Ford'un Yeni Elektrikli Araçları Türkiye'de: Özellikleri ve Fiyatları Burada!

Ford, Türkiye'de elektrikli araç atağına hız kazandırdı. Şirket, yeni nesil elektrikli SUV modelleri Puma Gen-E, Explorer EV ve Capri EV’yi Türkiye'de satışa sundu. Volkswagen ile birlikte geliştirilen MEB platformu üzerinde şekillenen bu modeller, Ford Otosan tarafından bugün yapılan özel lansmanda tanıtıldı. İşte yeni elektrikli otomobillerin özellikleri ve fiyatı...

Fordun Yeni Elektrikli Araçları Neler Sunuyor?

Explorer EV, giriş seviyesi bir kompakt SUV olarak karşımıza çıkıyor. 52 kWh batarya kapasitesine ve 150 kW (204 HP) güce sahip olan bu modelin, yüzde 10'luk ÖTV dilimine girdiğini de belirtelim. Yeni araç, tek şarjla 375 km menzil sunarken, hızlı şarj desteği sayesinde batarya yüzde 10’dan yüzde 80’e sadece 25 dakikada doldurulabiliyor.

Başlangıç fiyatı 1.720.000 TL olarak açıklanan yeni Explorer'ın ayrıca, 2025’in 3. çeyreğinde 77 kWh batarya ve 532 km menzil sunan bir versiyonunun da piyasaya sürüleceği bildiriliyor.

Diğer model Capri EV ise sportif ve şık bir coupe SUV olarak dikkat çekiyor. 4,63 metre uzunluğa sahip araç, 204 HP motor ve 52 kWh batarya ile 372 km menzil sunuyor. Aracın Türkiye satış fiyatı 1.920.000 TL olarak açıklandı.

Bu iki model, Ford Pass uygulaması sayesinde internet bağlantılı araç özellikleri sunarak sürücülere daha akıllı bir deneyim vadediyor. Kullanıcılar, söz konusu uygulama üzerinden araçlarına uzaktan erişip kontrol sağlayabilecek.

Bu iki model ile birlikte Puma Gen-E adlı yeni bir otomobil de Türkiye'ye geldi. Tıpkı Explorer gibi yüzde 10’luk ÖTV avantajıyla satışa sunulan model, şık tasarımı, modern çizgileri ve aerodinamik yapısıyla dikkat çekerken, 13.1 kWh/100 km enerji tüketimiyle sınıfının en verimli araçlarından biri olarak öne çıkıyor.

353 kilometrelik menzil mesafesine ve 124 kW'lik motor gücüne sahip olan Puma Gen-E'nin fiyatı ise 1.593.100 TL. Yeni elektrikli Ford araçları hakkında daha fazla bilgi almak için buradaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

Peki siz yeni elektrikli otomobiller hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...