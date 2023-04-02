Samsung Galaxy S24 Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra modellerinden oluşan Samsung Galaxy S24 serisinin özellikleri hakkında bu zamana kadar pek çok bilgi gün yüzüne çıktı. Peki, yakında piyasaya sürülmesi beklenen yeni akıllı telefon modelleri neler sunacak?

Teknoloji devi Samsung'un Galaxy A, Galaxy M gibi çeşitli telefon serileri bulunuyor. Bunlar arasında Galaxy S serisi oldukça güçlü donanımıyla adından söz ettiriyor. Son olarak Samsung Galaxy S23 serisi özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı.

Galaxy S23 serisinin piyasaya sürülmesinin ardından Galaxy S serisinin yeni modelleri beklenmeye başlandı. Bu yazıda Samsung'un yeni akıllı telefon modellerine dair merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

Not: Bu rehber, Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra modellerinden oluşan Samsung Galaxy S24 serisinin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili ortaya çıkan söylentiler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Dolayısıyla rehberdeki bilgiler, zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.

Samsung Galaxy S24 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,1 inç

Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Ekran Çözünürlüğü: FHD

Piksel Yoğunluğu: ?

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Koruma Teknolojisi: ?

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400

Bellek: 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50 MP + 10 MP + 12 MP

Arka Kamera Video Kaydı: ?

Ön Kamera: 12 MP

Ön Kamera Video Kaydı: ?

Hücresel: 4G / 5G

Bluetooth: ?

NFC: ?

Suya Dayanıklılık: ?

Batarya Kapasitesi: 3900 mAh

Kablolu Şarj: 25W

Kablosuz Şarj: ?

Yazılım: Android 14, One UI 6

Ağırlık: ?

Kalınlık: ?

Piyasaya sürülmesiyle birlikte en iyi Samsung telefonlar arasına girmesi beklenen Galaxy S24 modelinde 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı depolama alanı seçeneği sunulabilir. Telefonda ayrıca 8 GB RAM bulunabilir.

Söylentilere göre Galaxy S24 serisinde Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi yer alacak. Geçtiğimiz aylarda ortaya atılan bir iddia ise telefonun gücünü Exynos 2400'ten alacağını göstermişti. Dolayısıyla telefon Galaxy S23 serisinin aksine iki farklı sürüm ile gelebilir.

Elbette cihazların sadece Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle beraber gelme olasılığını da unutmamak gerekiyor. 3900 mAh batarya kapasitesine sahip olması beklenen cihaz 25W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyebilir.

Samsung Galaxy S24+ Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,8 inç

Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Ekran Çözünürlüğü: FHD

Piksel Yoğunluğu: ?

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Koruma Teknolojisi: ?

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400

Bellek: 8 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50 MP + 10 MP + 12 MP

Arka Kamera Video Kaydı: ?

Ön Kamera: 12 MP

Ön Kamera Video Kaydı: ?

Hücresel: 4G / 5G

Bluetooth: ?

NFC: ?

Suya Dayanıklılık: ?

Batarya Kapasitesi: 4700 mAh

Kablolu Şarj: 25W

Kablosuz Şarj: ?

Yazılım: Android 14, One UI 6

Ağırlık: ?

Kalınlık: ?

İddiaya göre 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip Galaxy S24 Plus modeli, Dynamic AMOLED 2X ekranı üzerinde FHD çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 8 GB RAM'in yer alacağı cihazda 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğinin yer alacağı söyleniyor.

Samsung Galaxy S24 Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,8 inç

Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Ekran Çözünürlüğü: QHD

Piksel Yoğunluğu: ?

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Koruma Teknolojisi: ?

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400

Bellek: 8 GB / 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Arka Kamera: 200 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP

Arka Kamera Video Kaydı:?

Ön Kamera: 12 MP

Ön Kamera Video Kaydı: ?

Hücresel: 4G / 5G

Bluetooth: ?

NFC: ?

Suya Dayanıklılık: ?

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Kablolu Şarj: 45W

Kablosuz Şarj: ?

Yazılım: Android 14, One UI 6

Ağırlık: ?

Kalınlık: ?

Kamera tarafında büyük bir değişiklik beklenmiyor. Galaxy S24 serisinde kamera deneyimine genel iyileştirmeler yapılacağı düşünülüyor. Bunların yalnızca söylentiden ibaret olduğunu da belirtmek gerekiyor. Yani kamera konusunda önemli bir değişiklik yaşanabilir.

Samsung Galaxy S24 Serisi Fiyatı

Samsung Galaxy S24 Başlangıç Fiyatı : 799 dolar

: 799 dolar Samsung Galaxy S24+ Başlangıç Fiyatı : 999 dolar

: 999 dolar Samsung Galaxy S24 Ultra Başlangıç Fiyatı: 1.199 dolar

Samsung Galaxy S24 modelinin 799 dolar, Galaxy S24 Plus modelinin 999 dolar, Galaxy S24 Ultra modelinin ise 1.199 dolar başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama gelmediğinden ötürü söz konusu telefonlar farklı fiyat etiketleriyle satışa sunulabilir.

Samsung Galaxy S24 Serisi Çıkış Tarihi

Teknoloji devi Samsung'un 2024 yılının ocak ya da şubat ayında Galaxy Unpacked etkinliği düzenlemesi bekleniyor. Büyük ihtimalle etkinlik esnasında Galaxy S24 serisi dahil olmak üzere birçok ürün tanıtılacaktır.

Bu yazıda Samsung Galaxy S24 serisinin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili merak edilen soruları cevapladık. Peki, Galaxy S serisinin yeni modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.