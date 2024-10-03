Epic Games Mobile, Her Hafta Ücretsiz Oyun Dağıtacağını Açıkladı!

Epic Games, mobil oyunseverleri epey sevindirecek yeni bir açıklamada bulundu. Şirket, Epic Games Mobile Store üzerinden her hafta bedava oyun dağıtacağını duyurdu. Detaylar haberde.

Epic Games, Haftalık Ücretsiz Oyun Kampanyasını Mobile Taşıyor

Yaptığı oyun kampanyalarıyla ülkemizde ve dünyada oyunseverlerin kalbine adeta taht kuran Epic Games, yeni bir duyuruda bulundu. Şirket, henüz yeni yayınladığı mobil oyun mağazasında her hafta ücretsiz yeni mobil oyunlar dağıtacağını açıkladı.

ABD’de gerçekleştirilen bir etkinlikte konuşan Epic Games Store Genel Müdürü Steve Allison şirketin yeni mobil oyun mağazası hakkında konuştu. Allison, yakında 50’ye yakın üçüncü parti oyunun mobil mağazada yerini alacağını söylerken, yeni oyunların tıpkı masaüstü platformunda olduğu gibi her hafta ücretsiz sunulacağını duyurdu.

Yönetici, yaptığı açıklamada şu an PC kullanıcıları için sunulan haftalık ücretsiz oyun programının mobil mağazaya da taşınacağını aktardı. Buna göre firma, mobil oyun mağazasında da her hafta bir veya iki oyunu ücretsiz şekilde kullanıcıların beğenisine sunacak.

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