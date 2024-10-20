Tesla'nın Otonom Sürüş Sistemi Ölümcül Bir Kazanın Ardından İncelemeye Alındı: "Hala Yeteri Kadar Güvenli Değil!"

Dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticisi Tesla'nın otonom sürüş teknolojisi ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Son aylarda özellikle ABD'de daha fazla sürücü tarafından kullanılmaya başlanan sistem, ölümcül bir kazaya karışması sonucu Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından incelemeye alındı.

Tesla'nın Otonom Sürüş Sistemi, Yol Görüş Mesafesinin Zaman Zaman Azalması Nedeniyle ABD'de Tekrardan Kısıtlanabilir!

Elon Musk yönetimindeki dev otomobil üreticisi Tesla, uzun yıllardır geliştirdiği tam otonom sistemini daha güvenilir hale getirmek için çalışmalarını sürdürse de bu durum sistemin kusursuz şekilde çalıştığı anlamına gelmiyor. Öyle ki, geçtiğimiz yılın kasım ayından itibaren yaşanan birçok kazada Tesla araçlarının tam otonom sürüş sisteminin suçlu olduğu yönündeki iddialar bir hayli fazla.

Konu hakkında harekete geçen ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), iddiaların artış gösterdiği bu dönemde Tesla araçlarındaki otopilot sürümüne yönelik bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, geçtiğimiz yıl bir Model Y'nin yoldan geçen yayaya çarparak ölümüne sebep olduğu kazanın ve daha sonrasında yaşanan buna benzer dört farklı olayın inceleneği belirtiliyor.

NHTSA tarafından konu ile ilgili hazırlanan ön raporda, Tesla araçlarındaki otonom sürüş sisteminin yol görüş mesafesinin azaldığı durumlarda ölümcül çarpışmalara sebep olabileceğini aktarılıyor.Kurum hazırladığı raporda, görüş alanının azalmasının güneş parlaması, sis veya havadaki toz gibi koşullardan kaynaklandığını belirtiyor. Ek olarak, kazalardan birinde Tesla aracının bir yayaya çarparak ölmesine sebep olduğu, diğer kazalarda ise yaralanmanın gerçekleştiği bildiriliyor.

Aktarılanlara göre soruşturma kapsamında, otomobillerin otonom sürüş sistemi bahsi geçen yol görüş mesafesi alanında daha detaylı testlerden geçirilecek. Bununla birlikte geçmişte yine sistemin neden olabileceği, Tesla araçlarının karıştığı diğer kazalar da incelemeye alınacak. NHTSA, yaptığı incelemeler sonucunda daha öncesinde de yaptığı gibi Tesla araçlarının geri çağrılmasına veya otonom sürüş sisteminin kısıtlanmasına karar kılabilir.

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