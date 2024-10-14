Dünyanın En Çok Kazanan Genç Futbolcuları Açıklandı: Arda Güler İlk 3'te!

Pek çok futbolcu, sergiledikleri yetenek ve üst düzey performans sayesinde genç yaşlarına rağmen oldukça yüksek ücretler kazanabiliyor. Peki, dünyanın en çok kazanan genç futbolcuları hangileri? Yapılan bir araştırma, merak edilen bu soruya ışık tuttu.

Futbolcuların maaşları ve futbol kulüplerinin finansal durumunu analiz eden Capology, dünya genelinde haftalık maaşı en yüksek 10 genç futbolcuyu sıraladı. Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen Warren Zaire-Emery, ilk sırada yer alarak önemli bir başarının altına imza attı.

18 yaşındaki genç futbolcu haftalık 161 bin 538 euro ücret alıyor. İkinci sırada ise Manchester United takımında oynayan Leny Yoro bulunuyor. 2005'li Yoro, haftalık 136 bin 892 euro kazanıyor.

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, en fazla kazanan futbolcular listesinde ilk üçte yer almayı başardı. Listenin üçüncü sırasında bulunan Arda Güler, haftalık 100 bin euro kazanıyor. Listenin tamamına aşağıdan göz atabilirsiniz.

En Çok Kazanan Genç Futbolcular Listesi

Warren Zaire-Emery: 161 bin 538 euro (PSG) Leny Yoro: 136 bin 892 euro (Manchester United) Arda Güler: 100 bin euro (Real Madrid) Mathys Tel: 96 bin 154 euro (Bayern Münih) Archie Gray: 89 bin 277 euro (Tottenham Hotspur) Endrick: 80 bin euro (Real Madrid) Pau Cubarsi: 76 bin 923 euro (Barcelona) Vitor Roque: 67 bin 308 euro (Barcelona ancak Real Betis'te kiralık) Marc Guiu: 59 bin 518 euro (Chelsea) Youssoufa Moukoko: 57 bin 692 euro (Borussia Dormund ancak Nice'ta kiralık)

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