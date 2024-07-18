EA SPORTS FC 25 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?
EA SPORTS FC 25 sistem gereksinimleri neler? Yeni futbol oyunu EA SPORTS FC 25 kaç GB yer kaplayacak? Bu rehberde merak edilen soruları cevaplayacağız.
EA SPORTS FC 25 sistem gereksinimleri, yeni futbol oyununda kasma ve donma problemleri meydana gelmemesi için hangi donanım bileşenlerinin gerekli olduğunu gösterir. Peki, Electronic Arts'ın yeni oyununun sorunsuz şekilde oynanabilmesi için hangi donanıma ihtiyaç duyuluyor?
Bu rehberde EA SPORTS FC 25'i PC kaldırır mı sorusu dahil olmak üzere merak edilen birçok soruyu yanıtlayacağız. İşte en iyi futbol oyunları arasında yerini almaya hazırlanan EA SPORTS FC 25'e dair detaylar!
EA SPORTS FC 25 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i5 6600k
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: AMD RX 570 ya da NVIDIA GTX 1050 Ti
- DirectX: Sürüm 12
Yeni futbol oyununun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i5 6600k işlemcisi gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GTX 1050 Ti ya da AMD RX 570'e ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca 8 GB RAM isteniyor.
EA SPORTS FC 25 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X ya da Intel Core i7 6700
- RAM: 12 GB
- Ekran Kartı: AMD RX 5600 XT veya NVIDIA GTX 1660
- DirectX: Sürüm 12
EA SPORTS FC 25 Kaç GB?
EA Canada & EA Romania tarafından geliştirilen oyunun yüklenebilmesi için en az 100 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Depolama tarafında yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç kapsamlı temizlik yaparak kullanılabilir alanın artmasını sağlar.
EA SPORTS FC 25 Fiyatı
- PC fiyatı: Steam'de 69,99 dolar, Epic Games Store'da 2.599,99 TL
- Xbox fiyatı: 2.899,99 TL
- PlayStation fiyatı: 2.899,99 TL
EA SPORTS FC 25 Çıkış Tarihi
Merak içerisinde beklenen EA SPORTS FC 25 oyunu 27 Eylül 2024 tarihinde PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 ve Nintendo Switch platformlarına çıkacak.
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