Game Pass'e 15 Oyun Geliyor! Yeni Gears of War ve Halo Oyunları da Var

Xbox Games Showcase etkinliğinde çıktığı gün Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar duyuruldu. Hem 2026 hem 2027'de toplam 15 oyun piyasaya sürülecek. Çıktığı gün eklenen yeni oyunlara erişim imkânı sunan PC Game Pass ve Game Pass Ultimate aboneleri, tüm bu yapımları ekstra ücret ödemeden oynama imkânı elde edecek.

Game Pass'e Çıktığı Gün Hangi Oyunlar Eklenecek?

Oyun Adı Çıkacağı ve Game Pass'e Ekleneceği Tarih Halo: Campaign Evolved 28 Temmuz 2026 Resonance: A Plague Legacy 27 Ağustos 2026 Valor Mortis 24 Eylül 2026 Minecraft Dungeons II 29 Eylül 2026 Gears of War E-Day 6 Ekim 2026 Persona 4 Revival 18 Şubat 2027 Fable 23 Şubat 2027 Wo Long 2: Wings of Ember 2027'nin başlarında Spyro: A Realm Beyond 2027 ilkbaharında Clockwork Revolution 2027 State of Decay 3 2027 Bad Magpie 2027 Magicians: The Devil's Deal 2027 Vivarium 2027 Persona 6 Yakında duyurulması bekleniyor

Microsoft, bu yıl ve önümüzdeki yılı Game Pass aboneleri için oldukça avantajlı hâle getirecek önemli oyunlar yayınlamaya hazırlanıyor. Game Pass'e Temmuz ayında Halo: Campaign Evolved, Ağustos ayında Resonance: A Plague Legacy eklenecek. Eylül ayında hem Valor Mortis hem Minecraft Dungeons II'yi oynama imkânı elde edeceğiz.

Game Pass Ultimate veya PC Game Pass aboneliğimiz olduğu sürece ilk andan itibaren ayrıyeten ödeme yapmadan erişebileceğimiz bu oyunların arasına Ekim ayında Gears of War E-Day eklenecek. Yılın sonuna doğru çeşitli oyunlarla kütüphane zenginleşmeye devam edecek ancak bunlar şirketin lisans anlaşması ile kütüphaneye ekleyeceği oyunlar olacak.

Piyasaya sürülür sürülmez Game Pass kütüphanesinde yerini alacak olan diğer oyunlar arasında Fable, Wo Long 2: Wings of Ember, Spyro: A Realm Beyond, Clockwork Revolution, State of Decay 3, Bad Magpie, Magicians: The Devil's Deal, Vivarium ve Persona 6 bulunuyor.

Halo: Campaign Evolved Nasıl Bir Oyun Olacak?

Geliştirici: Halo Studios

Halo Studios Yayıncı: Xbox Game Studios

Bilim kurgu oyunları arasında konumlanacak olan Halo: Campaign Evolved, sizi doğrudan aksiyonun içine çekecek türden bir birinci şahıs nişancı oyunu olacak. Oyunda hayatta kalan insanları korumaya, Halo'nun karanlık sırrını ortaya çıkarmaya ve büyük felaketin önüne geçmeye çalışacağız.

Size çok geniş bir seçenek yelpazesi sunacak olan oyun, 4 kişiye kadar çevrim içi modu da destekleyecek. Tabii, tek başınıza oynamayı da tercih edebileceksiniz. Düşmanların araçlarını bile ele geçirebileceğiniz oyunu her oynadığınızda ise farklı silahlar, düşmanlar ve zorluklarla karşılaşacaksınız. Dolayısıyla oyun da tekrar tekrar oynanabilir olacak.

Resonance: A Plague Legacy Nasıl Bir Oyun Olacak?

Geliştirici: Asobo Studio

Asobo Studio Yayıncı: Focus Entertainment

A Plague Tale: Requiem'den 15 yıl öncesini konu alacak olan Resonance: A Plague Legacy, sizi eşi benzeri olmayan bir manzaraya çıkacak. Sophia adlı bir yağmacıyı kontrol edeceğiz. Minotaur Adası'ndaki sırları açığa çıkarmaya odaklanırken bir yandan da peşimizdekilerden kurtulmaya çalışacağız. Serinin diğer oyunlarına göre aksiyonun daha ön planda olması öngörülüyor.

Valor Mortis Nasıl Bir Oyun?

Geliştirici: One More Level

One More Level Yayıncı: Lyrical Games ve One More Level

Valor Mortis, 19. yüzyılda geçen fakat alternatif tarihe sahip olan bir aksiyon oyunu olacak. Savaşta hayatını kaybeden fakat daha sonra yeniden dirilen asker William'ı yöneteceğiz. Geri döndüğümüzde Avrupa'nın doğaüstü yaratıklarla ele geçirildiğini göreceğiz. Hem hayata nasıl yeniden döndüğümüzü hem de Avrupa'yı saran tehdidin kaynağını araştıracağız.

Minecraft Dungeons II Nasıl Bir Oyun Olacak?

Geliştirici: Mojang Studios ve Double Eleven

Mojang Studios ve Double Eleven Yayıncı: Xbox Game Studios

Minecraft Dungeons II, Minecraft ile aynı evrende geçen fakat inşa etmek yerine daha çok aksiyon ve ganimet toplamaya odaklanan bir oyun olarak karşımıza çıkacak. Oyunda büyük bir kötülüğe karşı mücadele edeceğiz. Oyunda ilerlerken çokf arklı bölgeler keşfedeceğiz. Grafikler de artık hemen hemen her oyuncunun aşina olduğu Minecraft ile aynı olacak.

Gears of War E-Day Nasıl Bir Oyun Olacak?

Geliştirici: The Coalition

The Coalition Yayıncı: Xbox Game Studios

Aksiyon oyunları arasında yerini almaya hazırlanan Gears of War: E-Day, bizi serinin başlangıcına götüren bir oyun olacak. Büyük bir felaketi merkezine alacak olan yapımda dünyanın çöküşüne doğrudan tanık olacağız. Genel olarak epey karanlık atmosfere sahip olacak. Bu kaotik ortamda hayatta kalmaya kalmak için oldukça büyük bir mücadele vermek gerekecek.

Oyunda epey hızlı hareket etmek gerekecek. Özellikle düşmanlardan kaçmak için sık sık hızlı siper değiştirme yoluna başvurmanız gerekecek. Aynı yerde uzun süre kalmamanız gerekecek. Tek oyunculu hikâye modunun yanı sıra PvE modu da olacak. Oyuncular farklı sınıflar arasında seçim yaparak düşmanlara karşı takım hâlinde mücadele verebilecek. Diğer yandan 4'e 4 şekilde PvP modu da bulunacak. Bu modda da diğer oyuncularla savaşılabilecek.

Persona 4 Revival Nasıl Bir Oyun Olacak?

Geliştirici: ATLUS

ATLUS Yayıncı: SEGA

Persona 4 Revival, hikâye odaklı bir rol yapma oyunu olarak öne çıkacak. Oyunda kasabaya yeni taşınan bir lise öğrencisini kontrol edeceğiz. Bu karakterimiz, gündüzleri normal okul hayatını yaşıyor. Gece olduğunda ise gizemli cinayetleri araştırıyor. Ona bu olayların arkasındaki sır perdesini kaldırmasına biz yardımcı olacağız.

Fable Nasıl Bir Oyun Olacak?

Geliştirici: Playground Games

Playground Games Yayıncı: Xbox Game Studios

Açık dünya oyunları arasında yerini almaya beklenen Fable, kendi hikâyenizi kendinizin yazabileceği bir yapım olacak. Oyunda çeşitli canavarlar ve doğaüstü tehditlere karşı mücadele ederken çeşitli kararlar da vermemiz gerekecek ve bu verdiğimiz kararlar, karakterin itibarını doğrudan etkileyecek. İyi kalpli bir kahraman da olabileceğiz, acımasız bir paralı asker de olabileceğiz. Hangi tarafı seçersek insanların bize olan bakışı da ona göre şekillenecek.

Wo Long 2: Wings of Ember Nasıl Bir Oyun Olacak?

Geliştirici: Koei Tecmo Games

Koei Tecmo Games Yayıncı: Koei Tecmo Games

Wo Long: Fallen Dynasty 2, Çin'in Üç Krallık döneminde geçecek bir yapım olarak oyuncularla buluşacak. Savaşlar ve çeşitli yaratıklarla çok büyük yaralar almış topraklarda yaşayan güçlü bir savaşçıyı kontrol edeceğiz. Amacımız ise bu zorlu koşullar altında hayatta kalmaya çalışmak olacak.

Spyro: A Realm Beyond Nasıl Bir Oyun Olacak?

Geliştirici: Toys for Bob

Toys for Bob Yayıncı: Activision

Spyro: A Realm Beyond, oyuncuları mor renkli bir ejderha olan Spyro ile büyük bir maceraya çıkaracak. Üç boyutlu olarak tasarlanan bu yapımda büyük tehditlerle karşı karşıya kalacağız. Oyun boyunca gizemli bölgeler keşfedeceğiz, çeşitli karakterlere yardım edeceğiz ve büyük tehlikeyi ortadan kaldırmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız.

Clockwork Revolution Nasıl Bir Oyun Olacak?

Geliştirici: inXile Entertainment

inXile Entertainment Yayıncı: Xbox Game Studios

Clockwork Revolution, zaman yolculuğunu merkezine alan bir yapım olacak. Oyunda Rotten Row Hooligans adlı grubun üyelerinden biri olan Morgan Vanette'i kontrol edeceğiz. Tarihi değiştirerek şehrin geleceğini değiştirecek, Lady Ironwood'un yol açtıklarını geri almaya çalışacağız. Geçmiş ve gelecek arasında sık sık gidip geleceğimiz bu oyunda detaylara çok önem verilmesi bekleniyor.

State of Decay 3 Nasıl Bir Oyun Olacak?

Geliştirici: Undead Labs

Undead Labs Yayıncı: Xbox Game Studios

Zombi oyunları arasına katılacak olan State of Decay 3, insanlığın neredeyse yok olduğu bir dünyada hayatta kalmayı başaran küçük bir grubu yöneteceğimiz yapım olacak. Oyunda giderek daha korkunç ve tehlikeli hâle gelen zombilere karşı dayanıklı bir toplum inşa etmeye odaklanacağız. Kaynakları doğru yönetmek kritik öneme sahip olacak. Topluluğa kimlerin katılabileceği, hangi bölgelerin ele geçirileceği gibi birçok karar bize ait olacak.

Bad Magpie Nasıl Bir Oyun Olacak?

Geliştirici: Milktooth

Milktooth Yayıncı: Milktooth

Milktooth tarafından geliştirilen Bad Magpie'de oyuna ismini veren karakteri yöneteceğiz. Tuhaf bir dünyada geçecek olan oyunda karakterin geçmişine dair anıları birer birer bir araya getirerek yapbozu birleştirmeye çalıştıracağız. Bir yandan huzur verirken diğer yandan ise olumsuz duygularla dolup taşmaya sebep olacak.

Magicians: The Devil's Deal Nasıl Bir Oyun Olacak?

Geliştirici: Uppercut Games Pty Ltd

Uppercut Games Pty Ltd Yayıncı: Focus Entertainment

Magicians: The Devil's Deal, oyuncuları karanlık atmosferin içine çekecek. Oyun, sizi Viktorya Dönemi'ne götürecek. Yaptığı bir anlaşma yüzünden lanetlenmiş bir sihirbaz olan Jacob'ı kontrol edeceksiniz. Jacob'ın hem peşindeki düşmanlardan kaçması hem de anlaşmanın şartlarını yerine getirmesi gerekecek. Ona yardım etme görevini ise siz üstleneceksiniz.

Vivarium Nasıl Bir Oyun Olacak?

Geliştirici: Studio Meadowflower

Studio Meadowflower Yayıncı: Serenity Forge

Vivarium'da 11 yaşındaki Jenny'yi yöneteceğiz. Gizemli bir kasabada geçen oyun, ilk bakışta her şeyin mükemmel olduğu bir dünya sunacak fakat giderek daha belirgin hâle gelen büyük gizem önünde sonunda onun da karşınıza çıkacak. Bu noktadan sonraysa yaptığınız seçimlerle hikâyenin gidişatını şekillendireceksiniz.

Persona 6 Nasıl Bir Oyun Olacak?

Geliştirici: ATLUS

ATLUS Yayıncı: SEGA

Persona 6, Japonya'da yaşayan sıradan bir lise öğrencisine odaklanacak. Bu öğrencinin iki hayatı olacak. Gündüzleri derse girecek, arkadaşlarıyla iletişim kuracak ve her gencin yaptığı işlerle uğraşacak. Geceleri ise doğaüstü olayların içine doğru çekilecek. Siz ise iki dünya arasındaki dengenin korunmasına yardımcı olacak ve bununla birlikte hikâyenin gidişatını da belirleyeceksiniz.

Editörün Yorumu

Game Pass'e çıktığı gün eklenecek oyunlar arasında oldukça etkileyici yapımların bulunduğunu düşünüyorum. Özellikle Persona 6, Resonance: A Plague Legacy, Fable, Halo: Campaign Evolved ve Gears of War E-Day sayesinde oyuncuların ekran karşısında geçirdiği sürenin epey artabileceğini söyleyebilirim. Öte yandan sadece mevcut abonelerin değil, potansiyel abonelerin de dikkatini çekecektir. Söz konusu yapımlar sayesinde Game Pass aboneliklerine olan talebin de artmasını muhtemel görüyorum.