Futbol Hayranları Buraya: EA FC 25 Çıkış Tarihi ve Fiyatı Sızdırıldı!

Electronic Arts, FIFA ile 30 yıllık iş birliğini maddi konularda anlaşamadıkları için sonlandırdı. Ortaklığın bitmesiyle FIFA ismini kullanmayı bırakan stüdyo, sevilen futbol serisini EA Sports FC 24 adıyla devam ettirdi. Son raporlar, devam oyunu EA FC 25 hakkında ilk ayrıntıları ortaya koyuyor.

EA FC 25 Çıkış Tarihi ve Fiyatı Sızdırıldı

Oyun sektöründeki sızıntılarıyla bilinen billbil-kun ve Dealabs, Electronic Arts'ın FIFA anlaşmasının sona ermesinden ardından çıkacak ikinci futbol oyunu EA Sports FC 25 hakkında ilk ayrıntıları ortaya çıkardı.

Kaynaklara göre, EA Sports FC 25, 27 Eylül'de piyasaya sürülecek. Oyun, Standard ve Ultimate Edition olmak üzere iki farklı sürümle çıkacak. Bunlara ek olarak Ultimate Edition'ı ön sipariş verenlere 7 gün öncesinden erken erişim imkanı sunulacak.

Oyunun standart sürümü $69,99, Ultimate versiyonu ise $99,99'dan satılacak. Bununla birlikte, serinin önceki yapımlarındaki gibi EA Play üyeleri futbol oyununu 10 saat boyunca ücretsiz deneyebilecekler.,

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!