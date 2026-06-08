Game Pass'e 15 Oyun Geliyor! Yeni Gears of War ve Halo Oyunları da Var
Piyasaya sürülür sürülmez Game Pass kütüphanesinde eklenecek 15 adet oyun duyuruldu. Hem bu yıl hem 2027'de birbirinden etkileyici yapımlar geliyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Game Pass'e çıktığı gün ekleneceği duyurulan oyunlar arasında Halo: Campaign Evolved, Resonance: A Plague Legacy, Minecraft Dungeons II, Gears of War E-Day ve daha birçok oyun bulunuyor.
- Yıl sonuna kadar toplamda 5 oyun piyasaya sürülecek ve bunların her biri ilk günden itibaren Game Pass Ultimate ve PC Game Pass aboneleri tarafından erişebilir olacak.
- 2027 yılında Game Pass abonelerini Fable, Persona 4 Revival, Persona 6, State of Decay 3 ve çok daha fazlası bekliyor olacak.
Xbox Games Showcase etkinliğinde çıktığı gün Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar duyuruldu. Hem 2026 hem 2027'de toplam 15 oyun piyasaya sürülecek. Çıktığı gün eklenen yeni oyunlara erişim imkânı sunan PC Game Pass ve Game Pass Ultimate aboneleri, tüm bu yapımları ekstra ücret ödemeden oynama imkânı elde edecek.
Game Pass'e Çıktığı Gün Hangi Oyunlar Eklenecek?
|Oyun Adı
|Çıkacağı ve Game Pass'e Ekleneceği Tarih
|Halo: Campaign Evolved
|28 Temmuz 2026
|Resonance: A Plague Legacy
|27 Ağustos 2026
|Valor Mortis
|24 Eylül 2026
|Minecraft Dungeons II
|29 Eylül 2026
|Gears of War E-Day
|6 Ekim 2026
|Persona 4 Revival
|18 Şubat 2027
|Fable
|23 Şubat 2027
|Wo Long 2: Wings of Ember
|2027'nin başlarında
|Spyro: A Realm Beyond
|2027 ilkbaharında
|Clockwork Revolution
|2027
|State of Decay 3
|2027
|Bad Magpie
|2027
|Magicians: The Devil's Deal
|2027
|Vivarium
|2027
|Persona 6
|Yakında duyurulması bekleniyor
Microsoft, bu yıl ve önümüzdeki yılı Game Pass aboneleri için oldukça avantajlı hâle getirecek önemli oyunlar yayınlamaya hazırlanıyor. Game Pass'e Temmuz ayında Halo: Campaign Evolved, Ağustos ayında Resonance: A Plague Legacy eklenecek. Eylül ayında hem Valor Mortis hem Minecraft Dungeons II'yi oynama imkânı elde edeceğiz.
Game Pass Ultimate veya PC Game Pass aboneliğimiz olduğu sürece ilk andan itibaren ayrıyeten ödeme yapmadan erişebileceğimiz bu oyunların arasına Ekim ayında Gears of War E-Day eklenecek. Yılın sonuna doğru çeşitli oyunlarla kütüphane zenginleşmeye devam edecek ancak bunlar şirketin lisans anlaşması ile kütüphaneye ekleyeceği oyunlar olacak.
Piyasaya sürülür sürülmez Game Pass kütüphanesinde yerini alacak olan diğer oyunlar arasında Fable, Wo Long 2: Wings of Ember, Spyro: A Realm Beyond, Clockwork Revolution, State of Decay 3, Bad Magpie, Magicians: The Devil's Deal, Vivarium ve Persona 6 bulunuyor.
Halo: Campaign Evolved Nasıl Bir Oyun Olacak?
- Geliştirici: Halo Studios
- Yayıncı: Xbox Game Studios
Bilim kurgu oyunları arasında konumlanacak olan Halo: Campaign Evolved, sizi doğrudan aksiyonun içine çekecek türden bir birinci şahıs nişancı oyunu olacak. Oyunda hayatta kalan insanları korumaya, Halo'nun karanlık sırrını ortaya çıkarmaya ve büyük felaketin önüne geçmeye çalışacağız.
Size çok geniş bir seçenek yelpazesi sunacak olan oyun, 4 kişiye kadar çevrim içi modu da destekleyecek. Tabii, tek başınıza oynamayı da tercih edebileceksiniz. Düşmanların araçlarını bile ele geçirebileceğiniz oyunu her oynadığınızda ise farklı silahlar, düşmanlar ve zorluklarla karşılaşacaksınız. Dolayısıyla oyun da tekrar tekrar oynanabilir olacak.
Resonance: A Plague Legacy Nasıl Bir Oyun Olacak?
- Geliştirici: Asobo Studio
- Yayıncı: Focus Entertainment
A Plague Tale: Requiem'den 15 yıl öncesini konu alacak olan Resonance: A Plague Legacy, sizi eşi benzeri olmayan bir manzaraya çıkacak. Sophia adlı bir yağmacıyı kontrol edeceğiz. Minotaur Adası'ndaki sırları açığa çıkarmaya odaklanırken bir yandan da peşimizdekilerden kurtulmaya çalışacağız. Serinin diğer oyunlarına göre aksiyonun daha ön planda olması öngörülüyor.
Valor Mortis Nasıl Bir Oyun?
- Geliştirici: One More Level
- Yayıncı: Lyrical Games ve One More Level
Valor Mortis, 19. yüzyılda geçen fakat alternatif tarihe sahip olan bir aksiyon oyunu olacak. Savaşta hayatını kaybeden fakat daha sonra yeniden dirilen asker William'ı yöneteceğiz. Geri döndüğümüzde Avrupa'nın doğaüstü yaratıklarla ele geçirildiğini göreceğiz. Hem hayata nasıl yeniden döndüğümüzü hem de Avrupa'yı saran tehdidin kaynağını araştıracağız.
Minecraft Dungeons II Nasıl Bir Oyun Olacak?
- Geliştirici: Mojang Studios ve Double Eleven
- Yayıncı: Xbox Game Studios
Minecraft Dungeons II, Minecraft ile aynı evrende geçen fakat inşa etmek yerine daha çok aksiyon ve ganimet toplamaya odaklanan bir oyun olarak karşımıza çıkacak. Oyunda büyük bir kötülüğe karşı mücadele edeceğiz. Oyunda ilerlerken çokf arklı bölgeler keşfedeceğiz. Grafikler de artık hemen hemen her oyuncunun aşina olduğu Minecraft ile aynı olacak.
Gears of War E-Day Nasıl Bir Oyun Olacak?
- Geliştirici: The Coalition
- Yayıncı: Xbox Game Studios
Aksiyon oyunları arasında yerini almaya hazırlanan Gears of War: E-Day, bizi serinin başlangıcına götüren bir oyun olacak. Büyük bir felaketi merkezine alacak olan yapımda dünyanın çöküşüne doğrudan tanık olacağız. Genel olarak epey karanlık atmosfere sahip olacak. Bu kaotik ortamda hayatta kalmaya kalmak için oldukça büyük bir mücadele vermek gerekecek.
Oyunda epey hızlı hareket etmek gerekecek. Özellikle düşmanlardan kaçmak için sık sık hızlı siper değiştirme yoluna başvurmanız gerekecek. Aynı yerde uzun süre kalmamanız gerekecek. Tek oyunculu hikâye modunun yanı sıra PvE modu da olacak. Oyuncular farklı sınıflar arasında seçim yaparak düşmanlara karşı takım hâlinde mücadele verebilecek. Diğer yandan 4'e 4 şekilde PvP modu da bulunacak. Bu modda da diğer oyuncularla savaşılabilecek.
Persona 4 Revival Nasıl Bir Oyun Olacak?
- Geliştirici: ATLUS
- Yayıncı: SEGA
Persona 4 Revival, hikâye odaklı bir rol yapma oyunu olarak öne çıkacak. Oyunda kasabaya yeni taşınan bir lise öğrencisini kontrol edeceğiz. Bu karakterimiz, gündüzleri normal okul hayatını yaşıyor. Gece olduğunda ise gizemli cinayetleri araştırıyor. Ona bu olayların arkasındaki sır perdesini kaldırmasına biz yardımcı olacağız.
Fable Nasıl Bir Oyun Olacak?
- Geliştirici: Playground Games
- Yayıncı: Xbox Game Studios
Açık dünya oyunları arasında yerini almaya beklenen Fable, kendi hikâyenizi kendinizin yazabileceği bir yapım olacak. Oyunda çeşitli canavarlar ve doğaüstü tehditlere karşı mücadele ederken çeşitli kararlar da vermemiz gerekecek ve bu verdiğimiz kararlar, karakterin itibarını doğrudan etkileyecek. İyi kalpli bir kahraman da olabileceğiz, acımasız bir paralı asker de olabileceğiz. Hangi tarafı seçersek insanların bize olan bakışı da ona göre şekillenecek.
Wo Long 2: Wings of Ember Nasıl Bir Oyun Olacak?
- Geliştirici: Koei Tecmo Games
- Yayıncı: Koei Tecmo Games
Wo Long: Fallen Dynasty 2, Çin'in Üç Krallık döneminde geçecek bir yapım olarak oyuncularla buluşacak. Savaşlar ve çeşitli yaratıklarla çok büyük yaralar almış topraklarda yaşayan güçlü bir savaşçıyı kontrol edeceğiz. Amacımız ise bu zorlu koşullar altında hayatta kalmaya çalışmak olacak.
Spyro: A Realm Beyond Nasıl Bir Oyun Olacak?
- Geliştirici: Toys for Bob
- Yayıncı: Activision
Spyro: A Realm Beyond, oyuncuları mor renkli bir ejderha olan Spyro ile büyük bir maceraya çıkaracak. Üç boyutlu olarak tasarlanan bu yapımda büyük tehditlerle karşı karşıya kalacağız. Oyun boyunca gizemli bölgeler keşfedeceğiz, çeşitli karakterlere yardım edeceğiz ve büyük tehlikeyi ortadan kaldırmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız.
Clockwork Revolution Nasıl Bir Oyun Olacak?
- Geliştirici: inXile Entertainment
- Yayıncı: Xbox Game Studios
Clockwork Revolution, zaman yolculuğunu merkezine alan bir yapım olacak. Oyunda Rotten Row Hooligans adlı grubun üyelerinden biri olan Morgan Vanette'i kontrol edeceğiz. Tarihi değiştirerek şehrin geleceğini değiştirecek, Lady Ironwood'un yol açtıklarını geri almaya çalışacağız. Geçmiş ve gelecek arasında sık sık gidip geleceğimiz bu oyunda detaylara çok önem verilmesi bekleniyor.
State of Decay 3 Nasıl Bir Oyun Olacak?
- Geliştirici: Undead Labs
- Yayıncı: Xbox Game Studios
Zombi oyunları arasına katılacak olan State of Decay 3, insanlığın neredeyse yok olduğu bir dünyada hayatta kalmayı başaran küçük bir grubu yöneteceğimiz yapım olacak. Oyunda giderek daha korkunç ve tehlikeli hâle gelen zombilere karşı dayanıklı bir toplum inşa etmeye odaklanacağız. Kaynakları doğru yönetmek kritik öneme sahip olacak. Topluluğa kimlerin katılabileceği, hangi bölgelerin ele geçirileceği gibi birçok karar bize ait olacak.
Bad Magpie Nasıl Bir Oyun Olacak?
- Geliştirici: Milktooth
- Yayıncı: Milktooth
Milktooth tarafından geliştirilen Bad Magpie'de oyuna ismini veren karakteri yöneteceğiz. Tuhaf bir dünyada geçecek olan oyunda karakterin geçmişine dair anıları birer birer bir araya getirerek yapbozu birleştirmeye çalıştıracağız. Bir yandan huzur verirken diğer yandan ise olumsuz duygularla dolup taşmaya sebep olacak.
Magicians: The Devil's Deal Nasıl Bir Oyun Olacak?
- Geliştirici: Uppercut Games Pty Ltd
- Yayıncı: Focus Entertainment
Magicians: The Devil's Deal, oyuncuları karanlık atmosferin içine çekecek. Oyun, sizi Viktorya Dönemi'ne götürecek. Yaptığı bir anlaşma yüzünden lanetlenmiş bir sihirbaz olan Jacob'ı kontrol edeceksiniz. Jacob'ın hem peşindeki düşmanlardan kaçması hem de anlaşmanın şartlarını yerine getirmesi gerekecek. Ona yardım etme görevini ise siz üstleneceksiniz.
Vivarium Nasıl Bir Oyun Olacak?
- Geliştirici: Studio Meadowflower
- Yayıncı: Serenity Forge
Vivarium'da 11 yaşındaki Jenny'yi yöneteceğiz. Gizemli bir kasabada geçen oyun, ilk bakışta her şeyin mükemmel olduğu bir dünya sunacak fakat giderek daha belirgin hâle gelen büyük gizem önünde sonunda onun da karşınıza çıkacak. Bu noktadan sonraysa yaptığınız seçimlerle hikâyenin gidişatını şekillendireceksiniz.
Persona 6 Nasıl Bir Oyun Olacak?
- Geliştirici: ATLUS
- Yayıncı: SEGA
Persona 6, Japonya'da yaşayan sıradan bir lise öğrencisine odaklanacak. Bu öğrencinin iki hayatı olacak. Gündüzleri derse girecek, arkadaşlarıyla iletişim kuracak ve her gencin yaptığı işlerle uğraşacak. Geceleri ise doğaüstü olayların içine doğru çekilecek. Siz ise iki dünya arasındaki dengenin korunmasına yardımcı olacak ve bununla birlikte hikâyenin gidişatını da belirleyeceksiniz.
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Editörün Yorumu
Game Pass'e çıktığı gün eklenecek oyunlar arasında oldukça etkileyici yapımların bulunduğunu düşünüyorum. Özellikle Persona 6, Resonance: A Plague Legacy, Fable, Halo: Campaign Evolved ve Gears of War E-Day sayesinde oyuncuların ekran karşısında geçirdiği sürenin epey artabileceğini söyleyebilirim. Öte yandan sadece mevcut abonelerin değil, potansiyel abonelerin de dikkatini çekecektir. Söz konusu yapımlar sayesinde Game Pass aboneliklerine olan talebin de artmasını muhtemel görüyorum.