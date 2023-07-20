Ford Fiyat Listesi - 2023
Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alan Ford’un 2023 fiyat listesi için aşağıdaki içeriğimize göz atabilirsiniz.
Ford, Henry Ford tarafından 1903 yılında ABD’de kurulmuştur. Ünlü otomobil markası, kuruluşundan bu yana ürettiği araçlarla dikkat çekiyor. Birçok farklı modeli piyasaya sunan Ford, fiyat listesini yeniledi. Modelden modele değişen fiyat etiketlerini sizler için detaylı şekilde belirttik.
Güncellenen yeni fiyat listesine baktığımızda 1 milyon TL'nin altında olan sadece dört model var. Yazımızda belirttiğimiz fiyatlar, opsiyon ve kampanya tercihlerine göre de değişiyor.
Ford Fiyat Listesi
ABD’nin ünlü otomobil markası Ford’un fiyat listesi şu şekildedir:
1. Ford Kuga
- Vignale AWD*/2.0L Ecoblue 120PS/8 İleri Otomatik - 3.958.300 TL
- Titanium/1.5L EcoBoost 182PS/8 İleri Otomatik - 1.926.800 TL
- ST-Line Black Package/1.5L EcoBoost 182PS/8 İleri Otomatik - 2.267.500 TL
- Style/1.5L EcoBoost 120PS/6 İleri Manuel - 1.574.400 TL
- Vignale*/1.5L EcoBoost 182PS/8 İleri Otomatik - 2.578.000 TL
- ST-Line/1.5L EcoBoost 182PS/8 İleri Otomatik - 2.122.700 TL
- Style/1.5L EcoBoost 182PS/8 İleri Otomatik - 1.743.300 TL
Ford’un SUV sınıfında yer alan Kuga; modern tarza sahiptir. Aynı zamanda sportif görünümüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Yüksek kaliteli malzemelerle tasarlanan bu modelin farları keskin LED teknolojisiyle tasarlanmıştır. Bundan dolayı araç tasarımda güçlü duruyor.
2. Ford Puma
- 5L Ecoboost 200PS ST*-Benzin - 1.954.500 TL
- 0L Ecoboost 125PS Style-Benzin - 1.381.300 TL
- 0L Ecoboost 95PS Style-Benzin - 1.232.700 TL
- 0L Ecoboost 155PS ST-Line-Benzin/Hibrit - 1.640.400 TL
Crossover segmentinde tasarlanan Ford Puma, sportif ve modern şekilde tasarlanmıştır. Dinamik hatları ve kompakt tasarımıyla çok kullanışlı model olduğunu söyleyebiliriz.
Birçok teknolojik özellikten oluşan Ford Puma hem hassas direksiyon tepkisi hem de gelişmiş süspansiyon sistemiyle konforlu sürüş deneyimi sunuyor.
3. Ford Focus
- Active 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik - 1.034.500 TL
- Active 1.0L mHEV EcoBoost 125 PS 7 İleri Otomatik - 1.033.600 TL
- Trend X 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik - 975.400 TL
- Titanium 1.0L mHEV EcoBoost 125 PS 7 İleri Otomatik - 1.048.700 TL
- Titanium 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik - 1.049.700 TL
Ford markasının kompakt sınıfındaki Focus modeli, dinamik bir tasarıma sahip. Ergonomik iç mekan tasarımdan oluşan araç, keskin hatları ve geniş ekranıyla da öne çıkıyor.
4. Ford Fiesta
- 5L Ecoboost 200PS 6 İleri Manuel ST - 1.525.300 TL
- 1L Ti-VCT 75PS Manuel/Style - 986.000 TL
- 0L mHEV EcoBoost 125PS 7 İleri Otomatik/Titanium - 1.349.100 TL
Ford Fiesta, Ford’un kompakt sınıfında yer alıyor. Dinamik tasarımlı Ford Fiesta modeli, gelişmiş süspansiyon sisteminden oluşuyor. Günlük kullanıma çok uygun olan bu modelin ergonomik iç mekan tasarımıysa kullanıcılarına konforlu sürüş deneyimi sunuyor.
5. Ford EcoSport
- OL EcoBoost 125PS ST-Line - 669.600 TL
- 0L EcoBoost 125PS ST-Line - 758.900 TL
Ford’a ait küçük crossover SUV modeli olan Ford EcoSport, kompakt boyutludur. Yüksek sürüş konforuyla dikkat çeken şık ve modern görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Yukarıda sıraladığımız fiyatlar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.
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