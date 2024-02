Metni Videoya Dönüştüren Yapay Zeka: OpenAI Sora Nedir? Nasıl Kullanılır?

OpenAI'nin yeni yapay zeka aracı Sora, metinden gerçekçi videolar üretme yeteneğiyle tüm dünyada büyük ses getirdi. Sora ile üretilen videoların gerçekliği teknoloji uzmanları tarafından bile büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.

Piyasaya ilk sürüldüğünde ChatGPT nasıl bir etki oluşturduysa Sora’nın da aşağı kalır yanı yok diyebiliriz. Peki, Sora nedir? Ne için ve nasıl kullanılır? İşte bilmeniz gereken tüm detaylar!

Bugüne kadar metinden video üretmek için kullanılan çeşitli yapay zeka araçları gündem oldu. Runway, Canva gibi uygulamalarda bu alanda denemeler yapılabiliyordu. Elde edilen bazı sonuçlar tatmin edici olsa da, kullanıcıları tam anlamıyla memnun eden bir araç eksikliği hissediliyordu. OpenAI Sora'nın ortaya çıkışı bu tartışmalara son noktayı koydu.

