Yazılım devi Google tarafından sunulan Gemini isimli yapay zeka hizmetinin görüntü oluşturma aracına ırkçılık suçlaması yapıldı. Şirket, bunun üzerine özür diledi ve söz konusu özelliği bir süreliğine kullanıma kapattı.

Gemini Neden Tepkilerin Odağı Hâline Geldi?

Gemini, görüntü oluştururken Amerika Birleşik Devletleri (ABD) kurucuları ve Nazi dönemi Alman askerleri gibi insanları farklı etnik kökenlerden veya ırklardan seçmesi nedeniyle eleştirilerin odağı hâline geldi. Bu tepkilerin ardından yazılım devinden açıklama yapıldı.

Google, "bazı tarihi görüntüleri oluşturmadaki yanlışlıklar" olarak tanımladığı durum için özür diledi ve "geniş bir sonuç yelpazesi" yaratma çabasının hedefi ıskaladığını söyledi. Şirket, sorunu çözmek için çalıştıklarını belirtti.

Oluşturulan görsellere aşağıdaki galeriden göz atabilirsiniz. Bunun için ister görselleri sola doğru sürükleyebilir isterseniz yan kısımlardaki ok simgelerine tıklayabilirsiniz.

Şirket, "Gemini'nin bazı tarihsel görüntü oluşturma tasvirlerinde yanlışlıklar yaptığının farkındayız" dedi ve şu şekilde devam etti:

"Gemini'nin yapay zeka görüntü üretiminde geniş insan yelpazesi bulunuyor ve bu genellikle iyi bir şey çünkü dünyanın dört bir yanındaki insanlar bunu kullanıyor fakat araç burada hedefi tutturamıyor."

Yapay zeka aracına "İsveçli bir kadının resmini oluştur" veya "Amerikalı bir kadının resmini oluştur" gibi bir dizi komut verildi. Oluşturulan görüntüler, farklı etnik kökenlerden insanları içerdi.