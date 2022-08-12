Fiat Fiyat Listesi - 2022

Fiat fiyat listesi, İtalya merkezli otomobil üreticisi tarafından piyasaya sürülen araba modelini satın almak isteyen kişiler tarafından oldukça merak ediliyor. Otomobillerin fiyatları, modelden modele ve donanımdan donanıma farklılık gösterebiliyor.

Otomotiv sektörünün en önemli şirketleri arasında yer alan Fiat, bu zamana kadar pek çok araba satışa sundu. İtalya merkezli üretici tarafından piyasaya sürülen otomobiller, oldukça şık tasarıma ve başarılı özelliklere sahip.

Yeni bir araba satın almak istiyorsanız 2022 model Fiat otomobillerinin ne kadar fiyat etiketi ile satıldığını merak ediyor olabilirsiniz. Bu yazıda dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan şirketin 2022 model araçlarının ne kadar fiyata satıldığını açıkladık.

Not: Listede yer alan otomobil fiyatları zaman içerisinde artabilir veya azabilir.

2022 Model Fiat Fiyat Listesi

Fiat Egea Cross başlangıç fiyatı: 441.900 TL

Fiat Egea Cross Wagon başlangıç fiyatı: 557.900 TL

Fiat Egea Sedan başlangıç fiyatı: 379.900 TL

Fiat Egea Hatcback başlangıç fiyatı: 402.900 TL

Fiat Egea Station Wagon başlangıç fiyatı: 528.900 TL

Fiat 500L Cross başlangıç fiyatı: 631.900 TL

Fiat 500L Cross Plus başlangıç fiyatı: 650.900 TL

Fiat 500X Cross başlangıç fiyatı: 802.900 TL

Fiat 500X Soft Top başlangıç fiyatı: 845.900 TL

Fiat Panda Urban başlangıç fiyatı: 460.900 TL

Fiat Panda City başlangıç fiyatı: 475.900 TL

Fiat Panda Cross 4x4 başlangıç fiyatı: 549.900 TL

İtalya merkezli otomobil üreticisi Fiat tarafından piyasaya sürülen 2022 model çeşitli otomobiller mevcut. Otomobillerin fiyat etiketi, modelden modele ve donanımdan donanıma değişiklik gösterebiliyor.

Fiat Egea'nın çeşitli sürümleri bulunuyor. Fiat Egea Cross modelinin Street isimli donanıma sahip olan versiyonu 441 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Urban isimli sürümünün başlangıç fiyatı 466 bin 900 TL, Lounge adlı versiyonun başlangıç ücreti ise 499 bin 900 TL seviyesinde.

Fiat Egea Cross Wagon modelinin Urban isimli donanıma sahip olan sürümü 636 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ile satılıyor. Otomobilin Lounge donanıma sahip versiyonunun başlangıç fiyatı ise 557 bin 900 TL'dir.

Şık tasarıma sahip olan Fiat Egea Sedan modelinin Easy isimli donanıma sahip olan versiyonunun başlangıç fiyatı 379 bin 900 TL seviyesinde. Urban donanımının yer aldığı sürüm 436 bin 900 TL, Lounge adlı donanıma sahip olan versiyon ise 469 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Egea Hatchback modelinin Street adlı donanıma sahip olan sürümü 402 bin 900 TL'den başlayan fiyat etiketi ile satılıyor. Çoğu kişi tarafından beğenilen Hatchback modelinin Urban isimli donanıma sahip olan versiyonunun başlangıç fiyatı 452 bin 900 TL seviyesinde.

Fiat Egea Station Wagon modelinin Street adlı donanıma sahip olan versiyonunun başlangıç ücreti 528 bin 900 TL'dir. Egea Station Wagon'ın Urban donanımına sahip sürümü 629 bin 900 TL'den başlayan ücretler ile satılıyor.

İtalya merkezli otomobil üreticisi tarafından üretilen Fiat 500L Cross 631 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ile satılıyor. Sahip olduğu şık tasarım ve çeşitli özellikler ile dikkat çeken Fiat 500L Cross Plus'ın başlangıç fiyatı ise 650 bin 900 TL.

Fiat 500X Cross modelinin Cross Plus isimli donanıma sahip olan sürümü 820 bin 900 TL'den ücretli fiyatlar ile satılıyor. Cross Plus donanımı halojen farlar, LED DRL, ön park sensörü, yağmur ve karanlık sensörü, otomatik klima, açılabilir cam tavan gibi özellikler ile dikkat çekiyor.

Şerit Takip Sistemi ve Trafik İşaret Tanıma dahil olmak üzere çeşitli özellikler içeren Fiat 500X Soft Top 845 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ile satılıyor. Fiat Panda modelinin Urban isimli donanıma sahip olan sürümünün başlangıç ücreti 460 bin 900 TL seviyesinde.

Urban donanımı manuel klima, elektrikli ön camlar, bagaj içi aydınlatma, Hil Holder Sistemi gibi özellikler sunuyor. Fiat Panda modelinin City donanımına sahip olan versiyonu 475 bin 900 TL'den başlayan ücretler ile satılıyor.

Fiat Panda modelinin Cross 4x4 donanıma sahip olan sürümünün başlangıç fiyatı 549 bin 900 TL seviyesinde. Cross 4x4 donanımı Elektronik Diferansiyel Kilidi, Yokuş İniş Destek Sistemi, sürüş modu seçici, bluetooth bağlantısı, arka park sensörü gibi özellikler ile dikkat çekiyor.

Bu yazıda Fiat tarafından piyasaya sürülen ve dünya çapında çok büyük bir popülerliğe sahip olan araba modellerinin fiyat etiketlerini bir arada topladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli araba modelleri listemize de göz atabilirsiniz.