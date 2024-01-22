EA SPORTS FC 24 Açılmıyor, Çözümü Nedir?

Electronic Arts'ın popüler futbol oyununa girmeye çalışırken sorun yaşayan oyuncular, EA SPORTS FC 24 açılmıyor, çözüm yolları neler sorusunun cevabını arıyor. Peki, oyunun çalışmamasına yol açan sorunu düzeltmek için hangi yöntemleri uygulamak gerekiyor?

Bu rehberde EA SPORTS FC 24'e giremiyorum, çözümü nedir sorusunu cevaplayacağız. Hazırladığımız rehberde bulunan yöntemler, söz konusu sorunun düzelmesine yardım edebilir. Eğer böyle bir problem ile karşılaştıysanız rehberimizde yer alan yöntemleri uygulayabilirsiniz.

EA SPORTS FC 24 Açılmıyor, Çözüm Yolları Neler?

Oyunu yönetici olarak çalıştırın.

Oyunu uyumluluk modunda çalıştırın.

Bilgisayarı kapatıp açın.

Arka planda çalışan gereksiz programları kapatın.

Virüs taraması yapın.

Güvenlik Duvarı'nda EA SPORTS FC 24'e izin verin.

Antivirüsü geçici olarak kapatın.

Sürücüleri güncelleyin.

Windows'u güncelleyin.

Oyunu silip yeniden yükleyin.

EA SPORTS FC 24 çalışmıyor ise uygulanabilecek yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Oyunu Yönetici Olarak Çalıştırın

En iyi futbol oyunları arasında yer alan EA SPORTS FC 24'ü yönetici olarak çalıştırmak için ilk olarak oyunun simgesine sağ tıklayın. Bu adımı uyguladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin.

Oyunu Uyumluluk Modunda Çalıştırın

Oyunun simgesine sağ tıklayın.

"Özellikler" menüsüne girin.

"Uyumluluk" sekmesini açın.

"Bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modu" seçeneğine basın.

Windows sürümlerinden birini seçin.

İşlemi onaylayın.

Bilgisayarı Kapatıp Açın

Uygulanabilecek yöntemler arasında bilgisayarı kapatıp açmak da yer alıyor. Yeniden başlatma işlemini uyguladıktan sonra problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Arka Planda Çalışan Gereksiz Programları Kapatın

Ctrl + Shift + Esc kısayolunu kullanarak Görev Yöneticisi'ni açın. Arka planda çalışan gereksiz programların üzerine sağ tıklayın ve ardından "Görevi sonlandır" seçeneğini seçin.

Virüs Taraması Yapın

Kötü amaçlı yazılımlar, oyunların ve programların açılmamasına neden olabilir. Bu sebepten dolayı antivirüs programı ile virüs taraması yapın. Antivirüs programları, tespit ettiği kötü amaçlı yazılımları siler.

Güvenlik Duvarı'nda EA SPORTS FC 24'e İzin Verin

Windows+ı kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisini açın.

"Güvenlik duvarı ve ağ koruması" bölümünü görüntüleyin.

"Bir uygulamaya güvenlik duvarı üzerinden izin ver" seçeneğini seçin.

"Ayarları Değiştir" butonuna basın.

"Başka bir uygulamaya izin ver" seçeneğine tıklayın.

EA SPORTS FC 24'ü seçin.

"Ortak" ve "özel" seçeneklerine basın.

İşlemi onaylayın.

Antivirüsü Geçici Olarak Kapatın

EA SPORTS FC 24 açılmama sorunu için uygulanabilecek yöntemler arasında antivirüsü geçici olarak kapatmak da yer alıyor. Güvenlik yazılımını devre dışı bıraktıktan sonra problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Sürücüleri Güncelleyin

Sürücüleri güncellemek için Başlat menüsüne sağ tıklayıp Aygıt Yöneticisi'ne girin. Bu aracı çalıştırmak için görev çubuğundaki arama kutucuğunu kullanabilirsiniz. Aygıt Yöneticisi'ndeki listeden güncel olmayan sürücülere sağ tıklayın ve "Sürücüyü güncelleştir" seçeneğine basın.

Ekran kartı sürücüsünü güncellemek için Intel, AMD veya NVIDIA'nın resmî web sitesini ziyaret edin. Bilgisayardaki ekran kartı modeline uygun ve güncel sürücüyü indirip yükleyin.

Bu adımlarla uğraşmak istemiyorsanız driver güncelleme programı kullanabilirsiniz. Bu yazılımlar, bilgisayardaki güncel olmayan sürücüleri tespit eder ve pratik şekilde günceller.

Windows'u Güncelleyin

Windows + I kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisini açın.

"Güncelleştirmeleri Denetle" seçeneğine basın.

Oyunu Silip Yeniden Yükleyin

EA SPORTS FC 24 çalışmama sorunu için oyunu silip yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz. Program kaldırma aracı ile söz konusu oyunu kolayca ve kapsamlı şekilde silebilirsiniz. Silme işleminin ardından oyunu tekrar indirip yükleyin.

Bu rehberde EA SPORTS FC 24 açılmıyor ise uygulanabilecek çözüm yöntemlerini sıraladık. Söz konusu problemi farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.