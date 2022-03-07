Euro Truck Simulator 2, modları ile öne çıkan sağlam bir kamyon simülasyon oyunu ve online oynanabiliyor.

Can Çevrim - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Euro Truck Simulator 2, modları ile dikkat çeken kamyon simülasyonu, simülatörü oyunu. Popüler kamyon oyununu ister tek başınıza ister online oynayabiliyorsunuz. ETS 2, merakla beklenen tır simülasyonu oyunu Euro Truck Simulator'ın devam oyunudur. Euro Truck Simulator 2 ile birlikte daha gelişmiş grafikler ve daha geniş bir yol haritası bizleri bekliyor. Avrupa'nın karayollarında tırlarımızla seyahat edebileceğiz.

Özellikle online modu ile beğenilen Euro Truck Simulator 2'de en gerçekçi tır deneyimi bizlere sunuluyor. Çeşitli genişleme paketleri ile içeriklerini genişletmeye devam eden başarılı simülasyon oyunu günümüzde hem Windows hem de MacOS işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda oynanıyor. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapan başarılı oyun, satış rakamlarını da artırmaya devam ediyor.

Euro Truck Simulator 2 İndir

Piyasada birçok kamyon ve tır simülasyon oyunu bulunmasına rağmen ETS (Euro Truck Simulator) aralarında en çok sevilenlerdendir. Bu nedenledir ki firma yetkilileri oyunculara yepyeni bir Euro Truck deneyimi yaşatabilmek için oyunun ikincisini hazırlamışlar. Scania, Renault ve MAN gibi birçok şirkete ait kamyonlar lisanslı olarak oyunda yerini almakta. Oyun içerisinde istediğiniz şekilde özelleştirmeler yaparak kamyon ve tırlarınız da performans artışı sağlayabilirsiniz.

İngiltere, Belçika, İtalya, Hollanda ve Polonya'nın da aralarında bulunduğu 60 tane şehir Euro Truck Simulator 2 de yerini almaktadır. Sizin oyun içerisindeki görevinizin kıtalar arası sevkiyatları zamanında yapan bir nakliye şirketi inşa etmektir.

60'tan fazla Avrupa şehrinden bir diğerine çok çeşitli yükler taşıyın.

Bir yandan yükleri teslim etmekle uğraşırken diğer yandan kendi şirketinizi yönetin.

Kendi kamyon filonuzu kurun, garaj satın alın, şoför tutun, maksimum kar elde etmek için şirketinizi yönetin.

Performanstan görselliğe değişen çok sayıda kamyon ayar seçeneği

Araçlarınızı isteğe bağlı lamba, koruyucu demirler, korna, işaret ışıkları, egzoz ve daha fazlasıyla özelleştirin.

Binlerce kilometre uzunluğunda gerçek yol ağları, yüzlerce ünlü simge ve yapı

Euro Truck Simulator 2 ve SCS Software'ın kamyonculuk simülasyonlarına ilgi duyan dünyanın dört bir yanından sanal komyonseverleree özel merkez olan World of Trucks'taki online topluluğa katılarak Euro Truck Simulator 2'nin ek özelliklerinden faydalanın.

Oyundaki harika anlarınızı kaydetmek ve binlerce kamyonseverle paylaşmak için oyundaki fotoğraf modunu kullanabilirsiniz.

En çok beğendiğiniz resimleri favorilerinize ekleyerek daha sonra dilediğiniz zaman tekrar bulabilirsiniz.

World of Trucks kullanan herkesle ekran görüntüleriyle ilgili konuşabilirsiniz.

Hemen her gün güncellenen Editörün Seçimi bölümünde oyunun yapımcılarının özenle seçtiği en iyi resimleri görebilirsiniz. Kendi ekran görüntünüzle listeye girmeyi deneyin.

Kendi özel avatarınızı ve oyundaki plakanızı yükleyip kullanın.

Daha fazla özellik çok yakında!

Euro Truck Simulator 2 Online Oynama

Euro Truck Simulator 2 online oynama çok soruluyor. Euro Truck Simulator 2 online nasıl oynanır, nasıl indirilir, nasıl yapılır? gibi sorular popüler. Euro Truck Simulator 2 online multiplayer (çok oyunculu) oynamak için oyunu Steam'den satın almış olmanız ve TruckerMP modunu indirip yüklemeniz gerekiyor. İzlemeniz gereken adımlar şöyle:

TruckersMP mod yüklemek için TruckersMP indir sayfasına gidin.

Sağ üst köşeden Register'a tıklayın.

Sign in through Steam'e tıklayın.

Steam hesabınıza giriş yapın.

Bağlantıya geri dönüp e-posta ve parolanızı girerek kayıt oluşturun.

Download Now kutucuğuna tıklayarak indirme işlemini başlatın.

İnen dosyaya çift tıklayarak Launcher'ı kurun.

Artık TruckersMP e-posta ve parolanızla bir sunucu seçip ETS 2 Online oynamanın keyfini sürebilirsiniz.

Euro Truck Simulator 2 gördüğümüz kadarıyla şu an için piyasada ki en iyi grafiklere sahip kamyon simülasyon oyunu diyebiliriz. Özellikle kamyon simülasyonu oyunlarını seven oyuncular için tavsiye ediyoruz.

Turuncu Levye ekibinin oyun için hazırladığı bu eğlenceli inceleme videosunu seyrederek oyun hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz: