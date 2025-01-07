Xbox Game Pass'de Çok Yakında: Diablo, EA Sports UFC 5 ve Dahası

2025'in ilk "Yakında Geliyor" duyurusu yapıldı: Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar ve yerine gelecekler listesi açıklandı. Listeye baktığımızda popüler yapımlardan EA Sports UFC 5 ve Diablo'nun da boy gösterdiğini görüyoruz. Peki başka hangi oyunlar var? İşte detaylı liste:

Game Pass'e Yakında Eklenecek Oyunlar

7-14 Ocak 2025 tarihleri arasında belli aralıklarla eklenecek olan oyunlar listesi şöyle:

Road 96 (Cloud, Konsol ve PC) – 7 Ocak

(Cloud, Konsol ve PC) – 7 Ocak Lightyear Frontier (Demo) (Xbox Series X|S) – 8 Ocak

(Demo) (Xbox Series X|S) – 8 Ocak Robin Hood – Sherwood Builders (Xbox Series X|S) – 8 Ocak

– Sherwood Builders (Xbox Series X|S) – 8 Ocak EA Sports UFC 5 (Cloud ve Xbox Series X|S) – 14 Ocak'ta (Game Pass Standard üyelerine özel)

(Cloud ve Xbox Series X|S) – 14 Ocak'ta (Game Pass Standard üyelerine özel) Diablo (PC) – 14 Ocak (Game Pass Ultimate üyelerine özel)

Game Pass Ultimate ve PC Game Pass üyelerine sunulan oyunlar listesi:

The First Descendant Season 2: Ancestors Bundle

Vigor: Coast Guardian Pack

Apex Legends: Feelin’ Lucky? Silah Süsü

Feelin’ Lucky? Silah Süsü Metaball: Punk Pack – 7 Ocak’ta geliyor.

15 Ocak tarihi itibarıyla listeden çıkarılacak oyunlar: