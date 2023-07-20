Ford Fiyat Listesi - 2023

Ford, Henry Ford tarafından 1903 yılında ABD’de kurulmuştur. Ünlü otomobil markası, kuruluşundan bu yana ürettiği araçlarla dikkat çekiyor. Birçok farklı modeli piyasaya sunan Ford, fiyat listesini yeniledi. Modelden modele değişen fiyat etiketlerini sizler için detaylı şekilde belirttik.

Güncellenen yeni fiyat listesine baktığımızda 1 milyon TL'nin altında olan sadece dört model var. Yazımızda belirttiğimiz fiyatlar, opsiyon ve kampanya tercihlerine göre de değişiyor.

Ford Fiyat Listesi

ABD’nin ünlü otomobil markası Ford’un fiyat listesi şu şekildedir:

1. Ford Kuga

Vignale AWD*/2.0L Ecoblue 120PS/8 İleri Otomatik - 3.958.300 TL

Titanium/1.5L EcoBoost 182PS/8 İleri Otomatik - 1.926.800 TL

ST-Line Black Package/1.5L EcoBoost 182PS/8 İleri Otomatik - 2.267.500 TL

Style/1.5L EcoBoost 120PS/6 İleri Manuel - 1.574.400 TL

Vignale*/1.5L EcoBoost 182PS/8 İleri Otomatik - 2.578.000 TL

ST-Line/1.5L EcoBoost 182PS/8 İleri Otomatik - 2.122.700 TL

Style/1.5L EcoBoost 182PS/8 İleri Otomatik - 1.743.300 TL

Ford’un SUV sınıfında yer alan Kuga; modern tarza sahiptir. Aynı zamanda sportif görünümüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Yüksek kaliteli malzemelerle tasarlanan bu modelin farları keskin LED teknolojisiyle tasarlanmıştır. Bundan dolayı araç tasarımda güçlü duruyor.

2. Ford Puma

5L Ecoboost 200PS ST*-Benzin - 1.954.500 TL

0L Ecoboost 125PS Style-Benzin - 1.381.300 TL

0L Ecoboost 95PS Style-Benzin - 1.232.700 TL

0L Ecoboost 155PS ST-Line-Benzin/Hibrit - 1.640.400 TL

Crossover segmentinde tasarlanan Ford Puma, sportif ve modern şekilde tasarlanmıştır. Dinamik hatları ve kompakt tasarımıyla çok kullanışlı model olduğunu söyleyebiliriz.

Birçok teknolojik özellikten oluşan Ford Puma hem hassas direksiyon tepkisi hem de gelişmiş süspansiyon sistemiyle konforlu sürüş deneyimi sunuyor.

3. Ford Focus

Active 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik - 1.034.500 TL

Active 1.0L mHEV EcoBoost 125 PS 7 İleri Otomatik - 1.033.600 TL

Trend X 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik - 975.400 TL

Titanium 1.0L mHEV EcoBoost 125 PS 7 İleri Otomatik - 1.048.700 TL

Titanium 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik - 1.049.700 TL

Ford markasının kompakt sınıfındaki Focus modeli, dinamik bir tasarıma sahip. Ergonomik iç mekan tasarımdan oluşan araç, keskin hatları ve geniş ekranıyla da öne çıkıyor.

4. Ford Fiesta

5L Ecoboost 200PS 6 İleri Manuel ST - 1.525.300 TL

1L Ti-VCT 75PS Manuel/Style - 986.000 TL

0L mHEV EcoBoost 125PS 7 İleri Otomatik/Titanium - 1.349.100 TL

Ford Fiesta, Ford’un kompakt sınıfında yer alıyor. Dinamik tasarımlı Ford Fiesta modeli, gelişmiş süspansiyon sisteminden oluşuyor. Günlük kullanıma çok uygun olan bu modelin ergonomik iç mekan tasarımıysa kullanıcılarına konforlu sürüş deneyimi sunuyor.

5. Ford EcoSport

OL EcoBoost 125PS ST-Line - 669.600 TL

0L EcoBoost 125PS ST-Line - 758.900 TL

Ford’a ait küçük crossover SUV modeli olan Ford EcoSport, kompakt boyutludur. Yüksek sürüş konforuyla dikkat çeken şık ve modern görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Yukarıda sıraladığımız fiyatlar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.