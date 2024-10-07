Discord'a Türkiye'de Erişim Yasağı Gelecek mi? Bakan Uraloğlu Açıkladı!

Discord, son günlerde gençlere ve çocuklara yönelik şantaj, pedofili ve cinsel istismar gibi iddialar ile gündeme gelmişti. Bu olayın ardından Discord'a erişim yasağı gündeme gelmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuya dair açıklama yaptı. Pek, Discord Türkiye'de yasaklanacak mı?

Discord Kapatılacak mı Sorusuna Yanıt Geldi

İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarıyla hafta sonu toplantı yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Yasakçı olmak istemiyoruz ancak gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz" dedi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok."

Bakan Uraloğlu, "Çocuklarımızın internet kullanımında ailelere büyük görevler düşüyor. Çocuklarımızın girdiği internet siteleri ve sosyal medya platformlarını yakından takip etsinler" şeklinde konuştu ve şu sözleri söyledi: