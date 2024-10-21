Elon Musk, Her Gün Bir Şanslı Kişiye 1 Milyon Dolar Verecek

ABD, yeni başkanını seçmek için gün sayıyor. 5 Kasım 20224'te gerçekleşecek seçimde eski başkan Donald Trump ve şimdiki yönetimde başkan yardımcılığı görevini üstlenmiş Kamala Harris, ABD Başkanı koltuğuna oturmak için kıyasıya yarışacak. Ancak seçimlerde bu iki aday kadar öne çıkan bir isim daha var; Elon Musk.

Bir süredir Donald Trump'a olan desteği ile gündeme gelen çılgın milyarder, eşi görülmemiş bir "seçim teşviki" paketine imza attı. Elon Musk, Trump'a desteğini bildiren ABD'li vatandaşlar arasında her gün bir kişiye çkilişle bir milyon dolar vermeye başladı. İşte detaylar!

Elon Musk'tan Şanslı Trump Destekçilerine Her Gün 1 Milyon Dolar!

Elon Musk, 2024 ABD seçimlerinde Donald Trump'ı desteklemek amacıyla Pennsylvania'da düzenlediği bir etkinlikte dikkat çekici bir duyuru yaptı. Musk, Trump yanlısı bir kampanya ile belirli eyaletlerdeki seçmenlere 1 milyon dolar ödül kazanma şansı vereceğini açıkladı.

Kampanya kapsamında, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Kuzey Karolina, Pennsylvania ve Wisconsin gibi kritik eyaletlerde yaşayan seçmenlerin, Trump'a destek verdiklerini taahhüt eden bir dilekçeyi imzalamaları gerekiyor.

Her gün, dilekçeyi imzalayanlar arasında rastgele bir kişiye 1 milyon dolar ödül verileceğini açıklayan Musk, bu hamleyle seçmenleri Trump'a oy vermeye teşvik etmeyi hedefliyor. Ayrıca, dilekçeye yeni bir imza kazandıran her katılımcıya da 47 dolar ödeme yapılacak.

Elbette ki bu duyuru tartışmaları da beraberinde getirdi. Pek çok kişi bunun rüşvet olduğunu ve etik olmadığını belirterek Musk'a tepki gösterdi. Musk ise, etkinlikte bu konuya değinerek, geleneksel medyanın bu dilekçeyi duyurmadığını ve X platformunda da yeterli kişiye ulaşamadıklarını, bu nedenle bu yöntemle dikkat çekmeyi planladığını söyledi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk’ın bu yaptığı gerçekten de seçmene rüşvet mi vermek yoksa basitçe şartları mı eşitliyor? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.