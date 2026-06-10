Uygun Fiyatlı Xbox Konsolu Yolda Olabilir! CEO Büyük İpucu Paylaştı

Xbox CEO'su olarak görevi Phil Spencer'dan aldığı günden bu yana birçok ses getiren adım atan Asha Sharma, yeni bir röportaj verdi. Dünya çapında en çok satılan oyun konsollarından biri olan Xbox'ın "Project Helix" adlı bir sonraki konsolu hakkında konuşurken 2026'da çıkması planlanan başka bir ürüne de işaret etti. Paylaşılan ipuçları ise yeni ve uygun fiyatlı bir Xbox konsoluna işaret ediyor.

Uygun Fiyatlı Xbox Konsolu İddiası Nasıl Ortaya Çıktı?

Bilindiği üzere şu an küresel çapta devam eden bir bellek kıtlığı sorunu bulunuyor. Xbox da donanım tarafında bundan etkilenen şirketler arasında yer alıyor. Bu nedenle Sharma'ya bu konuda nasıl bir yol izleyeceği, Microsoft'un satışları nasıl artıracağı ile ilgili bir soru yöneltildi. Sharma ise göreve gelmesinden bu yana SSD ve RAM maliyetlerinin yüzde 50 oranda arttığına dikkat çekti. Dahası, bu yılın sonuna doğru çok farklı iş modellerinin olabileceğini ifade etti.

Sorunun yöneltildiği kısımda donanıma odaklanılması dolayısıyla gözler doğrudan yeni bir oyun konsolu fikrine çevrildi. Elbette ki markanın bir sonraki Xbox üzerinde çalıştığı bilinen bir gerçek. Hatta bunun kod adının Project Helix olduğu duyuruldu ama 2027 ya da 2028'den önce piyasaya sürülmesi bekleniyor. Sharma ise 2026'nın sonunu gösterdi. Yani bahsettiği şey yeni nesil bir oyun konsolu değil. Bunun daha çok mevcut Xbox konsollara ucuz bir alternatif olacağı belirtiliyor.

Uygun Fiyatlı Xbox Konsolu Neler İçerebilir?

Uygun fiyatlı Xbox konsolu için çok farklı bir sistem hayata geçirileceği öngörülüyor. Öyle ki bu konsol, mevcut Xbox konsollardan farklı olarak bulut tabanlı olabilir. Bu sayede çok güçlü bir donanıma sahip olmadan da oyun oynama imkânı sağlayabilir. Çok güçlü bir donanıma sahip olmayacağı için de fiyatı epey uygun olabilir.

Bulut Tabanlı Xbox Konsolunun Dezavantajları Olur mu?

Bulut tabanlı bir oyun konsolunun dezavantajlı olup olmayacağı tamamen kullanıcıya göre değişir. Bu tür konsollarda oyunlar doğrudan cihazda değil, uzak sunucular üzerinden çalıştırılır. Görüntü sizin verdiğiniz tepkilere (hareket etme, ateş etme vb.) göre anlık olarak iletilir. Arada sürekli bir veri aktarım süreci olduğu için akıcı bir oyun deneyimi için de hem stabil bir internet bağlantısı hem yüksek internet hızı gerekir.

Çok yüksek hız alamıyorsanız, online oyunlar oynarken yüksek ping sorunu yaşıyorsanız bu konsol muhtemelen size uygun bir seçenek olmayacaktır. Öte yandan sınırsız internet yerine kotalı internet kullanıyorsanız da bunun ciddi bir dezavantaj yaratabileceğini belirtmek gerekiyor. Bu konsollarda uzun saatler boyunca oyun oynamak, internetin çok hızlı şekilde bitmesine sebep olabilir. Tabii, internet bağlantısı sık sık kopuyorsa da oyunu oynamak keyif verici bir aktivite olmaktan çok uzak hâle gelebilir.

Editörün Yorumu

Bulut tabanlı ve mevcut Xbox konsollara göre daha ucuz bir konsol fikri şimdilik resmiyet kazanmış değil ancak ben bunun gerçekleşme ihtimalini oldukça güçlü buluyorum. Normal konsollar gibi satılmayacağı düşünülebilir ama daha önce pek çok kez satılmayacağı düşünülen ürün veya hizmetin dünya çapında yoğun ilgi gördüğüne şahit olduk. Bu oyun konsolu da belirli pazarlarda çok rağbet görecektir. Sharma yönetimi eğer gerçekten de böyle bir projeyi hayata geçirirse Project Helix'in maliyetlerini karşılamaya da olumlu katkı sağlanabilir.