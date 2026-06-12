Yeni Gears of War Oyunu Serinin Rekortmeni Olacak! İddialı Geliyor

Xbox Games Showcase sunumunun yıldızlarından olan Gears of War: E-Day, Ekim ayı içerisinde geliyor. Bir ön hikaye anlatacak olan oyun için, büyük sunum sonrasında yeni haberler gelmeye de devam ediyor. Söylenene göre, serinin en uzun oyunu olacağı söyleniyor.

Gears of War: E-Day Nasıl Bir Oyun Olacak?

Orijinal Gears of War oyununun on dört yıl öncesindeki bir zamanda geçen Gears of War: E-Day, Marcus Fenix ve Dom Santiago ikilisini yeniden bir araya getiriyor. Kronolojik olarak düşünürsek, tabii ki ilk buluşmaları olacak da diyebiliriz. Evlerine dön karakterlerimiz, insanlığı kuşatmak için pusuda bekleyen yeraltı canavarı Locust Horde tehdidi ile karşı karşıya geliyorlar.

6 Ekim 2026 tarihinde PC (Microsoft Store ve Steam) ve Xbox Series için erişime açılması beklenen oyunun halihazırda ön-siparişe açılmış olduğunu söyleyelim. Önümüzde dört aydan az bir zamanın kaldığı yeni oyun için The Coalition yaratıcı yönetmeni Matt Searcy tarafından yapılan açıklama ile hikaye uzunluğu belli oldu. Toplamda on dört saatlik bir hikaye bizi bekliyor. Seleflerinin dokuz ila on iki saat arasında tamamlandığını düşünecek olursak, ki Gears 5 ortalama on bir saatte tamamlanabiliyor, yeni oyunun serinin en uzun oyunu olacağını söyleyebiliriz.

Oynanış tarafında ise çizgisel bir oynanışın benimsendiğini söyleyen Searcy, bu kararın serinin aşina olunan yoğun tempolu çatışma yapısının korunmasının istenmesiyle alakalı olduğunu da sözlerine ekledi. Ayrıca Gears of War: E-Day, toplanabilir eşyalar açısından daha fazla COG künyesi ile gelecekmiş.

XBOX markasının amiral gemilerinden olan Gears of War serisinin yeni oyunu, atmosfer, hikaye uzunluğu ve teknik altyapı açısından epey iddialı görünüyor. Xbox Games Showcase ve sonrasındaki Gears of War: E-Day Direct'teki görüntüleri ile karanlık ve sert tonunun geri dönüş yapacağının işareti vermişti. Dahası ise, Gears of War: Reloaded'ın aksine PlayStation 5 için geliştirilmiyor. Her ne kadar bir dönem bu yönde bir çalışma olsa da sonradan iptal edildiği ortaya çıkmıştı.

Editörün Yorumu

Kişisel fikrim her daim bir oyunun kısa veya uzun olmasından ziyade, hikayenin tadında bırakılarak oyuncuya aktrılmasıdır. Günümüzde kimi oyunlarda oynanış süresinin kasıtlı olarak uzatılmak için çaba harcandığına tanıklık etmiştik. Bu da bir süre sonra oyuncunun oyuna olan odağını kaybetmesi ve olası bir şekilde hikayeden kopabilmesine de neden olabiliyor.

Aynı şekilde oynanış süresinin fazla uzamaması için hikaye açısından önemli kısımların fazla açılmaması dolayısıyla, bir devam oyunu gelmeyecekse, kafalarda fazlaca soru işaretinin kalması ile potansiyelinin harcandığı oyunlar da görmüştük. Bu noktada, dengede kalmak her daim en iyisidir. Yani ne kısa tutup da ateş almaya gelir gibi hikaye anlatılmamalı, ne de sakız gibi uzatılmamalı. Umarım Gears of War: E-Day hikaye açısından dengede kalan bir oyun olur. Bir de üstüne etkileyici bir anlatım benimsenir ise tadından yenmez diye düşünüyorum.