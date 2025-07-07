Hem Hibrit Hem Manuel: Yeni Fiat 500 Modeli Sürpriz Bir Şekilde Tanıtıldı!

Fiat 500 ailesinin merakla beklenen yeni hibrit modeli nihayet gün yüzüne çıktı. Kısa süre önce piyasaya sürülen elektrikli Fiat 500e ile aynı gövde üzerine tasarlanan yeni Fiat 500 Hibrit, bu yıl kasım ayında İtalya'daki Mirafiori fabrikasında üretilmeye başlanacak.

500 serisinin sevilen kompakt tasarımını, güçlü performans özellikleriyle birleştiren yeni Fiat 500 Hibrit, hem elektrikli hem de içten yanmalı motoru ve manuel şanzımanlı ünitesi sayesinde geniş bir kitleye hitap ediyor. İşte yeni otomobilin özellikleri ve fiyatı.

Fiat 500 Hibrit Özellikleri

Yeni 500 Hibrit, önceki nesillerden aşina olduğumuz 1.0 litrelik 3 silindirli bir motora ev sahipliği yapacak. Mevcut motora 6 ileri manuel bir şanzımanla eşleştirilecek. Mevcut Pandina'da da kullanılan bu ünite, 12 Voltluk hafif hibrit desteğiyle 70 beygir güç üretebiliyor.

500'ün temel hedefi olan verimlilikle ilgili kesin veriler açıklanmamış olsa da, benzer boyutlardaki Panda modelini temel alarak 100 kilometrede ortalama 5 litre civarında bir yakıt tüketimi bekleniyor. Aracın azami hız ve 0-100 km/s hızlanma gibi performans verileri ise henüz paylaşılmadı.

Yeni 500 Hibrit'in iç mekanında, 6 ileri manuel vites kolunun yanı sıra modern bir donanım paketi bulunuyor. Sürücüyü 7 inçlik dijital gösterge paneli karşılarken, orta konsolda UConnect 5 sistemine sahip 10.25 inçlik multimedya ekranı yer alıyor. Acil fren asistanı, şerit takip sistemi ve trafik işareti tanıma gibi güvenlik özelliklerinin de standart olarak sunulması bekleniyor.

Fiat 500 Hibrit, tıpkı 500e'de olduğu gibi üç farklı gövde stilinde satışa sunulacak:

Hatchback: Standart üç kapılı tasarım.

Standart üç kapılı tasarım. 3+1: Arka koltuklara erişimi kolaylaştıran yarım boy ek kapılara sahip versiyon.

Arka koltuklara erişimi kolaylaştıran yarım boy ek kapılara sahip versiyon. Cabrio: Açılır kumaş tavanıyla üstü açık sürüş keyfi sunan model.

Fiat 500 Hibrit Fiyatı

Yeni 500 Hibrit modeli, Torino'daki yenilenen Mirafiori fabrikasında üretilecek. Şirket, bu tarihi tesiste yıl sonuna kadar 5 bin adet yeni 500 Hibrit'i piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Fiat, yeni otomobilin anavatanı İtalya'da 17.000 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağını açıkladı.

Peki siz yeni Fiat 500 Hibrit hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...