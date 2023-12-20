Google'ın Yeni Yapay Zekası Gemini Nedir? Nasıl Kullanılır?

Yapay zekâ alanında önemli yatırımlara imza atan Google bu sefer farklı bir yapay zekâ aracı ile gündeme damgasını vuruyor. Gemini adı verilen bu araç dijital içerik üretiminde aktif olarak kullanılabiliyor.

LLM modeline dayanan yeni AI aracı ile sıfırdan metin ve içerik yazma, çeviri, soru – cevap gibi çeşitli işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Nasıl mı?

Bu yazımızda teknoloji devi Google’ın yeni yapay zekâ uygulaması Gemini’yi A’dan Z’ye ele alıyoruz.

Google Gemini Nedir?

OpenAI tarifindan geliştirilen ChatGPT-4’e güçlü bir rakip olarak gösterilen yeni bir yapay zeka uygulaması. Geliştiricisi Google AI olmakla birlikte bu araç güçlü bir dil modeli olan LLM’e dayanıyor.

1.56 trilyon parametre ile faaliyet gösteren araç farklı sürümleri ile piyasaya sunuluyor. Google’ın CEO’su tarafından yapılan açıklamaya göre Gemini Nano, Pro ve Ultra isimli farklı versiyonlar bulunacak.

Bunlardan Nano isimli model Android cihazlarda çevrimdışı olarak kullanılabilecek. Bir üst sürümü diyebileceğimiz Pro daha fazla özellik sunacak. Ultra versiyonu ise daha kurumsal uygulamalar için tercih edilebilir olacak.

Gemini’yi ayrıcalıklı kılan en önemli özelliklerden birisi video ve ses analiz etme yeteneği olarak belirtiliyor. 8 farklı dil desteği sunan uygulama Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Çince, Japonca, Korece, İspanyolca ve Portekizce olarak kullanılabilecek. Şu an için sadece İngilizce desteği mevcut.

Başlıca fonksiyonları arasında kod yazma, metin oluşturma ve çeviri yapma gibi özellikler sıralanıyor.

Google Gemini Nasıl Kullanılır?

Google’ın diğer yapay zekâ araçlarında olduğu gibi bu uygulamayı da kullanabilmeniz için aktif bir Google hesabına sahip olmanız gerekiyor.

Gemini Pro sürümünün 13 Aralık itibariyle Google Generative AI Studio aracılığıyla kullanılabileceği belirtiliyor. Dileyenler Google Cloud’da bulunan Vertex AI’den de bu araçtan yararlanabilecek.

Nano sürümü ise yine markanın kendi üretmiş olduğu Pixel serili akıllı telefonlarında kullanılabiliyor olacak.

Şimdilik sadece İngilizce olsa da yakın bir gelecekte farklı dillerde de faaliyet göstereceği belirtiliyor.

Uygulamanın Ultra versiyonu ise 2024’te kullanıma açılacak.

Gemini’nin kullanımına gelecek olursak yaptığımız bir deneyden söz edebiliriz. Google Bard’a girdik ve prompt olarak kendisine ‘Are you Gemini or Bard?’ gibi basit bir soru sorduk.

Bu soruya verdiği cevapta bizimle şu bilgileri paylaştı: ‘Bazen Gemini Pro olarak adlandırılsam da esas ismim Bard. Gemini Pro beni destekleyen bir teknoloji. Bard ise etkileşime geçtiğiniz uygulamanın adı.’

Aynı soruyu Türkçe sorduğumuzda Bard’ın kafası biraz karışmış olsa da buradan anlıyoruz ki Google mevcut araçlarında Gemini teknolojisinden yararlanıyor.

Pro, Ultra ve Nano versiyonlarının ücretli olup olmadığını sorduğumuzda ise AI Studio ve Vertex AI ile kullanılan Pro’nun şu an için ücretsiz olduğunu ancak yakın zamanda ücretli paketlerinin geleceği belirtiliyor.

Ultra versiyonu için henüz net bir bilgi yok. Gemini Nano için ise Pixel 8’den şu an için ücretsiz olduğu, AI Studio ve Vertex AI’de ücretsiz kullanılamadığı belirtiliyor. Gelecekte nasıl seçenekler sunulacağını ise birlikte göreceğiz.