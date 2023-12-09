Samsung Galaxy S24 Serisi, Yapay Zeka Destekli Pil Sağlığı Özelliğiyle Geliyor!

Samsung, Galaxy S24 amiral gemisi serisini Ocak 2024'te piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Telefonlar, şirketin Android 14 tabanlı özel yazılımının güncellenmiş bir sürümü olan One UI 6.1 ile kutudan çıkacak. Bu sürüm birkaç yeni özellik ve işlevsel iyileştirme getirecek.

Bunlardan biri de bugün ortaya çıktı. İddia edilene göre Samsung Galaxy S24 serisinde telefonun pil sağlığını daha iyi korumak adına Pil Koruması adlı yapay zekâ destekli bir araç bulunacak.

Samsung'un Galaxy akıllı telefonları, pilin ömrünü uzatmaya yardımcı olan "Pili Koru" adlı bir araca hâlihazırda sahip. Etkinleştirildiğinde bu özellik maksimum şarjı %85 ile sınırlıyor ve telefonunuz asla %100'e kadar şarj olmuyor. Bu da uzun vadede pil sağlığını korumaya yarıyor.

Pili Koru Özelliği Yapay Zeka Desteği Kazanıyor

İhtiyaç duymanız hâlinde pili tamamen şarj etmek için ayarlardan bu özelliği devre dışı bırakabiliyorsunuz ve pillerin maksimum %80-85'e kadar şarj edilmesinin pil ömrünü uzattığı düşünüldüğünde bu özellik oldukça kıymetli.

One UI 6.1 ile Samsung, görünüşe göre bu aracı yeniden adlandıracak ve yapay zekâ yardımıyla daha güçlü hâle getirecek. Daha da önemlisi, yenilenen özellik üç farklı mod sunacak.

One UI 6.1, Galaxy S24 serisi ile piyasaya sürülecek ve daha sonra son amiral gemileri ve katlanabilir cihazlar da dâhil olmak üzere diğer uygun modellere sunulacak.

Peki siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.