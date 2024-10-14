EA Sports, FC ve Amerikan Futbol Oyunları Serisi İçin Sanal Açık Dünya Oyun Alanları Özelliğini Hayata Geçirecek!

EA Sports, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği yeni bir etkinlikte gelecekte piyasaya süreceği oyunlar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şirket, oyuncuların arkadaşlarıyla ve toplulukla bir araya gelerek gerçekçi etkinlikler düzenleyebileceği "sanal açık dünya oyun alanları" isimli yeni bir özellik üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Detaylar haberde.

Gelecekteki FC Oyunları, Sanal Gerçeklik Alanlarıyla Birleşecek!

Dünyanın önde gelen oyun stüdyolarından EA, geçtiğimiz haftalarda yeni bir yatırımcı toplantısı düzenledi. Şirket, önümüzdeki beş yıl içinde oyuncu tabanını ikiye katlayarak bir milyar oyuncuyu aşma hedefini açıkladığı etkinlikte gelecek projelerini de duyurdu. Firma, sevilen spor oyunları için yenilikçi özelliklerini oyunseverlerle paylaşırken, "sanal açık dünya oyun alanları" isimli yeni bir teknolojiyi de oyunlarıyla buluşturacağını bildirdi.

Etkinlikte önemli açıklamalarda bulunan EA Sports Başkanı Cam Weber, yeni spor oyunlarında genç yaştaki oyuncuların taleplerini değerlendireceklerini, bu bağlamda oyunlarda kullanıcı yaratımı, ifade ve sosyal bağlantı konularının üzerinde duracaklarını ifade etti.

Weber ayrıca EA'nın FC ve Amerikan Futbolu oyunlarının için "sanal açık dünya oyun alanları" olarak adlandırılan yeni bir projeyi duyurdu. Weber yeni proje kapsamında, oyuncuların arkadaşlarıyla ve topluluklarıyla bir araya gelerek gündelik ve rekabetçi deneyimler yaşayabilecekleri sanal alanlar geliştirileceğini dile getirdi. Weber, konu hakkında henüz başka bir bilgi vermedi. Gelişmeler için takipte kalın!

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