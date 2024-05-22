Kağıt ve Kaleme Veda: Kaza Tutanağı Oluşturma Özelliği e-Devlet’e Eklendi

e-Devlet Kapısı, vatandaşlara sunduğu imkanları her geçen gün yeni özelliklerle genişletmeye devam ediyor. Araç sahiplerini memnun edecek yeni bir hizmet daha e-Devlet sistemine eklendi. Yeni özellik ile artık kaza tutanağını e-Devlet uygulaması üzerinden oluşturmak ve sorgulamak mümkün oldu.

e-Devlet Kaza Tutanağı Oluşturma Dönemi Başladı

Kaza tespit tutanağını e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturmak için arama kutusuna 'Kaza Tutanağı Düzenleme' yazmanız gerekiyor. Hizmet sayfasına girdikten sonra, kazanın tarihi, yeri, katılan araçlar ve diğer detayları girmeniz istenecektir. Tüm bilgileri kontrol ettikten sonra tutanağı kaydedebilirsiniz.

Bu hizmetin en büyük avantajı, tutanak bilgilerinin doğrudan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne (SBM) aktarılmasıdır. Böylece sigorta şirketleri kazadan anında haberdar olur ve hasar tespiti ile tazminat ödeme süreçlerine hızla başlayabilir.

Sürücülere büyük kolaylık sağlaması düşünülen sistem, telefonla sigorta şirketini aramak ve tutanak kopyalarını göndermek gibi zaman alan birçok işlemden kurtulmayı sağlayacak gibi görünüyor. Ayrıca, e-Devlet üzerinden anında rapor düzenleyip, takibini online olarak yapılabilecek.

e-Devlet Kaza Tutanağı Oluşturma Adımları

Kaza tutanağı oluşturma özelliğini kullanabilmek için öncelikle e-Devlet profilinizde yer alan iki aşamalı doğrulamayı aktif etmeyi unutmayın. Sonrasında ise aşağıdaki adımları izleyin: