En Uzun Mezilli Elektrikli Otomobiller

Elektrikli otomobil dünyası her geçen gün yeni bir teknolojiyi daha benimsiyor. Bununla birlikte elektrikli otomobil satışlarında yaşanan artışlar tüketicilerin iyiden iyiye pazara olan dikkatini çekmeyi başardı. Ancak elektrikli otomobillerde yaşanan bir menzil sorunu gerçeği de hala var. Peki sizi sık şarj molalarıyla uğraştırmayacak, uzun yolculukları tek şarj ile bitirmenizi sağlayacak en uzun menzilli elektrikli otomobil modelleri hangileri? İşte konuyla ilgili listemiz...

En Uzun Menzilli Elektrikli Otomobiller

Lucid Air Dream Edition R : 837 km

: 837 km Mercedes-Benz EQS 450+ : 780 km

: 780 km Mercedes-Benz EQE : 660 km

: 660 km Tesla Model S Long Range : 652 km

: 652 km SsangYong Torres EVX Standart : 635 km

: 635 km BMW iX xDrive 50 : 630 km

: 630 km Ford Mustang Mach-E RWD Extended Range : 610 km

: 610 km Tesla Model 3 Long Range AWD: 602 km

Lucid Air Dream Edition R

Lucid Air Dream Edition R modeli adından da anlayabileceğiniz üzere spor versiyon olarak üretilmiş bir araçtır. 1111 beygir güce sahip olan otomobil 0'dan 100 kilometre hıza sadece 2.5 saniyede çıkmakta. Bunun yanında dünya menzil rekorları sahibi de olan araç toplamda 837 kilometrelik bir sürüş kullanıcılarına sunmakta. Lüks iç mekanı ve farklı tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken otomobil özellikle de Tesla Model S için güçlü bir rakip potansiyeli taşımakta.

Mercedes-Benz EQS 450+

Mercedes-Benz EQS 450+ modeli özellikle lüks sedan segmentinde önde geliyor. Araç 780 kilometrelik menzili ile uzun sürüşler için tasarlandığını bizlere gösteriyor. Ayrıca lüks ve konforun yanında sunduğu 360 Hp güç performans konusundaki yatkınlığını da gözler önüne seriyor. Otomobil ağır yapısına rağmen 0'dan 100 kilometre hıza sadece 6.2 saniyede çıkıyor. Ayrıca Mercedes-Benz mühendisleri tarafından geliştirilen MBUX Hyperscreen teknolojisi de kullanıcılara farklı bir deneyim yaşatıyor.

Mercedes-Benz EQE

Mercedes-Benz EQE, markanın EQS serisine göre daha uygun fiyatlı bir lüks sedan modeli. Karma tüketimde toplamda 660 kilometre menzil imkanı sunan otomobilin elektrik motoru 292 beygir güç üretmekte. 0'dan 100 kilometre hıza 6.4 saniye gibi iddialı bir sürede çıkan otomobil aynı EQS modellerinde de olduğu gibi MBUX Hyperscreen teknolojisiyle donatılmış durumda. Özellikle uygun fiyatlı lüks elektrikli otomobil arayan kullanıcılar için büyük potansiyel teşkil ettiğini söyleyebiliriz.

Tesla Model S Long Range

Tesla Model S Long Range, uzun zamandır piyasada olan ve pek çok teknolojisi tarafından bilinen bir otomobil. Her ne kadar tasarımı artık biraz eskimiş olsa da aldığı güncellemeler ile kullanıcılarına her zaman yeni teknolojiler sunuyor. Toplamda 652 kilometre menzil imkanı sunan otomobil toplamda 670 beygir gücüne sahip. Otomobil 0'dan 100 kilometre hıza ise 3.1 saniyede çıkıyor. Ancak otomobilin tüm bunların yanında en çok beğenilen özellikleri hiç kuşkusuz Autopilot ve Full Self-Driving sürüş modları.

SsangYong Torres EVX Standart

SsangYong Torres EVX Standart -veya KGM Torres EVX Standart- model listemizin ilk SUV otomobili oluyor. 635 kilometre menzile sahip olan otomobil toplamda 179 beygir güç üretiyor. Otomobil dışarıdan bakıldığında kaslı duruşu ile dikkat çekerken ekstra olarak çeşitli off-road özelliklerine de sahip. 77.4 kWh batarya kapasitesine sahip olan model uygun fiyatı ve donanım seçenekleriyle de tüketicilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

BMW iX xDrive 50

BMW iX xDrive50, BMW'nin amiral gemisi elektrikli SUV modelidir. 105.2 kWh batarya kapasitesine sahip olan otomobil toplamda 523 beygir gücü üreterek SUV otomobiller için etkileyici sayılabilecek bir performans sağlamakta. 0'dan 100 kilometre hıza sadece 4.6 saniyede çıkan otomobil BMW'nin xDrive dört çeker sistemine sahip. BMW bu sayede otomobilin zorlu yol koşullarında ve arazide rahatlıkla kullanılabileceğini belirtiyor. İç mekanda lüks malzemeler ve dijital ekranlarla donatılmış olan iX, geniş bir yaşam alanı ve gelişmiş sürücü destek sistemleriyle sürüş keyfini arttırmakta.

Ford Mustang Mach-E RWD Extended Range

Ford Mustang Mach-E RWD Extended Range, markanın ikonik Mustang modelinin yeni trende uyumlanması diyebiliriz. Toplamda 610 kilometre menzil imkanı sunan otomobil hem uzun yolculuklarda hem de şehir içindeki kullanımlarda kullanıcılarına kolaylık sağlamakta. 98.8 kWh batarya hacmine sahip olan otomobilin 0'dan 100 kilometre hıza ulaşması sadece 6.1 saniye sürmekte. Tabi bu ivlemenmeyi kaputun altında bulunan ve 290 beygir güç üreten elektrik motoruna borçlu.

Tesla Model 3 Long Range AWD

Tesla Model 3 Long Range AWD, elektrikli otomobil dünyasında en çok tercih edilen modellerden biri. 602 kilometre menzil sunan bu araç, 358 beygir gücü ile günlük kullanımda ve uzun yolculuklarda oldukça yeterli bir performans sağlıyor. 0’dan 100 kilometre hıza 4.4 saniyede ulaşabilen Model 3, sürüş keyfini üst seviyeye taşıyor.

Ancak, aracın en dikkat çeken özelliklerinden biri, Tesla’nın gelişmiş Autopilot ve Full Self-Driving sistemleri. Bu teknolojiler, sürücüsüz sürüş deneyimi sunarak güvenliği ve rahatlığı artırıyor. Modern tasarımı ve geniş ekranlı iç mekanının yanı sıra, Model 3, elektrikli araçlarda verimlilik ve performansı bir arada sunuyor.

Peki siz en uzun menzilli elektrikli otomobiller hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...