Ödüllere Doymuyor: Fiat 500e, En İyi Elektrikli Küçük Otomobil Seçildi

Fiat 500e, What Car? Elektrikli Otomobil Ödülleri’nde "En İyi Elektrikli Küçük Otomobil" unvanını koruyarak önemli bir başarının altına imza attı. %100 elektrikli otomobil modeli, sahip olduğu şık tasarımı ve etkileyici menzili ile dikkat çekiyor.

Fiat 500e En İyi Elektrikli Küçük Otomobil Unvanını Korudu

Fiat 500'ün tamamen elektrikli sürümü olan 500e, üst üste üçüncü kez kategori birinci olmayı başardı. Yeni 500e modelinin tamamıyla şehir dostu bir otomobil olduğunu belirten jüri, otomobilin dar sokaklarda kolaylık sağlayan manevra kabiliyetine ve eğlenceli sürüş karakterine sahip olduğunu ifade etti.

FIAT CEO’su ve Stellantis Global CMO’su Olivier Francois, "Yeni 500e’nin topladığı ödüller bizi şaşırtmaya ve bize gurur vermeye devam ediyor. 500e, gelmiş geçmiş en çok ödüllü FIAT olma özelliğine sahip, şimdi de 41. ödülünü aldı" dedi ve şu şekilde devam etti:

"What Car? gibi prestijli bir derginin 500e’yi üst üste üçüncü kez ‘En İyi Elektrikli Küçük Otomobil’ seçmesi, ikonumuza, zamansız tasarımına, marka değerine ve segmentindeki teknoloji liderliğine yönelik takdirlerini, diğer bir ifadeyle projenin büyüklüğünü gösteriyor." "Bu ödülü bizim için daha büyük bir gurur vesilesi yapan şeyse, ödülün İngiltere gibi geniş bir otomobil kültürüne ve önemli bir otomobil tutkusuna sahip olan bir ülkeden gelmiş olması."

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