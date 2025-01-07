Xbox Game Pass'de Çok Yakında: Diablo, EA Sports UFC 5 ve Dahası

Xbox Game Pass, yeni yılın ilk ayı için sevilen birçok oyunu erişime açma kararı aldı. Bazı oyunlar da Game Pass'e veda edecek.

Ecem Köksal
Ecem Köksal -

2025'in ilk "Yakında Geliyor" duyurusu yapıldı: Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar ve yerine gelecekler listesi açıklandı. Listeye baktığımızda popüler yapımlardan EA Sports UFC 5 ve Diablo'nun da boy gösterdiğini görüyoruz. Peki başka hangi oyunlar var? İşte detaylı liste:

Game Pass'e Yakında Eklenecek Oyunlar

7-14 Ocak 2025 tarihleri arasında belli aralıklarla eklenecek olan oyunlar listesi şöyle:

  • Road 96 (Cloud, Konsol ve PC) – 7 Ocak
  • Lightyear Frontier (Demo) (Xbox Series X|S) – 8 Ocak
  • Robin Hood – Sherwood Builders (Xbox Series X|S) – 8 Ocak 
  • EA Sports UFC 5 (Cloud ve Xbox Series X|S) – 14 Ocak'ta (Game Pass Standard üyelerine özel)
  • Diablo (PC) – 14 Ocak (Game Pass Ultimate üyelerine özel)

Game Pass Ultimate ve PC Game Pass üyelerine sunulan oyunlar listesi:

  • The First Descendant Season 2: Ancestors Bundle
  • Vigor: Coast Guardian Pack 
  • Apex Legends: Feelin’ Lucky? Silah Süsü
  • Metaball: Punk Pack – 7 Ocak’ta geliyor.

15 Ocak tarihi itibarıyla listeden çıkarılacak oyunlar:

  • Common’Hood (Cloud, Konsol ve PC)
  • Insurgency Sandstorm (Cloud, Konsol ve PC)
  • Exoprimal (Cloud, Konsol ve PC)
  • Those Who Remain (Cloud, Konsol ve PC)
  • Escape Academy (Cloud, Konsol ve PC)
  • Figment (Cloud, Konsol ve PC)

Sega, Game Pass’e Benzeyen Oyun Abonelik Servisi Başlatabilir
OYUN

Sega, Game Pass’e Benzeyen Oyun Abonelik Servisi Başlatabilir

Oyun dünyasının akış hizmetlerine doğru geçişini hızlandırmak isteyen Sega, Netflix benzeri bir abonelik sistemi açabilir.

CES 2025: Yeni Xbox Kontrolcüsü "The Competitor" Duyuruldu
TEKNOLOJİ

CES 2025: Yeni Xbox Kontrolcüsü "The Competitor" Duyuruldu

Oyun dünyasının nabzını tutan CES 2025’te Hyperkin, Xbox ve PC için tasarladığı yeni The Competitor kontrolcüsünü tanıttı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER