Xbox Game Pass'de Çok Yakında: Diablo, EA Sports UFC 5 ve Dahası
Xbox Game Pass, yeni yılın ilk ayı için sevilen birçok oyunu erişime açma kararı aldı. Bazı oyunlar da Game Pass'e veda edecek.
2025'in ilk "Yakında Geliyor" duyurusu yapıldı: Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar ve yerine gelecekler listesi açıklandı. Listeye baktığımızda popüler yapımlardan EA Sports UFC 5 ve Diablo'nun da boy gösterdiğini görüyoruz. Peki başka hangi oyunlar var? İşte detaylı liste:
Game Pass'e Yakında Eklenecek Oyunlar
7-14 Ocak 2025 tarihleri arasında belli aralıklarla eklenecek olan oyunlar listesi şöyle:
- Road 96 (Cloud, Konsol ve PC) – 7 Ocak
- Lightyear Frontier (Demo) (Xbox Series X|S) – 8 Ocak
- Robin Hood – Sherwood Builders (Xbox Series X|S) – 8 Ocak
- EA Sports UFC 5 (Cloud ve Xbox Series X|S) – 14 Ocak'ta (Game Pass Standard üyelerine özel)
- Diablo (PC) – 14 Ocak (Game Pass Ultimate üyelerine özel)
Game Pass Ultimate ve PC Game Pass üyelerine sunulan oyunlar listesi:
- The First Descendant Season 2: Ancestors Bundle
- Vigor: Coast Guardian Pack
- Apex Legends: Feelin’ Lucky? Silah Süsü
- Metaball: Punk Pack – 7 Ocak’ta geliyor.
15 Ocak tarihi itibarıyla listeden çıkarılacak oyunlar:
- Common’Hood (Cloud, Konsol ve PC)
- Insurgency Sandstorm (Cloud, Konsol ve PC)
- Exoprimal (Cloud, Konsol ve PC)
- Those Who Remain (Cloud, Konsol ve PC)
- Escape Academy (Cloud, Konsol ve PC)
- Figment (Cloud, Konsol ve PC)
Sega, Game Pass’e Benzeyen Oyun Abonelik Servisi Başlatabilir
Oyun dünyasının akış hizmetlerine doğru geçişini hızlandırmak isteyen Sega, Netflix benzeri bir abonelik sistemi açabilir.