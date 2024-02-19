Metni Videoya Dönüştüren Yapay Zeka: OpenAI Sora Nedir? Nasıl Kullanılır?

OpenAI'nin yeni yapay zeka aracı Sora, metinden gerçekçi videolar üretme yeteneğiyle tüm dünyada büyük ses getirdi. Sora ile üretilen videoların gerçekliği teknoloji uzmanları tarafından bile büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.

Piyasaya ilk sürüldüğünde ChatGPT nasıl bir etki oluşturduysa Sora’nın da aşağı kalır yanı yok diyebiliriz. Peki, Sora nedir? Ne için ve nasıl kullanılır? İşte bilmeniz gereken tüm detaylar!

OpenAI Sora Nedir?

Bugüne kadar metinden video üretmek için kullanılan çeşitli yapay zeka araçları gündem oldu. Runway, Canva gibi uygulamalarda bu alanda denemeler yapılabiliyordu. Elde edilen bazı sonuçlar tatmin edici olsa da, kullanıcıları tam anlamıyla memnun eden bir araç eksikliği hissediliyordu. OpenAI Sora'nın ortaya çıkışı bu tartışmalara son noktayı koydu.

Introducing Sora, our text-to-video model.



Sora can create videos of up to 60 seconds featuring highly detailed scenes, complex camera motion, and multiple characters with vibrant emotions. https://t.co/7j2JN27M3W



Prompt: “Beautiful, snowy… pic.twitter.com/ruTEWn87vf — OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024

Sora, yapay zeka kullanarak metin tabanlı isteklerinizi gerçekçi videolara dönüştüren bir araçtır. Bir dakikaya kadar uzunlukta videolar oluşturabilir ve konu, karakterler, arka plan ve hareketleri özelleştirmenize imkan tanıyor. OpenAI tarafından yayınlanan görüntüler, videoların son derece gerçekçi ve neredeyse yapay zekadan ayırt edilemeyecek kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Elbette ki şimdilik dikkatli gözler için ayrım yapmak mümkün. Yine de geliştirme aşamasının devam ettiğini unutmamak gerek. Bildiğiniz üzere özellikle de insan ve hayvan figürlerini içeren videolarda yapay zeka araçları sık sık başarısız sonuçlar verdiyordu. Fazladan veya eksik uzuvlar gibi hatalar oldukça yaygındı. OpenAI Sora ise bu sorunu aşarak çok daha gerçekçi sonuçlar verme potansiyeli taşıyor. OpenAI Sora Nasıl Kullanılır? Şu an için sadece OpenAI’nin kendi bünyesindeki “Red Team” yani “Kırmızı Takım” birimi tarafından kullanılabilen uygulama için ilk etapta bazı sanatçılara erişim izni verilecek. Genel kullanıma henüz açılmamasının başlıca sebeplerinden biri uygulamanın oluşturabileceği bazı riskler. Bu konular netlik kazandığında genel kullanıma açılacağını düşünüyoruz. Son kullanıcı olan bizlere erişim izni verildiğinde uygulamada metinden video üretmek başta olmak üzere diğer işlemlerin de nasıl yapılacağını detaylı bir şekilde buradan sizlerle paylaşacağız. OpenAI Sora ile Neler Yapılabilir?

Her ne kadar metinden video oluşturan bir araç olarak tanıtılsa da Sora aynı zamanda görselden video oluşturma ve videolardaki eksikleri tamamlama gibi işlevleri de yerine getirebiliyor. Sahip olduğu derin dil modeli sayesinde istemlerinizi insana yakın bir gözle anlayıp yorumlayabiliyor.

Böylece ortaya duygulardan yoksun ve sadece bir tanımlama üzerine oluşturulmuş videolar çıkmıyor. Aksine sahnelerin belli bir konsept çerçevesinde, gerçekçi bir bakış açısı ile üretildiğini örnek videolarda görebiliyoruz.

Bu araç girdiğiniz isteme uygun bir video oluştururken aynı anda bu istemde belirtilen nesnelerin gerçek hayattaki fiziksel özelliklerini, hareketlerini ve duruşlarını da dikkate alıyor. Çok sayıda karakterin yer aldığı sahnelerde hem arka plan hem de bu karakterlerin hareketleri konusunda başarılı sonuçlar veriyor.

Oluşturduğunuz bir video üzerinden bu videodaki karakterleri ve görsel stilleri koruyan yeni çekimler üretebiliyor. Fotoğraf karesinde bulunan detayları analiz edebilen uygulama bu detaylara uygun video içerikleri oluşturabiliyor.

Videolarda ise eksik kalan kareleri tamamlayıp videoyu genişletebilme yeteneğine sahip. OpenAI Sora'nın başlıca kullanım alanlarına ilişkin şöyle bir liste oluşturmak mümkün:

Animasyon ve film üretimi

Eğitici içeriklerin oluşturulması

Reklam kampanyaları ve pazarlama materyalleri

Sanat

Bilgisayar ve konsol oyunları İçin karakter ve sahne tasarımı

Sosyal medya içeriklerinin üretimi

Siz OpenAI Sora hakkında ne düşünüyorsunuz? Metinden video üreten araçlara ilişkin başka önerileriniz var mı?