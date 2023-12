Samsung Galaxy S24 Ultra'nın Ekranına Dair Yeni Detaylar: Süper İnce Çerçeve!

Samsung'un Galaxy S24 serisini tanıtacağı lansmana giderek yaklaşıyoruz ve bu kez Samsung Galaxy S24 Ultra ve özellikle de amiral gemisi telefonun ekranının kenarındaki çerçevelerin ne kadar ince olacağıyla ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı.

Sızıntılarıyla ünlü isim @UniverseIce, S24 Ultra'nın "en ince çerçeve ile birlikte en kalın orta çerçeveyi" sunacağını söyledi ve telefon tanıtıldığında bunun nasıl görüneceğine dair bir render görüntüsü paylaştı.

I will call S24 Ultra a smartphone with the thinnest bezel and the thickest middle frame.

Its bezel is only 1.52mm, which is obviously the narrowest.

But its middle frame reaches 1.85mm,It is the phone with the thickest frame in history.

So, when they add up, the total is 3.4… pic.twitter.com/yr4OO7IPiE