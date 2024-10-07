Elektrik ve Doğal Gaza Zam Gelecek mi? Bakan Bayraktar Açıkladı!

Kış mevsiminin yaklaşması ile beraber doğalgaza zam gelip gelmeyeceği merak edilmeye başlanmıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından yapılan açıklama ile beraber elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi sorusunun yanıtı belli oldu.

Elektrik ve Doğal Gaz Zamlanacak mı Sorusu Yanıtlandı

Bakan Alparslan Bayraktar tarafından vatandaşlara sevindirici bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre elektrik ve doğal gaz fiyatlarında önümüzdeki 3 ay boyunca herhangi bir zam yapılmayacak. Böylelikle enerji fiyatları sabit tutulacak.

Bakan Bayraktar, yaptığı açıklamada "Önümüzdeki 3 ay boyunca elektrik ve doğal gaz fiyatlarında herhangi bir artış öngörmüyoruz. Bu süreçte enerji fiyatları sabit tutulacak" dedi.

2025 yılında yeni destek modelinin devreye gireceğini belirten Bakan Bayraktar, "Elektrik tüketimi yüksek olana destek az olacak" ifadelerini kullandı.

Günlük üretimin 6 milyon metreküpe ulaştığını söyleyen Bakan Bayraktar, "Karadeniz gazına 3 şirket ortaklık ilgisi gösteriyor" şeklinde konuştu.