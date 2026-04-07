Tırcılara Müjde! Euro Truck Simulator 2 İndirime Girdi

Simülasyon denince akla ilk gelen oyunlardan Euro Truck Simulator 2 için Steam’de kayda değer bir indirim yapıldı. Peki oyunun indirimli fiyatı ne kadar ve bu kampanya ne zamana kadar sürecek? İşte merak edilen detaylar!

Euro Truck Simulator 2 Steam'de Ne Kadar İndirime Girdi?

Steam, Euro Truck Simulator 2 oyununda yüzde 75 oranında indirime gitti. Bu kapsamda yapımın fiyatı 10,09 dolardan (540 TL) 2,52 dolara (112 TL) kadar düştü. Bununla birlikte kampanyanın 13 Nisan’a kadar süreceğini belirtelim.

Euro Truck Simulator 2 Nasıl Bir Oyun?

Euro Truck Simulator 2 tır sürebildiğiniz gerçekçi bir simülasyon oyunu diyebiliriz. Yapımda yüklerinizi zarar vermeden ve zamanında teslim etmeniz oldukça önemli. Ancak bunu yaparken dinlenmeyi de unutmamalısınız. Aksi takdirde kaza yaparak tırınızın arızalanmasına ve bozulmasına neden olabilirsiniz. Bu durumda da yükten kazanacağınız paranın bir kısmını tamire vermeniz gerekebilir.

Euro Truck Simulator 2'de Avrupa’yı uçtan uca dolaşma imkanınız olacak. İngiltere, Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda ve Polonya gibi ülkelerde hem gezebileceksiniz hem de para kazanabileceksiniz.

Euro Truck Simulator 2 Türkçe Desteği Var mı?

Euro Truck Simulator 2'nin Steam sayfasına baktığımızda Türkçe arayüz desteğinin bulunduğunu görebiliyoruz. Yani dil bariyerinin oyun deneyiminize zarar vermesi gibi bir durum söz konusu olmayacak.

Euro Truck Simulator 2 Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-6400 veya AMD Ryzen 3 1200 ya da eşdeğeri

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon RX 460 ya da Intel HD 630 (2GB VRAM)

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan (Euro Truck Simulator 2 ana oyunu)

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-9600 veya AMD Ryzen 5 3600 ya da eşdeğeri

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon RX 590 (2GB VRAM)

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan (Euro Truck Simulator 2 ana oyunu)

Editörün Yorumu

Euro Truck Simulator 2’yi oynayarak büyüyen biri olarak bu oyunun benim için yeri çok ayrı. Her ne kadar birkaç yıldır oynama fırsatım olmasa da halen eğlenceli olduğunu ve şimdi geri dönsem saatlerimi harcayacağımı biliyorum. Bu nedenle tır sürme gibi oyunlara ilginiz varsa, indirimdeyken satın almanızı tavsiye ederim.