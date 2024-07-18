EA SPORTS FC 25 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

EA SPORTS FC 25 sistem gereksinimleri, yeni futbol oyununda kasma ve donma problemleri meydana gelmemesi için hangi donanım bileşenlerinin gerekli olduğunu gösterir. Peki, Electronic Arts'ın yeni oyununun sorunsuz şekilde oynanabilmesi için hangi donanıma ihtiyaç duyuluyor?

Bu rehberde EA SPORTS FC 25'i PC kaldırır mı sorusu dahil olmak üzere merak edilen birçok soruyu yanıtlayacağız. İşte en iyi futbol oyunları arasında yerini almaya hazırlanan EA SPORTS FC 25'e dair detaylar!

EA SPORTS FC 25 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i5 6600k

: AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i5 6600k RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı : AMD RX 570 ya da NVIDIA GTX 1050 Ti

: AMD RX 570 ya da NVIDIA GTX 1050 Ti DirectX: Sürüm 12

Yeni futbol oyununun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i5 6600k işlemcisi gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GTX 1050 Ti ya da AMD RX 570'e ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca 8 GB RAM isteniyor.

EA SPORTS FC 25 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : AMD Ryzen 7 2700X ya da Intel Core i7 6700

: AMD Ryzen 7 2700X ya da Intel Core i7 6700 RAM : 12 GB

: 12 GB Ekran Kartı : AMD RX 5600 XT veya NVIDIA GTX 1660

: AMD RX 5600 XT veya NVIDIA GTX 1660 DirectX: Sürüm 12

EA SPORTS FC 25 Kaç GB?

EA Canada & EA Romania tarafından geliştirilen oyunun yüklenebilmesi için en az 100 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Depolama tarafında yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç kapsamlı temizlik yaparak kullanılabilir alanın artmasını sağlar.

EA SPORTS FC 25 Fiyatı

PC fiyatı : Steam'de 69,99 dolar, Epic Games Store'da 2.599,99 TL

: Steam'de 69,99 dolar, Epic Games Store'da 2.599,99 TL Xbox fiyatı : 2.899,99 TL

: 2.899,99 TL PlayStation fiyatı: 2.899,99 TL

EA SPORTS FC 25 Çıkış Tarihi

Merak içerisinde beklenen EA SPORTS FC 25 oyunu 27 Eylül 2024 tarihinde PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 ve Nintendo Switch platformlarına çıkacak.

EA SPORTS FC 25 hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.