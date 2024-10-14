GİB Açıkladı: Hangi Oyuncaklardan ÖTV Alınacak?

Türkiye'nin gündeminde halktan alınacak yeni "vergi ve katkı payları" var. Geçtiğimiz cuma TBMM'ye kanun teklifi olarak sunulan bu bu vergi paketi, kredi kartı limitinden tutun da ikinci el araba satışına ve hatta bazı oyuncaklara yeni vergiler getiriyor. Elbette ki oyuncaktan yüzde 20 ÖTV alınacak olması tepkileri de beraberinde getirdi. Son olarak Gelir İdaresi Başkanlığı vergi paketindeki oyuncakların neler olduğunu açıkladı!

Gelir İdaresi Başkanlığı Hangi Oyuncaklardan ÖTV Alınacağını Açıkladı

Gelir İdaresi Başkanlığı, sosyal medyada tepkilere yol açan oyuncaklardan ÖTV alınacağı iddiaları hakkında açıklama yaptı. Üç tekerlekli bisikletler, oyuncak bebekler, pedallı arabalar gibi oyuncaklardan vergi alınacağı iddialarını yalanlayan kurum, sadece drone dediğimiz "uçan oyuncaklardan" ÖTV alınacağını duyurdu. Yapılan açıklama ise şu şekilde:

Dün Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen kanun teklifinin 10. maddesi ile kamuoyunun 'drone' diye bildiği ancak Kanun yazım tekniği açısından uluslararası tanımlamada yer aldığı GTİP numarası ile (9503.00) yazılması gereken ibare, eşyanın üst başlığını tanımlayan adı olup aşağıdaki gibidir: Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, pedallı arabalar ve benzeri tekerlekli oyuncaklar, oyuncak bebekler için arabalar, oyuncak bebekler, diğer oyuncaklar, küçültülmüş (scale) modeller ve benzeri eğlencelik modeller (hareketli olsun olmasın), her türlü bilmeceler (puzzle) Buraya kadar eşyanın adı olup, esas verginin kapsamına alınan kısım bundan sonra parantez içinde yazılan '(Yalnız 9503.00.75.00.00; 9503.00.79.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan yalnızca eğlence amacıyla tasarlanmış uçan oyuncaklar)' kısmıdır.

Elbette ki araba, bebek ve üç tekerlekli bisiklet gibi oyuncaklardan vergi alınmayacak olması özellikle ebeveynleri biraz rahatlatsa da yine de yeni vergilere olan tepkileri dindirmiş değil. Hatta pek çok kişi bunu "ölümü gösterip sıtmaya razı etmek" olarak tanımlıyor. Ne yazık ki tek vergi uçan oyuncaklara değil. Aşağıdaki vergiler ve harçlar çok yakında hayatımıza girecek gibi duruyor.

Vergi beyannameleri ve muhtasar beyannamelerden damga vergisi alınacak.

Taşınmaz satışlarında tapu işlemleri için alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 TL, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 TL ücret alınacak.

Limiti 100 bin TL ve üzeri Kredi kartı hamillerinden yıllık 750 TL katkı payı alınacak.

Noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde işlem başına 75 TL alınacak.

Sıfır araç tescilinde 3.000 TL, ikinci el satışlarında 1.500 TL ücret alınacak.

ÖTV matrahı 5 bin lira ve üzeri kol saatleri ve dronelar ÖTV kapsamına alınacak.

Küçük motorlu motosikletler (motor silindir hacmi 100 cm³ ve motor gücü 6 kW altı) Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne tabi tutulacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz yeni vergi ve harç paketlerinin ülkemizin kalkınması için kritik olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa halihazırda rekor vergi oranlarına sahio ülkemizde sahip olmadığımız paradan harç ödemek size de mantıksız geliyor mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.