içerik sunan bir platform. Türkiye’deki online film ve dizi izleyicilerine de resmi olarak açık olan platformun en büyük artısı Netflix’e göre çok daha ucuz olması.
Özellikle yabancı film ve dizileri kaçırmayanlara tavsiye edebileceğim online platformlardan biri Amazon Prime Video. En yeni filmleri, reyting rekoru kıran dizileri internet bağlantınızın sınırlarını zorlayarak yüksek kalitede izleyebileceğiniz platformda şu an için Netflix’in Türkiye’ye ilk giriş yaptığı zamandaki içerik kalitesiyle karşılaşıyorsunuz.
Amazon Prime Video APK İndir
Çok az sayıda Türkçe altyazılı içerik var ve kullanıcı arayüzü İngilizce. Bunlar dışında film ve dizi kiralama – satın alma opsiyonu sadece Amerika ve İngiltere’ye açık. Tabii ki Netflix gibi yayıncıya özel diziler de yer almıyor. Ancak dil sorun değilse veya orijinal dilde izlemeyi tercih ediyorsanız kesinlikle platforma üye olmalısınız. Unutmadan, film ve dizi hangi içeriği seçerseniz seçin indirip çevrimdışı izleme şansına sahipsiniz.
Video kalitesini internet bağlantınızın o anki durumuna göre otomatik olarak ayarlayan ve 4K UHD, HDR kaliteye kadar sınırları zorlayan Amazon Prime Video, ücretsiz deneme opsiyonu da sunuyor. Memnun kalırsanız 6 ay boyunca kapmpanya seçenekleri ile devam ediyorsunuz.
Amazon Prime Video Uygulaması Özellikleri
- Amazon Prime uygulamasına özgün dizi ve filmler
- Binlerce içerik ve kapsamlı kategori seçeneği
- Kullanıcı dostu arayüz
- Film ve dizi indirme
- Birden fazla profil oluşturma
- Çeşitli ekran yansıtma seçenekleri
- Dizi ve film kiralama
Amazon Prime Video
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 103
- DOSYA BOYUTU 104 MB
- Üretici Amazon Mobile LLC
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Amazon Prime Video, yeni film ve popüler dizileri yüksek kalitede sunan Netflix alternatifidir.
Amazon Prime Video, iPhone, iPad ve Apple TV’den film – dizi izlemeyi seven herkesin ücretsiz üyeliğini oluşturup içeriğine göz atması gerektiğini düşündüğüm bir platform. Netflix kalitesinde ve Netflix’e göre çok daha ucuz abonelik ücreti istiyor.
Vizyon filmlerini ve dünya genelinde en çok izlenen dizileri 4K UHD, HDR kaliteye kadar sunabilen Amazon Prime Video, Netflix gibi Türkiye’deki kullanıcılara da hizmet veriyor. Netflix’in ilk zamanlarında olduğu gibi Türkçe altyazı içeriği sınırlı olmasına karşın dublaj izlemeyi tercih etmeyen, orijinal dilde izlemekten keyif alan film ve dizi izleyicilerini memnun edeceğe benziyor.
İngilizce sadeleştirilmiş kullanıcı arayüzüyle bizleri karşılayan Amazon Prime Video, içerikleri online ve offline izleme seçeneği sunuyor. İster WiFi isterseniz de 3G, LTE bağlantısıyla dizinin tüm bölümlerini veya filmi indirip sonrasında çevrimdışı izleme şansınız var.
Amazon Prime Video İndir
Dizi izlerken sonraki bölüme otomatik olarak geçmesi, sonra izle özelliği, HDMI kabloyla televizyonda izlemeye izin vermesi (içeriğin harici bir kaynakta izlenmesini özel olarak engelleyen yayıncılar da mevcut), IMDB bilgilerini göstermesi beğendiğim özellikleri arasında.
Siz de Amazon Prime Video indirin ve iOS cihazlarınızda binlerce içeriği izleme imkanına sahip olun!