Euro Truck Simulator 2'den Sürpriz Video: Türkiye DLC’si mi Geliyor?

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Euro Truck Simulator 2 için paylaşılan yeni bir tanıtım videosu Türk oyuncular arasında büyük heyecan yarattı. Oyunun geliştirici firması SCS Software tarafından IGN Türkiye üzerinden paylaşılan görüntüler haritanın Türkiye’ye doğru genişleyebileceğine dair güçlü ipuçları içeriyor. Resmi bir duyuru yapılmamış olsa da videodaki detaylar yeni DLC’nin Türkiye temalı olabileceği yönündeki beklentileri artırdı. İşte konuyla ilgili detaylar...

ETS 2 Türkiye Haritası - DLC'si Geliyor Mu?

Paylaşılan kısa tanıtım videosunda yer alan unsurlar oyuna Türkiye haritasının gelme ihtimalini güçlendiren önemli ipuçları barındırıyor. Bunların başında 1915 Çanakkale Köprüsü’nü andıran yapı geliyor. Ayrıca sahnelerde Türkçe tabela kullanımı kırmızı-beyaz renkli tır tasarımı ve yerel mimariyi çağrıştıran çevresel detaylar dikkat çekiyor.

"Kanat" yazılı dükkan tabelası gibi küçük ama belirgin referanslar da videonun Türkiye temalı olduğuna dair yorumları artırdı. Bu tür teaser videolar SCS Software’ın önceki DLC duyurularında da benzer şekilde kullanılmıştı.

Örneğin West Balkans ve Iberia DLC paketi öncesinde de doğrudan isim verilmeden coğrafi ipuçları paylaşılmış, ardından resmi duyuru gelmişti. Bu nedenle paylaşılan videonun bir Türkiye haritasının habercisi olabileceği değerlendiriliyor.

ETS 2 Türkiye Haritası Var Mı?

Aslında Euro Truck Simulator 2 içerisinde şu anda Türkiye yalnızca sınırlı bir şekilde temsil ediliyor. Road to the Black Sea DLC paketi ile birlikte oyunda Edirne ve Tekirdağ ile birlikte İstanbul’un da Avrupa yakasına küçük bir bağlantı bulunurken Anadolu yakası tarafı ve ülkenin geri kalanı haritada yer almıyor.

Türkiye DLC’si gelmesi durumunda İstanbul’un tamamı, Marmara bölgesi, Ege liman şehirleri ve ana otoyol ağlarının eklenmesi bekleniyor. Topluluk beklentileri ise özellikle İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara ve liman şehirlerinin oyuna dahil edilmesi yönünde. Ayrıca Türkiye’nin köprüleri, otoyolları ve dağ geçitleri gibi sürüş deneyimini zenginleştirecek unsurların da haritaya eklenebileceği konuşuluyor.

Bunların yanında halihazırda aktif olarak sunulmuş Türkiye haritası modları da oyunda mevcut. Türkiye'de ETS 2'ye duyulan sevgi ile birlikte pek çok oyuncu gönüllü olarak ProMods gibi farklı harita paketlerine bağlantılı olarak Türkiye haritaları geliştirdi. SCS Software aslında direkt olarak bu haritaları da kullanabilir zira yapılan modların kaliteleri oldukça yüksek. Devamında Türkiye'ye özel unsurlar da (polis araçları, mimariler, yollar vb.) bu modların içerisinde halihazırda yer alıyor.

Editörün Yorumu

Euro Truck Simulator 2 için Türkiye DLC’si uzun süredir oyuncuların en çok beklediği genişlemelerden biri. Özellikle İstanbul Boğaz köprüleri ve Türkiye otoyolları oyunun sürüş deneyimine farklı bir atmosfer katabilir. Paylaşılan videodaki detaylar güçlü olsa da resmi açıklama gelmeden kesin konuşmak zor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...