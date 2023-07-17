FIFA 24 oynamak mı istiyorsunuz? Yenilenen ismiyle EA SPORTS FC 24 indirin ve FIFA tecrübesinin en güncel versiyonunu tecrübe edin.

Kemal Tavus - 42 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Futbol oyunu denildiğinde akıllara gelen ilk oyun olan FIFA bu sene EA SPORTS FC 24 ismiyle çıkış yapacak. FIFA isim haklarına daha fazla para vermek istemeyen Electronic Arts’ın futbol oyunu artık bu isimle anılacak.

Bugüne kadarki en gerçekçi futbol oyunu deneyimini sunmayı amaçlayan EA SPORTS FC 24; 19.000’den fazla tam lisanslı oyuncu, 700’den fazla takım ve 30’u aşan lig ile gerçekçi bir futbol tecrübesini bizlere yaşatacak.

EA SPORTS FC 24 Ne Zaman Çıkacak?

Resmi bilgilere göre 29 Eylül 2023 tarihinde EA SPORTS FC 24 bizlerle olacak. Oyunun ultimate sürümünü 22 Ağustos 2023’a kadar satın alırsanız 22 Eylül’de oynamaya başlayabilirsiniz.

EA SPORTS FC 24 İndir

Hemen EA SPORTS FC 24 indirin ve yılların eskitemediği FIFA tecrübesini yaşayın.

EA SPORTS FC 24 Sistem Gereksinimleri