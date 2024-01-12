Apple, Dünyanın En Değerli Şirketi Ünvanını Kaybetti!

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, dünyanın en değerli şirketi ünvanını yalnızca kısa süreliğine kaybetti. Bununla beraber Apple'ı geçerek önemli bir başarının altına imza atan Microsoft ise bir süre boyunca zirvenin yeni sahibi oldu. İki şirketin de piyasa değeri birbirine çok yakın durumda.

Dünyanın En Değerli Şirketi Kısa Süreliğine Değişti

Yazılım devi Microsoft, Apple'ın piyasa değerini geçerek yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu ancak bu uzun sürmedi. Şirketin hisseleri son aylarda yapay zekâ duyuruları sayesinde önemli ölçüde yükselişe geçti.

Microsoft, altı aydan uzun bir süredir yapay zekâ furyasını devam ettiriyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde Microsoft'un OpenAI şirketini destekleyerek yapay zekâ araçlarına verdiği destek, değerinin artmasına yardımcı oldu.

Kasım ayı kazanç raporunda Apple'ın satış sonuçları, iPad'lere ve giyilebilir cihazlara olan talebin beklenenden düşük olması nedeniyle beklentileri karşılayamadı. Mac gelirlerinde de bir önceki yıla kıyasla büyük bir düşüş görüldü.

Apple Vision Pro isimli karma gerçeklik başlığının pazarı nasıl etkileyeceği henüz belli değil ancak düşük satış tahminleri ve cihazın yüksek fiyata sahip olması nedeniyle beklentiler nispeten düşük durumda.

Microsoft, zirveye yerleştikten kısa süre sonra Apple yeniden yazılım devini geçmeyi de başardı. Microsoft'un piyasaya değeri 2,86 trilyon dolara ulaştı. Apple ise 2,89 trilyon dolar piyasaya değerine yükselerek Microsoft'u kısa süre sonra tekrar geçti.

Şirketler değer olarak yakın kaldıkça önümüzdeki günlerde ve haftalarda birçok kez yer değiştirebilir.

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