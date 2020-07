Epic Games Store Yaz İndirimlerinde Alınabilecek En İyi 10 TL Altı Oyunlar

Steam'in rakibi popüler dijital oyun mağazası Epic Games Store'da bugün itibarıyla yaz indirimleri başladı. Yaz indirimleri ile birlikte çok sayıda video oyunu indirime girdi. Peki, Epic Games Store'da yer alan yaz indirimleri sürecinde alınabilebilecek en iyi 10 TL altı oyunlar neler?

Epic Games Store Yaz İndirimlerindeki En İyi 10 TL Altı Oyunlar

Bu yazıda, popüler dijital oyun mağazası Epic Games Store yaz indirimlerinde satın alabileceğiniz en iyi 10 TL altı video oyunlarını derledik. İşte, Epic Games Store'da yer alan yaz indirimleri sürecinde 10 TL altına satın alabileceğiniz en iyi video oyunları!

1. Limbo

Playdead trafından geliştirilen Limbo, platform-bulmaca türünde çok başarılı bir video oyunudur. 2010 yılında çıkışını gerçekleştiren Limbo'yu henüz denemediyseniz Epic Games Store'un yaz indirimlerinde satın alıp oynayabilirsiniz. Karanlık bir atmosfere sahip olan Limbo'da çok başarılı bir oynanış sistemi yer alıyor. Limbo, %77 indirim ile birlikte 17 TL'den 3,91 TL'ye düştü.

2. Conarium

Zoetrope Interactive tarafından Unreal Engine 4 oyun motoru ile geliştirilen Conarium, Antarktika üssü olan Upusut'ta geçiyor. Conarium'da Frank Gilman isimli bir bilim insanını kontrol ediyoruz. Gilman, uyandığında hiçbir şey hatırlamamaktadır. Antarktika üssü olan Upusut terkedilmiştir. Oyun boyunca etrafı araştırarak neler olup bittiğini öğrenmeye çalışacağız. Conarium, %75 indirim ile birlikte 31 TL'den 7,75 TL'ye düştü.

3. SOMA

Amnesia: The Dark Descent'in geliştiricisi Frictional Games tarafından geliştirilen SOMA, başarılı bir korku oyunudur. SOMA, okyanusun derinliklerinde yer alan PATHOS-II isimli istasyonda geçiyor. PATHOS-II istasyonunda bir kaos yaşanıyor ve oyundaki amacımız ise söz konusu kaosa neyin sebep olduğunu çözmektir. SOMA, %90 indirim ile bilrikte 49 TL'den 4,90 TL'ye düştü.

4. RUINER

Reikon Games tarafından geliştirilen RUINER, izometrik kamera bakış açısına sahip başarılı bir video oyunudur. RUINER, 2091 yılında siber metropol Rengkok'ta geçiyor. RUINER'da kontrol ettiğimiz karakter, kaçırılan erkek kardeşini kurtarmak için yozlaşmış sisteme karşı mücadele edecek. RUINER, %75 indirim ile birlikte 31 TL'den 7,75 TL'ye düştü.

5. Sundered: Eldritch Edition

Thunder Lotus Games tarafından geliştirilen Sundered: Eldritch Edition, korkunç canavarların yer aldığı bir dünyada geçiyor. Eshe isimli bir karakteri kontrol ettiğimiz Sundered: Eldritch Edition'da insanlığı kurtarmak için korkunç canavalara karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Sundered: Eldritch Edition, %80 indirim ile birlikte 32 TL'den 6,40 TL'ye düştü.

6. ABZU

Giant Squid tarafından geliştirilen ABZU, çok başarılı bir su altı macera oyunudur. Bir dalgıç olarak su altı maceraya giriş yaptığımız ABZU'da yüzlerce benzersiz canlı türünü keşfediyoruz. Aksiyon oyunlarından sıkıldıysanız yaz indirimleri sürecinde ABZU'yu satın alarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. ABZU, %70 indirim ile birlikte 31 TL'den 9,30 TL'ye düştü.

7. This War of Mine

Savaş temalı oyunlarda genellikle askerlerin gözünden olaylara bakıyoruz. This War of Mine'da ise savaş esnasında sivil insanların yaşadığı zorluklara tanık oluyoruz. Mekanları yağmalayarak hayatta kalmaya çalıştığımız oyunda verdiğiniz kararlar, kontrol ettiğiniz karakterlerin psikolojisini doğrudan etkiliyor. Hayatta kalma türündeki This War of Mine, %75 indirim ile birlikte 31 TL'den 7,75 TL'ye düştü.

8. Jotun: Valhalla Edition

Thunder Lotus Games tarafından geliştirilen Jotun: Valhalla Edition, 2015 yılında PC, OS X, Linux, PlayStation 4, Wii U, Nintendo Switch ve Xbox One platformlarına çıkışını gereçkleştirdi. Jotun: Valhalla Edition, Thora isimli ölü bir Viking kadın karakterin hikayesini anlatıyor. Jotun: Valhalla Edition'da normal oyuna ek olarak Valhalla modu bulunuyor. Jotun: Valhalla Edition, %80 indirim ile birlikte 25 TL'den 5 TL'ye düştü.

9. Metro 2033 Redux

Metro: 2033 Redux oyununda nükleer savaş sonrası hayatta kalmayı başarabilen insanlar Moskova'da yer alan metro tünellerinde yaşamaya başladı. Metro tünellerinde yer alan korkunç canavarlar nedeni ile hayatta kalabilmek oldukça zor. Artyom isimli karakteri kontrol ettiğimiz Metro: 2033 Redux, çok başarılı bir atmosfere sahip. Metro: 2033 Redux, %75 indirim ile birlikte 31 TL'den 7,75 TL'ye düştü. Metro Last Light Redux da %75 indirim ile birlikte 31 TL'den 7,75 TL'ye düştü.

10. AER Memories of Old

Forgotten key tarafından geliştirilen AER Memories of Old, başarılı bir macera oyunudur. Kendine has grafiklere sahip olan AER Memories of Old'da oyuncular istediği zaman bir kuşa dönüşerek dünyayı keşfedebiliyor. Çeşitli bulmacaların yer aldığı AER Memories of Old, çok başarılı müziklere sahip. AER Memories of Old, %80 indirim ile birlikte 25 TL'den 5 TL'ye düştü.