Samsung Galaxy S24 Ultra'nın Ekranına Dair Yeni Detaylar: Süper İnce Çerçeve!

Samsung'un Galaxy S24 serisini tanıtacağı lansmana giderek yaklaşıyoruz ve bu kez Samsung Galaxy S24 Ultra ve özellikle de amiral gemisi telefonun ekranının kenarındaki çerçevelerin ne kadar ince olacağıyla ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı.

Sızıntılarıyla ünlü isim @UniverseIce, S24 Ultra'nın "en ince çerçeve ile birlikte en kalın orta çerçeveyi" sunacağını söyledi ve telefon tanıtıldığında bunun nasıl görüneceğine dair bir render görüntüsü paylaştı.

Galaxy S24 Ultra'nın Ekran Çerçevesi Süper İnce Olacak

I will call S24 Ultra a smartphone with the thinnest bezel and the thickest middle frame.

Its bezel is only 1.52mm, which is obviously the narrowest.

But its middle frame reaches 1.85mm,It is the phone with the thickest frame in history.

So, when they add up, the total is 3.4… pic.twitter.com/yr4OO7IPiE — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) December 3, 2023

Görünüşe göre çerçeve (ekranın hemen dışındaki siyah sınırlar) yalnızca 1,52 mm kalınlığında olacakken, orta çerçeve (telefonun kenarı, ekran ve çerçevelerin dışında) 1,85 mm kalınlığında olacak.

Toplamda 3,37 mm'lik bir kalınlık söz konusu ve sızıntıya göre bu, telefonun "tarihteki en kalın çerçeveye" sahip olacağı anlamına geliyor.

Her ne kadar burada güvenilir bir kaynaktan bahsediyor olsak da tüm bunlar hâlâ doğrulanmış değil ve Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra lansman etkinliğinin olması beklenen Ocak ayındaki etkinliğe kadar da doğrulanmayacak.

Peki sizin Galaxy S24 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.